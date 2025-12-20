ISE 2026 vuelve a Barcelona con la edición más grande y ambiciosa de su historia

ISE 2026, consolidado como punto de encuentro mundial para la industria audiovisual y de integración de sistemas, volverá el próximo mes de febrero a Barcelona. La feria de carácter anual se celebrará entre los días 3 y 6 en Fira Barcelona Gran Via bajo el lema “Push Beyond” (ir más allá), una llamada a la acción dirigida a fabricantes, integradores, empresas y profesionales del sector para ampliar los límites de la innovación y explorar nuevas formas de aplicar la tecnología audiovisual en todos los ámbitos de la sociedad.

“La tecnología audiovisual ya no es solo un soporte, sino una infraestructura esencial que impulsa la productividad, la innovación y nuevos modelos de relación entre personas y organizaciones”, explica Mike Blackman, director general de Integrated Systems Events. Y no hablamos solo de entretenimiento o creación de contenidos. La industria audiovisual es clave para la competitividad empresarial y el desarrollo económico e incluye soluciones que facilitan la comunicación corporativa, la educación híbrida, la atención sanitaria a distancia, la señalización inteligente en ciudades, la gestión de edificios o las experiencias inmersivas en espacios culturales y comerciales. Según datos de AVIXA, el valor del ecosistema audiovisual global alcanzará los 402.000 millones de dólares en 2028, con un crecimiento estimado de casi 100.000 millones adicionales en los próximos cinco años.

La feria tendrá una superficie expositiva de más de 89.000 metros cuadrados / ISE

ISE, epicentro de innovación

En un momento en el que la tecnología define cada vez más cómo vivimos, trabajamos y nos comunicamos, ISE se ha consolidado como un escaparate imprescindible para observar la evolución y para anticipar el futuro de una industria en plena expansión. No es solo una feria comercial. Durante cuatro días, el evento combina una amplia exposición tecnológica en torno al audio, vídeo, broadcast, digital signage, iluminación, edificios inteligentes y unified communications, con un completo programa de keynotes y conferencias a cargo de líderes del sector que analizan tendencias y tecnologías emergentes. A ello se suman programas de formación y tracks especializados centrados en megatendencias como la sostenibilidad, la ciberseguridad, el retail, la educación o las nuevas experiencias de usuario, así como múltiples espacios de networking y eventos de colaboración diseñados para conectar startups, inversores, compradores, integradores y responsables estratégicos de empresas e instituciones.

“ISE siempre ha sido algo más que una exhibición de tecnología; es el lugar donde las industrias se reúnen para inspirar, crear y desafiar lo que es posible”, señala Blackman. “Con nuestro espíritu “Push Beyond” para 2026, invitamos a todos a dar forma, juntos, al próximo capítulo del audiovisual y la integración de sistemas”.

Con este objetivo en mente, ISE está organizando la que será la edición más ambiciosa de su historia. El plano oficial del evento muestra una superficie expositiva de más de 89.000 metros cuadrados, distribuidos en ocho pabellones y siete Zonas Tecnológicas ampliadas. La expansión hacia el área East Access añade más de 2.700 metros cuadrados adicionales, permitiendo acoger a más expositores y nuevas experiencias inmersivas. La feria contará con 1.709 expositores en total, incluidos 323 que participan por primera vez, junto a un amplio conjunto de marcas líderes del audiovisual profesional y la integración de sistemas.

