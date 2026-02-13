BYD presenta su nuevo SUV híbrido enchufable con autonomía de hasta 1.000 kilómetros

BYD Caetano ha presentado en Sevilla su nuevo SUV híbrido enchufable ATTO 2 DM-i, un modelo que combina lo mejor de un coche eléctrico con la tranquilidad de un motor de gasolina para trayectos largos. La principal novedad: puede alcanzar hasta 1.000 kilómetros de autonomía combinada, según el ciclo WLTP.

La batería de mayor capacidad (18 kWh) puede cargarse del 15% al 100% en aproximadamente 3 horas en corriente alterna (6,6 kW).

El vehículo está pensado para quienes quieren dar el salto a la conducción eléctrica sin depender exclusivamente de puntos de carga. En el uso diario puede funcionar en modo totalmente eléctrico, mientras que el motor de gasolina actúa como apoyo cuando se necesita más autonomía.

Presentación del nuevo modelo BYD ATTO 2 DM-i en el espacio BYD Caetano de Sevilla / El Correo

Hasta 90 kilómetros en modo eléctrico

El ATTO 2 DM-i permite recorrer hasta 90 kilómetros en modo 100% eléctrico en su versión con mayor batería. Esta cifra cubre la mayoría de los desplazamientos urbanos diarios sin consumir combustible.

Cuando la batería se agota, el sistema híbrido entra en funcionamiento automáticamente, combinando ambos motores para optimizar consumo y rendimiento. Según la marca, el consumo ponderado combinado puede situarse en 1,8 litros cada 100 kilómetros, una cifra destacada dentro del segmento.

Potencia de hasta 212 CV El sistema híbrido desarrolla hasta 156 kW (212 CV) y un par máximo de 300 Nm, con aceleración de 0 a 100 km/h en 7,5 segundos en la versión Boost.

El modelo alcanza una velocidad máxima de 180 km/h y, en su versión más potente, acelera de 0 a 100 km/h en 7,5 segundos.

Diseño SUV en formato compacto

El nuevo ATTO 2 DM-i mantiene la estética SUV con un tamaño compacto: mide 4,33 metros de largo. Incorpora faros LED, llantas de hasta 17 pulgadas y una línea de techo flotante que refuerza su imagen moderna.

En la parte trasera destaca una franja luminosa que conecta ambos pilotos y un diseño que refuerza su carácter urbano y dinámico. Está disponible en varios colores, incluido el nuevo Midnight Blue exclusivo para esta versión híbrida.

Interior tecnológico y amplio

En el interior apuesta por la digitalización y el confort. Incorpora:

Pantalla digital de 8,8 pulgadas para la instrumentación

Pantalla táctil central de 12,8 pulgadas

Control por voz activado con el comando “Hi BYD”

Conectividad avanzada

Maletero amplio para su tamaño Ofrece 425 litros de capacidad, ampliables hasta 1.335 litros al abatir los asientos traseros.

Las versiones más completas incluyen techo panorámico, cámara 360 grados, asientos calefactables y carga inalámbrica para el móvil.

Seguridad y equipamiento completo

El ATTO 2 DM-i incluye de serie numerosos sistemas de ayuda a la conducción, como:

Control de crucero adaptativo

Frenado automático de emergencia

Detector de ángulo muerto

Reconocimiento de señales de tráfico

Asistentes de mantenimiento de carril

Además, cuenta con múltiples airbags y sistemas de estabilidad y tracción.

Dos versiones disponibles

Tecnología Dual Mode Combina motor eléctrico y gasolina para funcionar la mayor parte del tiempo como un coche eléctrico, pero sin limitar la autonomía en viajes largos.

Guarda la ubicación

El modelo se ofrece en dos configuraciones, con distinta capacidad de batería y potencia. La versión básica ofrece hasta 40 kilómetros en eléctrico, mientras que la versión superior alcanza los 90 kilómetros y mayor potencia.

Noticias relacionadas

BYD incluye seis años de garantía para el vehículo y ocho años para la batería y el sistema híbrido.