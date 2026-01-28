El turismo en Asturias, un ejemplo de motor económico sostenible y de calidad

Siete reservas de la biosfera, cinco parques naturales, un parque nacional y 400 kilómetros de costa. Todo ello reforzado por la cercanía de la gente y por una gastronomía que es un símbolo de identidad. Estas son solo algunas de las bondades que hacen de Asturias un destino turístico privilegiado y que han ayudado a que la marca "Asturias, paraíso natural", cumpla 40 años más que consolidada en la región y fuera de ella.

Para analizar cómo Asturias ha logrado convertirse en un referente dentro del sector turístico, expertos y representantes institucionales participaron en una serie de encuentros organizados por varias cabeceras de Prensa Ibérica.

Si de algo puede presumir la región es de ser un modelo a seguir en turismo rural. Un camino que Asturias emprendió en 1985. "Esto se hizo, para tener la posibilidad de desarrollar una red de alojamientos rurales y para dar una segunda vida a los territorios rurales que en aquel momento necesitaban de una cierta reinvención", señaló Lara Martínez, viceconsejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo del Principado.

Revitalizar el mundo rural

Precisamente, para hacer frente a la despoblación de las zonas rurales, el turismo se presenta como un aliado. Muestra de ello es el éxito de “Reserva Ecoturista” el mayor corredor de ecoturismo de Europa, que ha sido impulsado por la España Verde y que cuenta en Asturias con más de 85 empresas adheridas y 300 experiencias registradas. Una visión compartida por los asistentes a las ponencias, quienes, en este sentido, destacaron que la fijación del turismo al territorio es clave para mantener la población y atraer profesionales cualificados.

Sostenibilidad

Para alcanzar este objetivo la sostenibilidad se presenta como una condición imprescindible, que en Asturias es prioritaria. Algo que ha llevado al Principado a trabajar las políticas medioambientales en paralelo para favorecer una convivencia armónica entre turismo y preservación del medio natural. Así surgieron a finales del siglo pasado dos planes: el PORNA, (Plan de Ordenación de Recursos Naturales de Asturias) y el POLA, (Plan de Ordenación del Litoral Asturiano), "dos normas que han hecho que tengamos la costa mejor conservada de España", aseguró Martínez.

Si bien estas medidas son reconocidas como modelos de gestión, los expertos coinciden en tener en cuenta la fragilidad de los espacios naturales y rurales, así como en la responsabilidad que en ello tienen las administraciones públicas y el sector privado. "Solo desde la colaboración entre administraciones, empresas y comunidades locales podremos mantener vivo el turismo rural".

Esta unión queda de manifiesto con el lanzamiento de los bonos de turismo rural, en el que el cliente paga 75 euros y la administración asturiana otros 75. Hasta dos bonos de 150 euros, es decir, 300€, por el que el usuario paga la mitad en establecimientos de turismo rural asturianos.

Todas ellas, iniciativas que deben complementar la educación ambiental. Un factor clave para la conservación del territorio acerca del que los expertos apuestan por actividades para todos los públicos, desde familias con niños hasta viajeros solitarios que encuentran comunidad en las rutas.

Turismo activo

Aquí entra en juego el turismo activo. Una perspectiva en auge y con futuro si se gestiona con sensibilidad, respetando las tradiciones y con consciencia. En este caso, Asturias es uno de los principales atractivos por su proximidad entre mar y montaña, la posibilidad de descubrir ríos y bosques a solo unos metros o disfrutar de una jornada de escalada, rafting o kayak.

A la oferta deportiva se suman las sendas verdes y las antiguas vías ferroviarias reconvertidas en rutas BTT.

Regulación y desestacionalización

La normativa turística también fue parte del debate. En Asturias ya se ha llevado a cabo una modificación parcial del decreto de viviendas turísticas, con inspecciones reforzadas para combatir la oferta ilegal.

Junto a la regulación del turismo, la desestacionalización es otra de las dinámicas a impulsar y un aspecto clave en la región. En este caso, desde la Viceconsejería de Turismo se apuesta por campañas específicas, como los bonos de turismo rural, o las Carreras del Paraíso, cuatro pruebas deportivas que combinan deporte y tradición.

Destino gastronómico

Y qué sería el turismo sin la gastronomía. Asturias se disfruta por los 5 sentidos y el gusto es uno de los que más visitantes atrae. Apostar por productos autóctonos, por emblemas como la fabada o la cultura sidrera, reconocida como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, es un perfecto ejemplo de cómo una región puede acercar a través de su riqueza gastronómica su esencia como sociedad.

Otra de las conclusiones a las que se llegó en este sentido es el buen momento del que goza el turismo gastronómico. Un sector con futuro y retos ambiciosos que obligan a asegurar el aprovisionamiento de alimentos de calidad, seguir contando con profesionales excepcionalmente formados y aterrizar la diversidad y la riqueza de los diferentes ámbitos ecológicos con los que cuenta Asturias.

Ligar turismo, gastronomía y producto es otra de las grandes apuestas del sector con el fin de atraer al turista que busca un trato cercano, familiar, que mantenga el esencial disfrute más auténtico.