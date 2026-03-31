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¿Cuánto costarán PS5, PS5 Pro y Portal a partir de abril de 2026? Consulta los nuevos precios

El incremento entrará en vigor esta semana y afectará a las PS5 con lector, PS5 Digital, PS5 Pro y PlayStation Portal

Una imagen de la PlayStation 5.

Una imagen de la PlayStation 5.

Alberto Yañez - Elsotanoperdido

Esta semana, oficialmente entran en vigor en Europa los nuevos precios de PS5 y PlayStation Portal, tras el inesperado aumento anunciado por Sony hace tan solo unas horas. En este sentido, a partir del jueves 2 de abril de 2026, estos serán los precios de venta al público recomendados en Europa.

A partir de la fecha indicada, el modelo de PlayStation 5 Standard Edition Slim, PS5 Slim Digital Edition, PS5 PRO y PlayStation Portal tendrán los siguientes precios en Europa, también en España:

-       PS5 Slim Edición Estándar: 649,99 €

      PS5 Slim Edición Digital: 599,99 €

-       PS5 Pro: 899,99 €

-       PlayStation Portal: 249,99 €

Como puedes comprobar, PS5 Slim con lector de discos ópticos sube unos 100 euros. PS5 Slim Digital y PS5 Pro también aumentan en esa misma cantidad, mientras que PlayStation Portal lo hace en 30 euros.

Noticias relacionadas

Incremento generalizado

No es la primera subida de precio de PS5. En abril de 2025, Sony ya elevó en Europa el precio recomendado de PS5 Digital Edition, mientras que PS5 con lector se mantuvo sin cambios en aquel momento. En el anuncio oficial de finales de marzo de 2026, la compañía atribuye esta nueva revisión a los condicionantes del contexto económico global.

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