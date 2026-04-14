El juez ordena a la Guardia Civil que localice al cantante Francisco por un pleito por impago de la pensión a su hija

El Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona ha pedido a la Guardia Civil que localice al cantante Francisco González, Francisco, ante su incomparecencia en un proceso judicial abierto por un presunto impago de la pensión de su hija, ahora ya mayor de edad, según las fuentes consultadas por El Periódico de Catalunya. El artista no ha comparecido en el proceso judicial ni con abogado ni con procurador. Ante esta situación, el juez ha acordado el archivo provisional del caso para evitar que el supuesto delito que se pueda atribuir al intérprete de Alcoy prescriba, precisaron las mismas fuentes.

El magistrado encargado de este proceso judicial no ha podido tomar declaración como investigado a Francisco al no haber logrado localizarlo, pese a las gestiones realizadas tanto por el propio juzgado como por la policía judicial. Por esta razón, el juez ha dado un plazo de cinco días para que los agentes de la Guardia Civil den con él y le notifiquen formalmente que tiene una causa abierta, con el fin de poder citarlo a declarar como investigado. Si esto se produce, las diligencias judiciales continuarán y el caso se reabrirá para dilucidar si el cantante ha cometido algún delito.

El impago de pensiones de alimentos a los hijos está tipificado como delito en el artículo 227 del Código Penal español. Se comete cuando se dejan de pagar dos meses consecutivos o cuatro no consecutivos tras una sentencia firme o un convenio, pudiendo imponerse una pena de prisión de tres meses a un año o una multa, lo que no implica necesariamente el ingreso en prisión.

Una paternidad discutida

El enfrentamiento entre Francisco y Denia Apolinar se remonta a 2001, cuando salió a la luz que la exbailarina había tenido una hija con el cantante. Eso sí, el artista negó de forma reiterada la paternidad, según la revista Vanitatis, que ha avanzado el archivo provisional del proceso. Esta postura ha sido negada por el artista durante años. Sin embargo, el 19 de mayo de 2006, cuando Naomi tenía cinco años, el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Gavà (Barcelona) la reconoció como hija biológica después de que el intérprete no se presentara a las pruebas de paternidad. Además, desde 2013, se le impuso la obligación de abonar una pensión de alimentos a favor de la menor.

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Tras cumplir los 18 años, la joven, Francisco presentó una demanda de modificación de medidas en la que solicitaba la suspensión de dicha pensión o su reducción. La justicia, sin embargo, denegó esta petición, al no quedar acreditada la independencia de la joven, que seguía residiendo entonces con su madre y carecía de recursos suficientes para mantenerse por sí misma.