Amazon Prime Day 2026: cuándo empieza, cuánto dura y los trucos para no perderte los mejores chollos

La cuenta atrás para el Prime Day ya está en marcha, pero Amazon no ha esperado al pistoletazo de salida para empezar a mover ficha. Y es que este año olvida su ya tradicional cita de julio para adelantarse al mes de junio, celebrándose del 23 al 26 de junio.

No obstante, a pocas horas del arranque oficial del evento, algunos de los productos más deseados ya han comenzado a bajar de precio, y eso solo puede significar una cosa: las mejores oportunidades vuelan antes de que muchos lleguen siquiera a verlas.

Con descuentos que, en algunos casos, superan el 40 %, estos artículos están alcanzando su precio más bajo del año, convirtiéndose en los primeros candidatos a colgar el temido cartel de agotado.

Cómo aprovechar al máximo el Prime Day Eso sí: no olvides que, para disfrutar de todos los descuentos del Prime Day, necesitas contar con una suscripción Prime, la misma que te permitirá ahorrarte el envío y recibirlo en tiempo récord. Recuerda que, si nunca has sido usuario Prime, puedes disfrutar de 30 días de prueba gratuita; de lo contrario, la tarifa es de 4,99 €, un importe mucho menor que los posibles gastos de envío que te vas a ahorrar con tu suscripción. Además, más allá de acceder a estas promociones exclusivas, podrás disfrutar de todo el catálogo de Prime Video con la misma suscripción. Todo ventajas.

Los mejores trucos para no perderte los mejores chollos

Si no quieres que la emoción del evento juegue en tu contra y acabar olvidando precisamente ese producto que llevas tiempo vigilando, todavía estás a tiempo de preparar el terreno. Añádelo a tu cesta o a tu lista de deseos, activa las alertas de precio y mantente atento: cuando llegue la rebaja, recibirás una notificación al instante y podrás adelantarte al resto.

Y es que este Prime Day promete ser uno de los más interesantes de los últimos años. Ahora bien, para evitar que te quedes sin ese producto que se te olvidó añadir a la lista o que no sabías que necesitabas, desde ESNCIAL hemos creado un pequeño recopilatorio de esas ofertas que, ya adelantamos, nadie quiere que pasen desapercibidas.

Las mejores ofertas anticipadas del Amazon Prime Day 2026

Rebajado a 65 euros: el ventilador de techo de Create para combatir las altas temperaturas

¿No quieres encender el aire acondicionado, pero no puedes soportar más las altas temperaturas? Entonces, este ventilador de techo de Create destaca entre las ofertas anticipadas del Prime Day.

Fácil de instalar y con un funcionamiento ultrasilencioso, es perfecto incluso para dormitorios. Además, ofrece seis velocidades para adaptar el flujo de aire a cada momento, temporizador programable de hasta y función verano-invierno, que ayuda a refrescar la estancia en los meses cálidos y a repartir mejor el calor de la calefacción cuando bajan las temperaturas.

Por menos de 30 euros, la nevera de 15 L que mantiene el frío durante todo el día

Con la llegada del verano, los planes al aire libre no paran de multiplicarse, y esta nevera portátil se convierte en un básico imprescindible para cualquier escapada.

Ya sea para la playa, la piscina o una excursión, su sistema de aislamiento de alto rendimiento mantiene tus bebidas y alimentos frescos durante más tiempo. Además, su diseño ligero y fácil de transportar la hace muy cómoda.

Amazon rebaja el Fire TV a menos de 24 euros por el Prime Day anticipado

Con más de 1000 unidades vendidas en las últimas horas, este Fire TV se ha convertido en la solución perfecta para quienes quieren disfrutar de sus plataformas de streaming favoritas, pero no cuentan con una televisión de última generación.

En concreto, este dispositivo permite acceder fácilmente a contenido en calidad Full HD. Solo necesitas una suscripción activa a tus plataformas favoritas, conectarlo y, ¡voilá! Sin configuraciones complejas ni pasos innecesarios. Además, puedes llevarlo contigo a cualquier lugar para disfrutar donde y cuando desees de tus series o películas favoritas.

