El homenaje de Tana Rivera a su abuela Cayetana en la Feria de Abril: "Se me cae la baba"

Como cada año, la Feria de Abril de Sevilla se llena de rostros conocidos. Además del aluvión de influencers que llegan a la ciudad para lucir traje de gitana, son muchas las personalidades que son ya una tradición en el Real de Los Remedios.

Una de las familias que ya son clásicas en la Feria de Abril es la Casa de Alba. Cayetana era una apasionada de la Feria de Abril y de los trajes de gitana, tanto es así que este año, el de su centenario, la portada de la Feria lleva una dedicatoria a su persona.

La familia está representada este año por su hija, Eugenia Martínez de Irujo, que desde el Lunes de Pescaíto está disfrutando de la semana más alegre del año en Sevilla. Junto a su pareja Narcís Rebollo, se les ha podido ver en alguna que otra fiesta y vestida de gitana en el Real.

Sin embargo, la que se ha llevado todas las miradas este año es su propia hija, Tana Rivera, que en esta última semana está protagonizando las portadas de las revistas del corazón por su supuesta relación sentimental con el torero peruano Andrés Roca Rey. En esta ocasión, la nieta de la duquesa de Alba ha llamado la atención de todos con el traje de amazona que lució sobre el caballo, en especial, la chaquetilla que perteneció a su abuela.

Fue la propia Eugenia la que, con orgullo, quiso dar a conocer el homenaje que Tana Rivera ha hecho a su abuela. "Qué guapa con la chaquetilla de tu abuela", escribía la duquesa de Montoro en sus redes sociales, mostrando fotografías de su madre y su hija con la misma prenda.

"Se me cae la baba, mi ratoncín", confesaba Eugenia con fotos de la joven luciendo el diseño histórico que ya portó con elegancia su madre en ferias anteriores. Una prenda que forma parte de la colección personal de la Casa de Alba y que la joven ha lucido con estilo, justo cuando se cumple el centenario de su abuela.