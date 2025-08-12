Descubre los rincones ocultos del Algarve: paisajes vírgenes, olas y mucha calma

Desde el Cabo de San Vicente hacia el norte, el Algarve se convierte en otro: mágico e inspirador por igual, pero más virgen, más salvaje y, también, más tranquilo e incluso solitario. Estamos en la Costa Vicentina, donde la inmensidad del océano, los paisajes sin explotar y la belleza de las puestas de sol crecen a cada kilómetro. Repasamos algunas de sus paradas imprescindibles.

Beliche: entre las mejores playas de Europa

Muy cerca del Cabo de San Vicente, en el extremo suroeste del Algarve, la Praia do Beliche se esconde entre imponentes acantilados que la resguardan del viento y, también, de la afluencia. Su atmósfera de tranquilidad es sorprendente. El acceso, a través de una larga escalera excavada en la roca, es ya parte de la experiencia: a medida que se desciende, la vista se abre a un anfiteatro natural donde la arena dorada y las aguas turquesas componen una postal difícil de olvidar.

Su belleza no ha pasado desapercibida. Aparece entre "Las 10 mejores playas de Europa" realizado por Waynabox y del que se han hecho eco diversas publicaciones, destacando "sus arenas doradas y los altos acantilados que la circundan, creando imágenes de postal". Este reconocimiento internacional no ha hecho que pierda su esencia salvaje: sigue siendo un lugar poco masificado y perfecto para quienes buscan calma y conexión con la naturaleza.

La cercanía al mítico Cabo de San Vicente añade un plus a la visita: después de disfrutar de la playa, es posible acercarse a uno de los faros más famosos de Europa y contemplar cómo el sol se pone en el punto más occidental del continente, en uno de los atardeceres considerados entre los más bellos del mundo.

Arrifana / El Correo

Arrifana: la joya surfera

Muy cerca de Aljezur, encantador pueblecito de interior (de imprescindible visita, por cierto), el pueblo de Arrifana se encarama sobre el océano con un encanto discreto y muy surfero. En este pequeño pueblo costero, convertido en una de las mecas del surf en Portugal, conviven casitas blancas, barquitas varadas, tablas de surf, un ambiente relajado y restaurantes familiares donde el tradicional bacalao y el marisco fresco se sirven mirando al infinito. Y si es a la hora de cenar con más razón, porque aquí las puestas de sol también son de película.

Podría decirse que todas las playas de la Costa Vicentina son buenas para practicar surf. Especialmente entre septiembre y noviembre, cuando el clima sigue siendo muy agradable, hay menos gente y las olas son consistentes y de tamaño perfecto para los surferos.

La playa tiene Bandera Azul y aunque puede resultar algo estrecha cuando sube la marea, se trata de una playa bastante larga (tiene unos 700 metros de arenal) y está rodeada de acantilados que la resguardan del viento.

Cerca del lado norte podremos ver un pequeño puerto pesquero, así como los restos de la Fortaleza de Arrifana, que fue construida en la primera mitad del siglo XVII, pero sufrió los efectos del gran terremoto de 1755. Desde allí, las vistas al Atlántico recuerdan por qué esta costa ha fascinado a marineros y viajeros durante siglos. Bucear o hacer rutas de senderismo son otros dos grandes planes que nos propone la bonita Costa Vicentina, donde el Algarve se siente en estado puro. ¡Todo un lujo!

Amado / El Correo

Praia do Amado: sueño de libertad

Praia do Amado es una de las playas más emblemáticas de la Costa Vicentina y un auténtico paraíso para los amantes del surf. Enclavada entre altos acantilados, su arena dorada y su fuerte oleaje la convierten en uno de los mejores spots para surfear en Portugal, tanto para principiantes como para expertos.