De 70 a 37 €: Los auriculares abiertos de Soundcare que no paran de recomendar los runners

Si buscas unos auriculares para entrenar sin preocuparte de que se caigan, este diseño abierto de Soundcaare es justo lo que necesitas. Según destacan muchos usuarios, “no se mueven” incluso en los entrenamientos más intensos.

Su formato de oído abierto evita la presión, por lo que puedes llevarlos durante horas sin molestias. Además, ofrecen una batería de larga duración y una calidad de sonido muy buena, ideal para disfrutar de tu música mientras haces deporte.

A mitad de precio: hazte con la maquinilla Philips OneBlade 360

"No irrita la piel", "Recorta la barba rápido" o "Es muy cómoda de usar", son algunas de las opiniones recogidas entre sus más de 12.000 valoraciones positivas.

Puedes encontrar esta maquinilla resistente al agua con cuchilla 360, capaz de inclinarse en todas las direcciones para mantener un contacto constante con la piel y ofrecer un mayor control. Además, permite recortar y afeitar fácilmente incluso las zonas más difíciles de alcanzar.

De 330 a 99 euros: el robot aspirador y fregasuelos de Lefant ya puede ser tuyo en el Prime Day

Barre, aspira, friega y pasa la mopa en una sola pasada: así funciona el robot de Lefant que destaca por contar con una potente succión de 6000 Pa elimina con facilidad polvo, suciedad y pelo de mascotas, todo ello con un funcionamiento silencioso.

Otro de sus grandes atractivos es su navegación inteligente, que esquiva obstáculos y permite personalizar la limpieza de cada estancia. Quienes ya lo han probado destacan especialmente su eficacia en hogares con mascotas y el bajo nivel de ruido durante su uso.

Rebajadas a 10 euros: Amazon liquida estas havaianas a su precio mínimo

Si buscas unas chanclas cómodas y fáciles de combinar, las Havaianas Top Mix son una apuesta segura para el verano. Son supercómodas de llevar, gracias a sus tiras de goma suave, que se ajustan al pie sin provocar rozaduras. A ello se suma una fabricación con materiales resistentes y de calidad, pensada para acompañarte durante muchas temporadas.

Con un 40 % de descuento: el pack de dos champús anticaspa de H&S

Si buscas una solución eficaz contra la caspa para el día a día, este champú destaca por su fórmula apta para todo tipo de cabellos, ya sean secos, grasos o normales.

Además, este formato ahorro incluye dos litros de producto, por lo que puede durar varios meses incluso con un uso frecuente, una de las características más valoradas por quienes ya lo han probado.

De 70 a 40 euros: el polo de Helly Hansen perfecto para esta estación

Diseñado tanto para el día a día como para la práctica deportiva, está confeccionado con tejido Tactel de secado rápido, una tecnología que ayuda a mantener la piel fresca y seca incluso en las jornadas más calurosas o durante la actividad física.

Auriculares Sony con un 60% de descuento: de 70 a 27 euros

¿Cansado de quedarte sin batería en los auriculares en el peor momento? Los Sony WH-CH520 prometen olvidarte del cargador durante días gracias a sus hasta 50 horas de autonomía. Además, incorporan tecnología DSEE, que mejora la calidad del sonido para que disfrutes de tus canciones favoritas con más detalle.

Rozando el 30 % de descuento: el cepillo limpiador Luna 4 Plus de Foreo

Si estás buscando un buen dispositivo de limpieza facial que, combina microcorrientes de luz LED roja, está diseñado para limpiar en profundidad la piel y activar su regeneración retrasando la aparición de líneas de expresión.

De 100 a 64 euros: el reloj analógico de cuarzo de Lacoste más solicitado

Si estás pensando en renovar tu reloj, este modelo analógico de Lacoste reúne todo lo que se le puede pedir a un básico para el día a día: diseño elegante, comodidad y resistencia.

Su esfera negra semibrillante y la correa de silicona le dan un aspecto moderno y versátil que combina con cualquier estilismo.

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