Premios Emmy 2026: los mejores 'looks' de la alfombra roja, de Zendaya vestida de joya al oro líquido de Selena Gomez

La televisión ha celebrado su gran noche este lunes en el Peacock Theater de Los Ángeles. Los Premios Emmy 2026, presentados por Mariska Hargitay, han coronado a 'Widow's Bay' como mejor comedia y a 'The Pitt' como mejor serie dramática. Antes de las estatuillas, sin embargo, llegó el otro espectáculo: una alfombra roja -esta vez literalmente azul- que dejó algunas de las imágenes de moda más potentes del inicio de la temporada de premios.

Entre ellas convivieron dos grandes corrientes: cristales, metalizados y bordados que convertían el vestido en superficie de luz, y una elegancia más silenciosa hecha de negro, siluetas lenceras y tonos sorbete en las mejillas. Entre ellos, el esmoquin siguió mandando, aunque los mejores fueron quienes se alejaron de la fórmula más rígida, como Colman Domingo y Charlie Hunnam.

Zendaya convirtió el vestido joya en una segunda piel con un Prada a medida de tul transparente cubierto de cristales, escote en V vertiginoso y pequeña cola. Mikimoto puso las joyas y su nuevo 'pixie', de inspiración noventera, terminó de modernizar el conjunto. Nominada como mejor actriz dramática por 'Euphoria', no ganó: el Emmy fue para Rhea Seehorn por 'Pluribus' (pero en la alfombra azul volvió a servir glamur como nadie).

Zendaya y su estilista, Law Roach, colocándole el vestido, a su llegada a la gala. / MONICA SCHIPPER / AFP

Si había que vestirse como una estatuilla, Selena Gomez encontró la forma más sofisticada de hacerlo (meses antes de los Oscars). Su Louis Vuitton dorado, sin tirantes y construido con malla metálica que se arremolinaba sobre la cintura antes de abrirse en sirena, tenía algo de armadura y, también, algo de bola de discoteca. Estaba nominada como productora de 'Solo asesiantos en el edificio', que perdió el Emmy a mejor comedia frente a 'Widow’s Bay'.

Selena Gomez, la chica dorada de la fiesta de la televisión. / LISA O'CONNOR / AFP

Nicole Kidman eligió la artesanía frente al destello. Su Chanel blanco de bustier, cintura muy marcada y volumen escultórico estaba salpicado por 46 flores realizadas a mano en crepé de seda, organza y rafia. Romántico sin resultar nupcial y delicado sin perder presencia. Por cierto, Penélope Cruz ya había presentado una versión de este modelo, pero en rojo y tirantes, en Venecia tan solo hace unos días. Como productora de 'Margo’s Got Money Troubles' aspiraba al Emmy de mejor comedia, que finalmente fue, también, para 'Widow’s Bay'.

Nicole Kidman, posando en la alfombra azul de los Emmy. / FREDERIC J. BROWN / AFP

Pocos hombres entienden la alfombra como Colman Domingo. Para estos Emmy ha elegido Valentino y ha vuelto a huir del esmoquin convencional con una chaqueta de aire de bata en color melocotón y cuello mandarín con hebillas tradicionales y pantalones amplios y fluidos en color marfil, además de una faja estrecha en fucsia: lujo relajado con la dosis exacta de teatralidad. Llegaba con dos nominaciones, por 'The Four Seasons' y como actor invitado en 'Euphoria', pero ninguna terminó en estatuilla.

El siempre elegante Colman Domingo. / AMY SUSSMAN / AFP

El lila encontró en Florence Pugh su mejor argumento (aunque no fue la única que eligió este tono para lucir palmito). Su Vivienne Westwood a medida mezclaba lentejuelas, silueta ceñida y unas mangas drapeadas casi flotantes, rematadas por un espectacular collar de Bulgari. Un romanticismo deliberadamente imperfecto, muy Westwood y muy Pugh. Era su primera vez en los Emmy y acudió como presentadora, no como nominada.

La actriz británica Florence Pugh se decantó por el malva, el color más repetido de la gala. / FREDERIC J. BROWN / AFP

Elle Fanning abandonó por una noche su registro más principesco para abrazar una sensualidad mucho más ligera. Su Ralph Lauren Collection en verde jade, confeccionado en gasa de seda y cubierto de microscópicas cuentas de cristal, caía sobre el cuerpo casi como un camisón de lujo. Llegaba con dos nominaciones por 'Margo’s Got Money Troubles' -actriz y productora, pero ella también se fue de vacío.

Elle Fanning, a su llegada a los 78º Premios Emmy. / LISA O'CONNOR / AFP

Uno de los grandes nombres nuevos de la alfombra roja confirmó su estatus. Chase Infiniti llevó un Louis Vuitton de sirena, sin tirantes y completamente recubierto de cuentas color cobre: un vestido pensado para capturar la luz sin necesidad de añadir más dramatismo. En su primera nominación a los Emmy, competía como mejor actriz dramática por 'The Testaments' -aunque no ganó-, lució joyas de Hearts on Fire.

Chase Infiniti, en su primera gala de los Emmy. / LISA O'CONNOR / AFP

En medio de tanto brillo, Grace Gummer recordó el poder de un gran vestido negro. Su Dior, diseñado por Jonathan Anderson, partía de una columna 'strapless' para añadir volumen en el cuerpo, textura plisada y una hilera lateral de botones de perla. Minimalismo, sí, pero nada plano. No estaba nominada a título individual; 'Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette', donde interpreta a Caroline Kennedy, perdió como mejor miniserie ante 'DTF St. Louis'.

Grace Gummer, en la 'blue carpet' de los Emmy. / LISA O'CONNOR / AFP

La hermana de Grace Gummer, Louisa Jacobson [ambas son hijas de Meryl Streep y del escultor Don Gummer] fue quizá la mejor defensa de que una alfombra de premios no necesita otro vestido. Su Tom Ford de Haider Ackermann apostaba por hombros marcados, grandes solapas de seda, ribetes blancos y un pañuelo asimétrico en lugar de la camisa tradicional. El broche de Tiffany & Co. puso el brillo perfecto. No estaba nominada personalmente; 'La edad dorada' perdió el Emmy a mejor drama frente a 'The Pitt'.

Louisa Jacobson, rompedora con su traje Tom Ford de Haider Ackermann, en los Premio Emmy. / LISA O'CONNOR / AFP

Frente al gesto expansivo de Domingo, Charlie Hunnam defendió el atractivo de la precisión británica con Burberry y un reloj Vacheron Constantin. Un 'black tie' limpio, sobrio y sin excesos que funcionó precisamente porque dejó todo el protagonismo al corte y al descaro de quien lo llevaba. Hunnam estrenaba nominación al Emmy por 'Monster: The Ed Gein Story', pero Matthew Rhys se impuso como mejor actor de miniserie por 'The Beast in Me'.

El británico Charlie Hunnam, en la gala de los Emmy. / LISA O'CONNOR / AFP

Fuente: El Periódico