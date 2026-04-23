Del manuscrito al mundo: así es como la autopublicación está cambiando la forma de publicar (y de ser leído)

La lectura tiene algo de refugio y algo de aventura. Nos ayuda a desconectar, nos acompaña los momentos de calma y nos invita a entrar en historias capaces de emocionarnos, sorprendernos o hacernos mirar el mundo con otros ojos. Hoy, además, leer es un hábito plenamente instalado en la vida cotidiana: más del 65% de la población asegura leer libros en su tiempo libre, según el Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España 2025.

Pero este Día del Libro la conversación no se queda solo en las páginas, sino también en todo lo que ocurre antes de que una obra llegue a las manos de un lector. Porque si la literatura siempre ha dependido del talento y la imaginación, ahora cuenta también con una gran aliada: la tecnología.

En los últimos años, la tecnología ha redefinido tanto la manera de leer como la de escribir y publicar. Por un lado, dispositivos como Kindle han introducido nuevas formas de disfrutar de los libros: más ligeras y adaptadas al ritmo cotidiano. Por otro lado, la tecnología también ha transformado el recorrido que existe entre escribir una historia y conseguir que encuentre lectores. Lo que durante mucho tiempo pareció un camino reservado a unos pocos, hoy se abre a miles de autores que buscan compartir sus obras con autonomía, libertad creativa y proyección internacional gracias a la autopublicación. No en vano, según el estudio "Hábitos de Lectura, Escritura y Consumo de Nuevos Formatos Digitales en España" elaborado por Ipsos para Amazon en 2025, un 61% considera que las herramientas de autopublicación han facilitado el acceso a la publicación literaria. Ya no se trata de una vía alternativa, sino de una opción real y cada vez más consolidada para quienes quieren dar el salto del manuscrito al mercado editorial.

KDP, la herramienta de Amazon que permite a los autores publicar y gestionar sus obras

Mujer escribiendo en un dispositivo Kindle Scribe de Amazon / Cortesía

En ese contexto, Kindle Direct Publishing (KDP), la herramienta de autopublicación de Amazon, permite a los escritores publicar sus obras, gestionar el proceso editorial y conectar directamente con los lectores, manteniendo el control sobre sus contenidos y sus ingresos. Una manera de entender la carrera literaria: más directa, más flexible y con menos fronteras.

Y fronteras, precisamente, es lo que muchos autores españoles han conseguido romper. Gracias a KDP, nombres como Lorena Franco, Rose Gate o Sophie Saint Rose han construido trayectorias sólidas y comunidades lectoras que se extienden mucho más allá de nuestro país. Sus libros y los de otros autores españoles que utilizan KDP llegan hoy a países de todo el mundo como: Estados Unidos, México, Italia, Francia o Alemania, según el "Informe de Impacto en las Industrias Culturales y Creativas de Amazon", demostrando que una buena historia puede encontrar su lugar en cualquier rincón del mundo.

Autopublicación y alcance global: así ha sido como KDP ha influido en la carrera de Lorena Franco, Rose Gate y Sophie Saint Rose

Lorena Franco, Rose Gate y Sophie Saint Rose, tres autoras independientes que acceden al éxito global gracias a KDP / Cortesía

Lorena Franco apostó por la autopublicación hace once años, cuando descubrió KDP, y considera que ha sido una de las mejores decisiones que ha tomado, especialmente por el alcance mundial que le ha permitido Amazon en sus distintos formatos, la libertad creativa que ofrece y la transparencia de la plataforma, así como el control total sobre sus libros.

En su caso, ha logrado publicar alrededor de cuarenta novelas, siempre buscando ofrecer historias de calidad. Para quienes se lo están planteando, pero no se deciden, su consejo es claro: no quedarse en el “y si…” y en el “qué hubiera pasado si…” y adentrarse, si lo desean, aprovechando herramientas gratuitas como KDP para autopublicarse.

Esa misma idea de independencia que matizaba Lorena Franco la comparte Rose Gate, quien recuerda que descubrir KDP supuso un giro decisivo: la posibilidad de tomar las riendas de su carrera y construir un camino más alineado a su forma de entender este oficio. Mirando atrás, también lo define como una de las mejores decisiones de su vida.

Recuerda con cariño el momento en que sintió que sus libros empezaban a conectar de verdad con el público: “Hay un punto en el que te das cuenta de que ya no estás escribiendo en el vacío, sino que hay personas esperando lo próximo, comentando tus historias y hablando de tus personajes como si fueran casi de su círculo cercano. Ahí entendí que esto podía ir mucho más allá de una pasión personal. Que había espacio para construir algo sólido, duradero y con recorrido”.

Una conexión que también sintió (y siente) Sophie Saint Rose, que apenas dos meses después de publicar su primera novela, se convirtió en número uno en la Tienda Kindle en España. No tuvo tiempo de asimilarlo; simplemente pensó en disfrutarlo antes de volver a escribir, convencida de que duraría poco. Sin embargo, el éxito se mantuvo y, casi doce años después, sigue emocionándose con el cariño constante de sus seguidoras.

Sobre el porqué se decantó por KDP, contesta que le ofrecía algo que no encontraba en la edición tradicional: un sistema gratuito, sencillo y con total control sobre sus obras, sin perder los derechos y pudiendo decidir en todo momento el rumbo de sus títulos: "Solo tú decides lo que quieres hacer con tu libro".

La tecnología facilita el acceso a la lectura

Es así como el auge de este modelo no solo facilita que más autores publiquen, sino que también permite que más lectores accedan a una oferta literaria más amplia y diversa, reforzando el papel de la tecnología en la difusión de la cultura y la lectura. Según el estudio de Ipsos para Amazon, el 77% de los encuestados considera que la tecnología facilita el acceso a la lectura y el 69% destaca su papel en el fomento del hábito lector.

Escribir ya no es únicamente una vocación íntima: para muchos empieza a ser también una oportunidad profesional. Con motivo del Día del Libro, estas tres autoras que a día de hoy viven de la autopublicación lanzan un mensaje común a quienes guardan una historia inédita en el fondo de un cajón: nunca ha habido un mejor momento para compartirla. Porque si leer siempre ha sido una forma de viajar, hoy escribir también puede serlo. Y la tecnología celebra justamente eso: acercar historias a más lectores, abrir nuevas puertas a los autores independientes y recordar que una idea puede convertirse en libro con más facilidad que nunca.