Mike Blackman, director general de Integrated Systems Events / ISE

Zonas tecnológicas y principales novedades en ISE 2026 Las siete grandes Zonas Tecnológicas de ISE 2026 permitirán a los visitantes acercarse de forma clara a las principales áreas de innovación del sector audiovisual y de la integración de sistemas, con soluciones aplicadas a entornos profesionales, corporativos, educativos, culturales y residenciales: Audio (Pabellones 7 y 8.1, con salas de demostración en el 8.0): tecnologías de audio profesional, sonido espacial y diseño acústico para hogares, oficinas, auditorios y grandes recintos. Broadcast AV (Pabellón 4 y East Access): soluciones de producción de vídeo, cámaras, sistemas de tracking, sets virtuales y herramientas en red aplicadas a entornos corporativos, educativos, retail y eventos en vivo. Digital Signage & DooH (Pabellón 4): comunicación visual dinámica, señalización digital y gestión avanzada de contenidos para espacios públicos, entornos corporativos y comerciales. Lighting & Staging (Pabellones 6 y 8.1): iluminación avanzada, escenografía, rigging, vídeo mapping y tecnologías inmersivas para eventos en directo y espectáculos. Multi-Technology (Pabellones 3, 5, 8.1 y East Access): grandes soluciones integradas de control, pantallas, proyectores y audio de fabricantes líderes del sector. Residential & Smart Buildings (Pabellones 1 y 2): automatización del hogar y soluciones inteligentes para edificios que integran seguridad, climatización, energía y confort. Unified Communications & Education Technology (Pabellones 1 y 2): sistemas de colaboración, videoconferencia y tecnología educativa que están redefiniendo los entornos de trabajo y aprendizaje. Para reforzar su dimensión como plataforma de innovación y negocio, ISE 2026 contará además con nuevos programas y espacios especializados que amplían las oportunidades de conexión entre tecnología, talento y capital. La gran novedad de esta edición será Spark, un espacio intersectorial que conectará a profesionales de broadcast, medios, entretenimiento, eventos en vivo, gaming y diseño para impulsar nuevas formas de colaboración entre industrias. ISE 2026 incorporará además las High-End Listening Suites en el renovado CC2, un nuevo espacio de demostración de audio premium que ofrecerá a los visitantes un entorno práctico y de alta calidad sonora, elevando el estándar de las experiencias de escucha y las demostraciones inmersivas dentro de la feria. Otra sorpresa será el regreso de Innovation Park, que vuelve con un formato ampliado que reunirá a startups e inversores a través de foros de inversión, sesiones de pitching y espacios de networking, con 130 stands y una fuerte presencia de nuevas empresas. A todo ello se suma el Investor Forum, que se celebrará el 3 de febrero y contará con fondos de inversión, venture capital y corporaciones para abordar modelos de inversión, M&A, financiación pública y consejos prácticos para startups. El programa se completa con citas ya consolidadas como el EdTech Congress, centrado en inteligencia artificial y educación; el CyberSecurity Summit, dedicado a los retos de seguridad en sistemas audiovisuales integrados; y el European Latin American AV Forum (ELAF), orientado a reforzar alianzas estratégicas entre Europa y Latinoamérica. Por supuesto, no faltarán las conferencias y keynotes a cargo de ponentes internacionales, entre los que destaca Sol Rashidi, que tratará el impacto real de la inteligencia artificial y los retos del liderazgo tecnológico.

Barcelona, hub audiovisual internacional

La ambición y el crecimiento que refleja el programa de ISE 2026 multiplica el impacto del evento en Cataluña, especialmente en Barcelona, una región que ya cuenta con unas 4.000 empresas y 37.000 empleos (más de la mitad concentrados en la capital) ligados a la industria audiovisual.

ISE 2025 en Fira de Barcelona Gran Vía / JUKSTERA

Desde su traslado a Barcelona, ISE ha contribuido de forma decisiva a reforzar a Barcelona como hub europeo de tecnología e innovación, atrayendo talento internacional, impulsando el ecosistema empresarial local y favoreciendo la llegada de nuevas compañías vinculadas al audiovisual profesional y la integración de sistemas.

El impacto económico del evento en la ciudad es igualmente significativo. La edición de 2024 generó un impacto récord de 468 millones de euros para Barcelona, lo que supuso un incremento del 21 % respecto al año anterior y reafirmó el papel de ISE como uno de los grandes motores del calendario ferial y tecnológico español.

Más allá de las cifras, ISE trabaja para dejar un legado positivo y sostenible en la ciudad. Ejemplo de ello son iniciativas como la Donation Room, que reutiliza y dona materiales del evento —mobiliario, equipamiento o elementos de escenografía— a proyectos sociales y culturales locales, o las colaboraciones con entidades como la Fundació Joan Miró y el Hospital Sant Joan de Déu, que reflejan el compromiso del evento con la comunidad, la cultura y la sostenibilidad.

De este modo, el crecimiento de ISE y la evolución de Barcelona como polo tecnológico avanzan de forma paralela, reforzándose mutuamente y consolidando a la ciudad como referente internacional del audiovisual y la integración de sistemas.