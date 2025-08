El truco secreto del chef Ángel Léon para que el pescado frito sea perfecto: "Por favor no lo hagáis..."

El chef Ángel León, uno de los cocineros andaluces más galardonados, es sin duda el experto en pescado más acreditado en los fogones del mundo. Por eso cualquier consejo que venga del gaditano en cuanto a la cocina del mar es ley. Desde el restaurante Aponiente o desde su Taberna del Chef del Mar, León no tiene problema en revelar algunas de las normas básicas que se cumplen en sus fogones, donde el pescado es siempre la estrella.

No es fácil conseguir que la fritura del pescado sea perfecta. Demasiado grasienta, pescado que se desmenuza, harina que no consigue convertirse en una cobertura crujiente… Son tantos los inconvenientes y las dificultades que parecería que para freír pescado hay que tener varias estrellas Michelín. Él las tiene pero sus trucos para conseguir que al pasar por la sartén el pescado conserve su tersura y su sabor están al alcance de todos sus seguidores. Y encima tienes que saber que no es nada caro. Con una buena materia prima y este truco el triunfo está asegurado.

Un trato exquisito

Si algo se le reconoce al Chef del Mar es su tarea de divulgación sobre los beneficios de los productos que salen directamente del mar y su trato exquisito a la hora de cocinarlos, desde el máximo respeto a su sabor y sus características. Sus consejos fáciles para una fritura perfecta empiezan por la harina. No debes usar una cualquiera sino una mezcla de tres harinas que puedes encontrar perfectamente en el supermercado y que solo tendrás que mezclar siguiendo sus pasos. Es el gran secreto para que la textura sea crujiente. Mezcla harina de trigo, de garbanzo y de freír a partes iguales.

Aunque lleves año viéndolo hacer en casa desde tiempos de tu abuela, ni se te ocurra meter el pescado que traigas en el mercado bajo el agua del grifo. “Por favor no lo hagáis”, repite el chef Ángel León cada vez que tiene oportunidad. "El pescado jamás lo paséis por agua dulce ni lo pongáis debajo del grifo por favor", advierte a sus seguidores.

Descamado, con el agua del mar, se pone directamente en la mezcla de harina. "No le echéis agua dulce por Dios. Dejan de saber a mar que es a lo que tienen que saber", insiste el cocinero, aunque admite que en su casa también se ha hecho de toda la vida.

Para freír, por supuesto, aceite de oliva, advierte el chef. Tienes que ser paciente y aguardar que la temperatura sea perfecta. Su último consejo no pasa desapercibido: “Lo mejor es que nos lo comamos con las manos, con la piel y su tripa”. Hay que probarlo porque según el aclamado cocinero sabe mucho mejor de esta manera que en un plato con cuchillo y tenedor. Así no se come el frito, advierte.

Ya sabes, la mezcla de tres harinas dará la textura perfecta y recuerda, las tres en partes iguales. Es el truco que comparte un cocinero que colecciona cinco estrellas Michelín y tres Soles de Repsol. Propietario y jefe de cocina del restaurante Aponiente, en El Puerto de Santa María, su local fue recomendado por el Wall Street Journal como uno de los diez mejores restaurantes de Europa y el New York Times no dudó en considerarlo uno de los diez mejores restaurantes del mundo por el que merece la pena coger un avión.