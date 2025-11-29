¿Estás planificando un viaje? Este es el día más barato del año para comprar un vuelo o reservar un hotel

¿Estás planeando un viaje y has esperado hasta el Black Friday para comprar los vuelo? Pues espera un poco más, porque en breve llega el día más barato del año para reservar un vuelo, hotel o un crucero. Durante este día, las aerolíneas, hoteles y navieras sacan todas sus mejores ofertas para viajar.

El Travel Deal Tuesday (también llamado Travel Tuesday o Travel Deals Tuesday) es, básicamente, el Black Friday de los viajes. Se trata de una jornada de rebajas centrada en actividades relacionadas con viajes: vuelos, hoteles, paquetes vacacionales, cruceros, excursiones, etc. En España puede parecer algo desconocido, pero se trata de una fecha marcada en el calendario desde 2017, nacida en EEUU, al percatarse la app de viajes Hopper que el martes después de Acción de Gracias era el día con más bajadas de tarifas aéreas, debido principalmente al Black Friday.

El motivo principal es que las empresas turísticas aprovechan que es una semana de pocas reservas para lanzar descuentos fuertes y llenar plazas para los meses siguiente. Pese a ser una nueva tradición importada de EEUU, en España también se ha instalado como el día más económico para planificar tu próximo viaje y ya lo han denominado como el martes viajero, con descuentos progresivos que van desde el 10% y pueden llegar hasta el 30%. En años anteriores han participado aerolíneas tan conocidas como Iberia o Air Europa, además de muchas agencias online y comparadores.

Con todos estos datos, ya habrás intuido que el Travel Deal Tuesday es este martes 2 de diciembre, justo después del fin de semana de ofertas del Black Friday y del también popular Cyber Monday. Este día puede servirte para planificar un viaje para el año que viene o para darte alguna escapada estas Navidades.

Consejos para aprovechar el 'martes viajero'

Planificación : Haz una lista con dos o tres destinos que te interesaría visitar y comprueba precios antes para saber si es o no una oferta de verdad

: Haz una lista con dos o tres destinos que te interesaría visitar y comprueba precios antes para saber si es o no una oferta de verdad Activa las alertas : usa tus apps de confianza y comparadores de precios (Hopper, Skyscanner, Google Flights, etc.) para que te avisen si justo ese día está bajando el precio

: usa tus apps de confianza y comparadores de precios (Hopper, Skyscanner, Google Flights, etc.) para que te avisen si justo ese día está bajando el precio Reserva rápido : hay muchas ofertas que apenas duran horas, a veces en horario de EEUU -su mañana es nuestro mediodía-, así que si ves una oferta que te interesa, no te lo pienses mucho

: hay muchas ofertas que apenas duran horas, a veces en horario de EEUU -su mañana es nuestro mediodía-, así que si ves una oferta que te interesa, no te lo pienses mucho La flexibilidad ayuda : si tienes posibilidad de un viaje abierto, con flexibilidad tanto en las fechas como en los destinos, te puede servir para conseguir un buen chollo. También ayuda probar aeropuertos alternativos

: si tienes posibilidad de un viaje abierto, con flexibilidad tanto en las fechas como en los destinos, te puede servir para conseguir un buen chollo. También ayuda probar aeropuertos alternativos Ojo con la letra pequeña: mira bien las condiciones de cada oferta, si tienes opción de cambios o cancelaciones, si te incluye tasas que echarían por tierra la oferta o si hay restricciones de equipaje que no te convienen, entre otras cosas.

¿Qué tipo de ofertas puedes encontrar?

Según datos de campañas anteriores, hay ofertas que van desde el 10% de descuento hasta el 30%, por lo general, aunque se pueden dar picos que alcancen el 50% de rebaja en hoteles, vuelos, cruceros o paquetes turísticos. En general se ven chollos en:

Vuelos de media y larga distancia

Hoteles y resorts

Paquetes de vuelo más hotel

Cruceros y tours organizados

Así que ya sabes, si estabas pensando en hacer un viaje o si te apetece una escapada de última hora para navidad, este puede ser tu día para encontrar un chollo de verdad y viajar por menos dinero.