Corazón
La ausencia de Óscar Casas en los Goya sorprende mientras Ana Mena zanja rumores sobre su relación
A pesar de la nominación de Mario Casas y la actuación de Ana Mena en los Goya, la ausencia de Óscar Casas generó rumores, pero la cantante zanjó cualquier especulación sobre su relación
Europa Press
La gala de los Premios Goya celebrada este sábado en Barcelona era doblemente especial para Óscar Casas, ya que a la nominación de su hermano Mario Casas en la categoría de Mejor Actor Protagonista por Muy lejos, se unía que su novia Ana Mena actuaba por primera vez en la gran fiesta del cine español horas después de haber recibido la Medalla de Andalucía junto a otras personalidades como Eva González, Paz Vega, o Manuel Carrasco.
Sin embargo, aunque muchos apostaban porque el protagonista de Me has robado el corazón arroparía a su hermano -como hicieron su madre y su hermano Christian- y posaría en la alfombra roja con la cantante malagueña, su ausencia sorprendía a propios y a extraños y los rumores no tardaban en surgir en redes sociales a pesar de que su pareja aclaraba que no había podido asistir por motivos laborales.
De regreso en Madrid, cansada pero muy feliz por su actuación en los Goya, Ana -radiante con una gorra y sin gota de maquillaje- ha revelado que fue "una gala espetacular, fue emocionante la verdad", y ha zanjado tajante las especulaciones por la desaparición de Óscar en una noche tan especial para ella y para Mario: "No, no pudo, no pudo ir, ya está. Todo fenomenal, chicos. No, no preguntéis cosas ni deis cábalas que no son. Todo estupendo", ha sentenciado, dejando claro que su relación con el actor marcha a las mil maravillas.
