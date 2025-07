Bienvenida Kylie Minogue, la gran estrella pop del planeta llega por fin a Sevilla y promete espectáculo

Pocas artistas pueden presumir de tener un número 1 en las listas de superventas británicas en cinco décadas distintas. Ella sigue siendo una gran estrella y ha superado varios recambios generacionales de ídolos. Su música sigue arrasando en las pistas de baile. Viene de triunfar en Bilbao, donde ha demostrado que es una diva indiscutible del pop capaz de dar hora y media de espectáculo sin despeinarse. Baile, voz y hasta siete cambios de vestuario sin que paren de sonar sus maravillosos temazos. Esa es Kylie Minogue y por fin llega a Sevilla, ciudad donde nunca ha actuado hasta ahora.

Con su único concierto en Andalucía, la diva australiana será la encargada de clausurar la edición 2025 del Icónica Santalucía Sevilla Fest, el festival de la Plaza de España que desde el 30 de mayo ha convertido a la ciudad en el epicentro musical y cultural del verano.

Es una de las grandes estrellas del pop del planeta. Su energía no tiene límites. ¿Dónde hay que firmar para llegar así a los 57 años? No hay base científica que explique esa genética. La australiana, afincada en Londres, rompe todos los moldes y no te lo puedes perder.

Icónica Santalucía Sevilla Fest se prepara para vivir su gran noche final el lunes 14 de julio, con el esperado concierto de Kylie Minogue, una de las mayores superestrellas del pop internacional, que actuará por primera vez en la capital de Andalucía. Su show, único este año en Andalucía, será el encargado de clausurar la quinta edición de un festival que ha batido todos sus récords y que ha consolidado a la capital hispalense como una referencia absoluta en el circuito musical europeo.

Una gira muy esperada

La esperada gira de Kylie Minogue, que llega tras 5 años sin pisar los escenarios, presenta y celebra el álbum Tension II, un trabajo de pop electrónico, de 'beats' potentes y mucha emoción, con grandes colaboraciones femeninas, que hace el número 17 de la carrera de la diva, y con el que ha conseguido posicionarse nuevamente en el número 1 de Reino Unido. La intérprete de Padam Padam bate así un nuevo récord: además de ser la única artista femenina en conseguir un álbum número uno en cinco décadas consecutivas en el Reino Unido, se ha convertido en la tercera artista solista femenina en tener 10 o más álbumes número uno, uniéndose a Madonna y Taylor Swift.

La brillante carrera de Kylie le ha permitido acumular ventas masivas de más de 80 millones de discos en todo el mundo, 5.000 millones de reproducciones y 9 álbumes número uno en el Reino Unido. Sus múltiples premios incluyen 4 premios BRIT, 2 premios MTV y 2 premios Grammy. Es. En muchos sentidos, ella está sola en el ámbito del pop, siendo una referencia y una superestrella desde los 80. Sus constantes reinvenciones y exploraciones la mantienen firmemente arraigada en el presente mientras define y celebra gran parte de nuestro pasado colectivo.

Desde los 80

Su evolución a lo largo de tan larga carrera, la ha convertido en una de las artistas más influyentes de la historia, un icono con vigencia para distintas generaciones: para quienes bailaron I should be so lucky en 1987, o para quienes la aclamaron a comienzos de siglo con Can't get you out of my head' (2001), una bomba en las pistas de baile de todo el planeta. El secreto de Kylie tal vez se encuentre en que su música está en sintonía con dónde se encuentra en la vida y hace que la percibamos como dueña de su espacio, siendo muy consciente de dónde está y de quién es en cada precioso momento.

El concierto en Icónica Santalucía Sevilla Fest contará además con la artista y DJ británica Jodie Harsh como telonera, aportando su característico universo sonoro, entre el house y el pop, para caldear la atmósfera antes de la aparición de Kylie Minogue sobre el escenario; una cita que promete convertir la Plaza de España en una auténtica fiesta colectiva, sumando una página inolvidable a la historia del festival.

Un gran balance

La edición 2025 Icónica Santalucía Sevilla Fest ha reunido desde el pasado 30 de mayo a figuras internacionales de primer nivel, como Justin Timberlake, Megadeth, Pet Shop Boys, Jean-Michel Jarre o Cypress Hill, y a estrellas nacionales e iberoamericanas como Leiva, Maná, Residente, Myke Towers o Chayanne, consolidando un cartel ecléctico que ha trascendido géneros y generaciones.

Además, el festival ha vuelto a demostrar su compromiso con el uso responsable y la conservación patrimonial de la Plaza de España, Bien de Interés Cultural, mediante estrictos protocolos técnicos y sostenibles.

Con el concierto de Kylie Minogue se pondrá el broche de oro a esta cita que ya se ha consolidado como el ciclo musical líder en ventas en España, y uno de los cinco festivales de mayor impacto del país, según la consultora OnStrategy.