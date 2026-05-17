De la cordobesa Silbon a las urnas de Málaga: el aplaudido look de Manuela Villena, mujer de Juanma Moreno, durante las elecciones andaluzas

Una de las imágenes más esperadas de la jornada electoral es la votación de los candidatos. Este 17M, todos los que aspiran a presidir la Junta de Andalucía han acudido por la mañana a cumplir con su voto y pedir a todos los andaluces que hicieran lo mismo. Normalmente son los propios candidatos los que acaparan toda la atención en sus colegios electorales, pero en esta ocasión, ha surgido una protagonista involuntaria que se ha llevado todas las miradas.

Una vez más, el estilismo y la elegancia de Manuela Villena, mujer de Juanma Moreno, candidato popular en las elecciones de Andalucía, han sido protagonistas. El presidente de la Junta de Andalucía y su mujer han acudido a votar al colegio que les corresponde en Málaga y pese a que los periodistas han recogido las primeras impresiones de su marido, la presencia de Manuela Villena no ha dejado indiferentes a los presentes.

No son muchas las veces que Villena ejerce como primera dama de Andalucía y pese a ello, suele ser el centro de atención cada vez que lo hace. Siempre con un perfil bajo, intentando no eclipsar la imagen de su marido, su estilo y los outfits que suele elegir la han convertido un icono de la moda andaluza.

El presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, junto a su esposa Manuela Villena López / Álvaro Cabrera / EFE

Este domingo lo ha vuelto a hacer, y de nuevo, vestida con una firma andaluza. Manuela Villena ha acompañado a su marido vestida con un look sobrio, pero cargado de personalidad en el que el protagonismo lo centra un chaleco efecto cuero marrón chocolate. La prenda es de la firma cordobesa Silbon y no es extraño que se agote tras la jornada electoral, ya que puede formar parte de ese fondo de armario del que tirar cada vez que se pretenda buscar un estilismo elegante sin estridencias.

Villena ha combinado esta prenda con un versátil pantalón blanco, de corte palazzo y con una favorecedora caída. Para culminar el look le ha sumado un pequeño bolso en tonos tierra y joyas discretas. Su elección demuestra que una sencilla combinación de prendas puede formar un look elegante y favorecedor para cualquier ocasión.