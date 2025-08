El mejor buffet libre de pescado fresco y a la brasa: come hasta que te canses por solo 15 euros

Es una visita obligada para muchos veraneantes en las playas de Huelva. Cruzar la frontera tiene sus ventajas y una de ellas es poder comer en un restaurante muy particular donde podrás disfrutar de todo el pescado que quieras por un módico precio. Cuando los precios de los chiringuitos se disparan siempre tienes esta opción que es de la nos gustan: buena, bonita y barata. Un lugar único muy cerquita de la frontera de Ayamonte, en el Algarve portugués, donde recuerda que ahora puedes cruzar sin tener que pagar peajes. La autovía es gratis desde el 1 de enero de 2025.

Es sin duda uno de los mejores buffet libre de pescado que podrás conocer. La variedad de pescado depende del día y de lo que haya en la lonja. Eso garantiza materia prima de gran calidad y mucha frescura. De los barcos de los pescadores a la mesa. Los camareros van pasando y poniendo en la mesa las bandejas de aluminio con el pescado recién salido de las brasas. ¿Qué te puede tocar? Choco, sardinas, doradas, lubinas, carapau, que no es más que jurel en español, lenguado... No creas que son piezas menores, calidad máxima y sin límites. Si algo te gusta, pide más.

Un buffet libre increíble con el sabor de las brasas que solo saben darle en Portugal, donde existe una gran tradición culinaria en ese tipo de cocinado, que sabe a barbacoa. Ese grelado, asado a la parrilla, es único y permite disfrutar del sabor del pescado sin aditivos… una auténtica maravilla.

No podrás creer el precio

El precio del buffet libre es de 12 euros por persona. A eso hay que sumar el servicio de pan con los clásicos patés, una auténtica ensalada y las patatas asadas. El complemento de ensalada verde de lechuga, tomate y cebolla y la patata es el mejor acompañamiento que puedas imaginar para el pescado. Con la bebida, calcula unos 15 euros por persona.

El precio baja para los niños y si no han descubierto todavía lo maravilloso que es comer los productos del mar pueden elegir pollo, el tradicional frango portugués que también a la brasa tiene un sabor exquisito.

Espera la cola

No todo son ventajas. Para disfrutar de una oportunidad como esta tienes que armarte de paciencia porque si no llegas muy pronto hay largas locas. No se puede reservar. Acude a la barra y pide tu número. Después puedes esperar en el patio delantero disfrutando una cerveza mientras te toca tu turno. Ya que estás por la tierra disfruta de una buena Sagres, que sin duda no te hará añorar las marcas españolas.

Llega temprano, coge número y espera porque merece la pena. Todo esto en un lugar ciertamente peculiar donde nada más cruzar la puerta podrás saber de qué equipo son. Decorado con decenas de camisetas de fútbol colgadas del techo y que engalana las paredes, la estrella es el Benfica. Estarán de enhorabuena y celebración en esta casa portuguesa de cocinas porque este verano de 2025 el Benfica ha conquistado su décima Supercopa en un estadio del Algarve. La barra es un estadio de fútbol, obsérvalo nada más cruzar la puerta.

El nombre del singular establecimiento es Vela 2 y se encuentra en Tavira, en concreto en Santa Margarida, una pedanía de este precioso municipio del Algarve portugués. A pie de la carretera N270, en el número 3. Tardarás apenas media hora tras cruzar la frontera desde el puente de Ayamonte (Huelva). Desde Sevilla puedes llegar a este lugar en aproximadamente una hora y 45 minutos. Una excursión que merece la pena y que te permitirá disfrutar del mejor pescado al precio más razonable que puedas encontrar en la zona.