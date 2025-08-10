Última oportunidad para ir al cine entre ruinas romanas en Itálica: reserva aquí este plan único y gratuito

Hay otra forma de visitar y disfrutar del conjunto arqueológico de Itálica, uno de los más fascinantes de Andalucía y ubicado en Santiponce, a unos 20 minutos de Sevilla capital. Una oportunidad única: cine de noche y bajo las estrellas entre ruinas romanas.

Imperios, mitos, héroes, luchadoras y leyendas cobran vida en el elenco de películas que el Conjunto Arqueológico de Itálica ha programado para este verano de la mano de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Un ciclo de cine centrado en historias que han conformado nuestra imagen del pasado tal como lo entendemos actualmente. Una propuesta para todos los públicos con la que disfrutar de las noches de verano en un lugar mágico y cargado de historia.

Las entradas del último pase se podrán reservar a partir de este lunes, día 11 de agosto, en esta web a partir de las once de la mañana. En esta ocasión las películas que se proyectarán son El Dorado, el 15 de agosto, y El Imperio del Sol, el sábado 16 de agosto.

La entrada es gratuita pero la prereserva es obligatoria. La película comienza a las 22 horas y el lugar exacto es el Teatro Romano de Itálica, con acceso por la calle Feria en Santiponce. Es imprescindible la llegada 20 minutos antes del comienzo de la actividad

Reserva con antelación

Para poder asistir a la actividad es imprescindible presentar una reserva por persona a la entrada del evento acompañado de un documento identificativo (Impreso o en el dispositivo móvil). Sólo podrán obtenerse cuatro plazas por reserva. No está permitido introducir ni consumir alimentos en el recinto del teatro. Sólo se permitirá el acceso con botella de agua.

Existe un número limitado de plazas para personas con movilidad reducida. En caso de asistir personas con movilidad reducida se recomienda poner en contacto con la organización con anterioridad a través del correo electrónico.

No se permite ir acompañado de animales (excepto perros guía). En caso de haber efectuado una reserva y no poder asistir, rogamos las anulen con la mayor antelación posible para que puedan estar disponibles para otra personas.

Candidata en la Unesco

Itálica, ciudad ceremonial, es la nueva candidatura elegida por el Consejo de Patrimonio Histórico para formar parte de la Lista de Patrimonio Mundial de la Unesco. La candidatura española, elegida por las comunidades autónomas, será presentada ante el organismo internacional en febrero de 2026 y podrá ser discutida en la siguiente reunión del comité de evaluación de la UNESCO en 2027.

Itálica es la primera ciudad romana fundada en Hispania ubicada en el Bajo Guadalquivir, a medio camino entre Sevilla (Hispalis) y Alcalá del Río (Ilipa). Ejemplo excepcional de proyecto de ciudad ceremonial, definida y concebida para este fin, es una ciudad consagrada a la celebración de las deidades de la civilización romana y al culto imperial. Asentada en profundas raíces orientales, Itálica aporta un testimonio único de la convergencia de ideas, conocimientos, oficios, materiales y estilos que caracterizó al Imperio romano durante el siglo II.