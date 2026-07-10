Marta Aracil: “Una casa debe hacer sentir bien a quien vuelve a ella cada día”

Antes de elegir un sofá, cambiar el color de una pared o iniciar una reforma, Marta Aracil plantea una pregunta que condiciona todo el proyecto: ¿cómo quiere vivir la persona que ocupará ese espacio? Para esta profesional del interiorismo, una vivienda no se construye únicamente mediante planos, materiales y muebles. El verdadero punto de partida es una conversación.

Aracil cuenta con más de 26 años de experiencia en el sector. Una parte de su trayectoria se desarrolló en la firma Roche Bobois en Sevilla, donde pudo ampliar sus conocimientos sobre mobiliario, diseño y atención personalizada. Hace alrededor de seis años decidió abrir su propio estudio independiente, un proyecto que nació con el propósito de crear espacios capaces de representar a quienes los habitan.

Su forma de trabajar se apoya en la observación de la vida cotidiana. Le interesa conocer dónde se reúne una familia, qué lugar se utiliza para descansar o por qué determinadas estancias terminan concentrando buena parte de la actividad doméstica. Esa información permite plantear viviendas funcionales que responden a rutinas reales y no a una imagen prefabricada.

Edificio Presidente / Ángeles Molina Fotografia

La confianza como punto de partida del proyecto

Entrar en la casa de otra persona supone participar durante un tiempo en decisiones íntimas. Por esta razón, Aracil considera que la confianza, el respeto y la escucha son elementos esenciales del proceso.

El propio estudio refleja esa filosofía. Muchos clientes aseguran sentir paz cuando entran y algunos señalan que el espacio se parece más a una casa que a un despacho profesional. Esa impresión responde a una decisión consciente: crear un lugar pensado para recibir y conversar, no para impresionar.

La experiencia también ha transformado su manera de afrontar cada encargo. Durante sus primeros años entendía el trabajo del interiorista como una búsqueda de respuestas. Ahora concede más importancia a formular las preguntas adecuadas, observar con detenimiento y dedicar tiempo a comprender las necesidades del cliente.

Diseñar una vivienda sin depender de las tendencias

Las modas decorativas pueden servir como fuente de inspiración, aunque Marta Aracil evita que determinen el resultado de una vivienda. Su criterio parte de una idea sencilla: las tendencias cambian con rapidez y las necesidades de las personas suelen permanecer durante mucho más tiempo.

Esta mirada resulta especialmente relevante al adaptar corrientes internacionales a la realidad andaluza. La luz natural, la relación con el exterior, los patios, los materiales naturales y los espacios compartidos forman parte de una manera concreta de habitar. El objetivo no consiste en copiar ambientes, sino en interpretarlos para que encajen en el lugar y en la vida de sus propietarios.

El mismo principio se aplica a la sostenibilidad. Para la interiorista, un proyecto sostenible no depende únicamente de la elección de determinados materiales. También implica crear espacios duraderos, capaces de mantener su utilidad y su identidad después de quince años.

Renovar la casa sin comprarlo todo de nuevo

Una de las consultas más frecuentes en los estudios de interiorismo tiene que ver con el presupuesto. Ante una vivienda que ha dejado de resultar cómoda, la primera reacción suele ser comprar muebles nuevos. Aracil recomienda detenerse antes de tomar esa decisión y detectar qué parte del espacio ha dejado de funcionar.

En algunos casos, la solución puede encontrarse en una nueva distribución, una mejor entrada de luz, la eliminación de elementos innecesarios o una organización más clara. Quitar objetos y dejar que las habitaciones respiren permite ganar amplitud sin aumentar los metros cuadrados.

Este enfoque también ayuda a evitar uno de los errores más habituales al decorar: comenzar por los objetos. El mobiliario, los colores y los materiales deben llegar después de haber definido cómo se va a utilizar cada zona de la casa.

Vivienda Avda. Cruz del Campo / Ángeles Molina Fotografía

Tecnología integrada para simplificar la vida

Las herramientas digitales permiten visualizar los proyectos, anticipar decisiones y mostrar al cliente cómo podría quedar el espacio. Aracil continúa desarrollando la fase conceptual con lápiz y papel, mientras incorpora la tecnología como apoyo durante el proceso.

En la vivienda, la domótica ha pasado de ser un elemento visible a integrarse de forma discreta. Los sistemas de iluminación, climatización, seguridad y gestión energética pueden mejorar el confort y reducir el consumo. Su utilidad depende de que se adapten a las costumbres de las personas y simplifiquen su día a día.

Esta combinación entre innovación y trato directo resume buena parte de su propuesta. La tecnología ayuda a proyectar, aunque no sustituye la conversación necesaria para comprender cómo quiere vivir una persona.

Espacios que acompañan nuevas etapas

Al estudio llegan familias, parejas, particulares que comienzan una nueva etapa y negocios que buscan evolucionar. Sus perfiles son distintos, aunque muchos comparten la sensación de que algo ha dejado de encajar en su entorno.

Además de un proyecto técnico, necesitan ordenar sus ideas, tomar decisiones con seguridad y sentirse acompañados durante una reforma que puede generar incertidumbre. Por ello, el trabajo del interiorista también consiste en aportar claridad y coordinar un proceso en el que intervienen numerosas elecciones.

Los proyectos que Marta Aracil recuerda con más satisfacción no tienen que ser los de mayor tamaño. El reconocimiento más importante aparece cuando el cliente siente que la casa le pertenece de verdad y reconoce su propia forma de vivir en ella.

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De cara al futuro, la interiorista espera que el sector hable cada vez menos de estilos pasajeros y preste más atención a la influencia que los espacios ejercen sobre el descanso, el trabajo y las relaciones personales. Su consejo final resume esta manera de entender la profesión: antes de decidir cómo debe ser una casa, conviene pensar cómo queremos sentirnos al cerrar la puerta al final del día.