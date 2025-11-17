Hoy se estrena ‘Moeve Fútbol Zone’: el nuevo programa semanal que quiere mirar el fútbol desde dentro

Hoy, 17 de noviembre, a las 20:00, SPORT y Moeve estrenan Moeve Fútbol Zone, un programa semanal que nace con la idea de contar el fútbol español desde un punto de vista único. Christian Blasco, al frente del espacio, abre esta primera emisión con una voluntad clara: acercarse a todas las competiciones, desde LaLiga EA Sports, la Liga F, la Hypermotion y la Liga Genuine hasta FC Futures.

Así será el primer programa

Xavi Espinosa se encargará de ordenar lo esencial de la jornada: un repaso rápido, más de brújula que de resumen, con el calendario que nos espera y pensado para situar al espectador en el tablero. La columna vertebral del estreno es la tertulia. En este primer programa, Marta Corredera y María Tikas analizan los temas fuertes del fin de semana con su característica visión periodística y su experiencia directa en el campo.

Desde ahí, el programa enlazará con la primera invitada del día: Beatriz Álvarez, presidenta de la Liga F Moeve. La entrevista recorrerá los desafíos inmediatos de la competición, el estado actual del fútbol femenino y las claves que definirán la evolución de la liga.

La jornada también deja espacio para mirar hacia Zaragoza. A través de una conexión con Nayim, exjugador del club aragonés, el programa abordará la situación que vive el equipo, un tema que exige contexto y memoria, y que encuentra en la voz de Nayim un análisis de calado.

Otro de los momentos del estreno llega con la Conexión Moeve: Carlos Miranda, periodista de La Opinión A Coruña, tomará el relevo desde Galicia para explicar el momento del Deportivo, líder de la Liga Hypermotion y protagonista de una temporada que, de momento, invita al optimismo.

El bloque Fútbol para todos abre la mirada hacia proyectos menos mediáticos, pero igual de relevantes. Jaume Macet y Blanca Sánchez avanzan detalles del próximo torneo de LaLiga Genuine en Tarragona y repasan las últimas novedades del programa FC Futures, pensado para impulsar talento en categorías formativas.

Antes del cierre, toca pasar por redes. Joaco Soneira recogerá la opinión de la afición y compartirá la imagen viral de la jornada, protagonizada por Aitana Bonmatí.

Más que un programa, Moeve Fútbol Zone es una forma de entender este deporte que tanto nos apasiona, porque el fútbol es mejor si lo jugamos todos.

El futuro del fútbol ya está aquí y nosotros queremos ser parte del cambio. A partir de aquí, cada lunes a la misma hora, 20:00, el balón seguirá teniendo su espacio.