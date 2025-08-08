El mejor pueblo de pescadores para comer pulpo no está en Galicia y llegas en coche desde Sevilla

Si quieres viajar en el tiempo y mantenerte lejos del ruido y las bullas de turistas, es posible. Imagina un pequeño pueblo de pescadores donde se conserva la esencia de la tradición de los barcos llegando a puerto cada amanecer con las redes cargadas de productos del mar. A salvo del turismo de masas y con una de las mejores playas del Algarve, a la que solo podrás acceder en ferry. Imagina que en las mesas de sus bares y restaurantes se sirve el mejor pulpo que jamás has probado. Si quieres, puedes y está a dos horas de Sevilla.

No tienes que ir a Galicia para degustar este manjar, que también, desde luego, es muy recomendable. Puedes comerlo de la mejor calidad más cerca. Basta con que cojas el coche y cruces desde Huelva a Portugal. Recuerda que ya no hay peaje. A solo dos horas, unos 176 kilómetros, hallarás la que fue una aldea de pescadores ligada a Tavira que hoy se reivindica como uno de los pueblos más auténticos que se conservan en el Algarve portugués.

No hay centros turísticos de masas, en Santa Luzia. Los grandes hoteles no han llegado ni se les espera. La localidad, hasta en los meses álgidos de verano, está siempre tranquila y en sus calles se respira paz. Cuando llegas a este rincón, el tiempo se para.

Sus mejores tascas

En la avenida que mira al puerto se concentran algunos de sus más populares restaurantes. Desde las terrazas de sus tascas puedes ver los barcos pesqueros pintados de colores como parte del paisaje y las tinajas amontonadas con las que pescan la estrella de sus mesas. La tradición gana la batalla en esta localidad pegada a Tavira, que es una fregresia, un barrio o una entidad que depende de esa ciudad principal. Para que no te pierdas, pulpo en portugués se dice polvo. El reclamo en sus tabernas es ese y la forma de cocinarlo es de lo más variada. Todas están riquísimas. No tengas miedo a probarlo cocinado de forma no tradicional, en ensalada o en guiso, de cualquier manera merece mucho la pena.

Puedes cruzar en ferry a la playa Terra Estreita. / Cedida

Recorrer este pintoresco rincón del Algarve oriental no te llevará ni media mañana. Otra cosa es que quieras disfrutar de su paz, es muy recomendable porque parece que en este rincón viajas al pasado, con el sabor de esas vacaciones donde no había prisas y todo era auténtico. Además no te pierdas las excursiones que ofrece. Una de las más recomendables es cruzar en ferry a la playa de Terra Estreita. Forma parte de la impresionante lengua de arena blanca de la Isla de Tavira pero es mucho más desconocida. No tendrás que aguantar colas para subir al barco y está tranquila hasta en temporada alta estival.

Dentro de un parque natural

Su valor medioambiental está blindado porque Santa Luzia forma parte del parque natural de Ría Formosa, un paraíso de las aves migratorias. Otra posible excursión es ir desde Pedras D’el Rey a la playa de Barril. El viaje es de lo más apetecible y podrás hacerlo a pie, disfrutando de un paraje natural único, o en un encantador ferrocarril en miniatura que hará las delicias de los más pequeños. Llegar en tren a la playa es, sin duda, una experiencia única. Viajarás algo más de un kilómetro cruzando un maravilloso hábitat protegido de dunas de arena rebosante de flora y aves.

Cementerio de anclas en la playa de Barril, un homenaje a la industria atunera. / Cedida

Si te decantas por esta excursión no pierdas de vista que podrás visitar los vestigios de la que un día fue una potente industria atunera en la zona. Es imprescindible que pasees por el cementerio de anclas, un original monumento que consta de cientos de anclas oxidadas sobre los bancos de arena que recuerdan a quienes un día tuvieron que dejar de faenar en esta zona.