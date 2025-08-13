Diez destinos en avión desde Sevilla por menos de 50 euros: no te pierdas los chollos del otoño

Viajar es la mejor terapia y la manera más efectiva de aliviar el síndrome postvacacional. Si ya estás viendo el final de tus vacaciones no dejes que te gane el bajón y prepara tu próximo viaje para que el regreso a la rutina no sea tan cuesta arriba.

En otoño bajan los precios y hay auténticas gangas que te convencerán de que no todo es tan malo cuando las temperaturas dejen de batir récord en los termómetros. Aeropuertos más tranquilos, menos público en los destinos turísticos y la posibilidad de descubrir ciudades que no te imaginabas que te iban a gustar tanto. Viajar en otoño tiene muchísimas ventajas.

Buscamos diez destinos ida y vuelta desde Sevilla por menos de 50 euros. Por casi por lo mismo que te costará ir a cenar en uno de esos sitios de moda de tu ciudad puedes plantarte en un destino donde olvidarte de todo y coger fuerzas para afrontar el duro invierno. Hay para todos los gustos y todos los vuelos son directos, para que sea todavía más fácil. Las compañías low cost que operan desde la capital andaluza te abren muchas posibilidades.

Sin salir de España

Palma de Mallorca, Valencia o Santiago de Compostela. Si prefieres no cruzar la frontera, elige una de estas ciudades que, desde luego, no hace falta que sea verano para que te enamoren. Mucho que ver y disfrutar en cualquier de estos destinos que te llevarán a Baleares, la Comunidad Valenciana o Galicia por algo más de diez euros. Si buscas bien hay billetes por 11 euros con vuelos directos y auténticos chollos para buscar alojamiento. Comer bien, cambiar de aires y montarte un fin de semana de lo más distinto por lo que te cuesta una cerveza con tapa.

Cruza al país vecino. Rabat es una razón extraordinaria para volver a Marruecos. Puedes encontrar vuelos este septiembre desde Sevilla por 33 euros ida y vuelta. La capital del país vecino no es una de sus ciudades más turísticas pero sí un lugar excepcional en el que tradición y modernidad se dan la mano. Podrás comprobar el parecido de la Torre Hassan con la Giralda, pasearte por su medina y disfrutar de magníficas vistas al mar mientras compras en sus tiendas.

Ponte melancólico en Oporto. Más allá de sus playas y de los encantos del Algarve, El norte de Portugal esconde auténticas joyas y la segunda ciudad más grande del país vecino es un destino al que querrás volver si todavía no lo conoces. Pasear el barco el río Duero y admirar los famosos seis puentes, disfrutar del barrio de la Ribeira, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, ir de compras por la Rua Santa Catarina o perderse en el Mercado do Bolhão, uno de los lugares más auténticos, conocido por su ambiente bullicioso y sus productos frescos, desde pescado y marisco hasta frutas y flores. Elige septiembre u octubre y coge ya tu vuelo por 36 euros.

Roma es otro de esos destinos que nunca defraudan. Noviembre es un mes perfecto, ya sin calor ni tantas bullas de turistas, para ir a la capital de Italia. Tanto por ver y por disfrutar que es imposible elegir porque la magia de la ciudad eterna nunca se agota. Vuelve a los Museos Vaticanos y la Capilla Sixtina, San Pedro, la Plaza de España, la Plaza del Popolo o el Coliseo. La Plaza Navona, el Trastevere o al Fuente de Trevi te esperan por 37 euros cuando ya los días empiecen a ser más cortos pero sigas teniendo ganas de escaparte.

Repasa tu inglés

Otra de esas ciudades que nunca acaban de sorprenderte es Londres. No hace falta más que un par de días sumados a un fin de semana para sacar tu gabardina y poner a prueba tu acento brittish. Su oferta cultural es inagotable, museos y teatros donde elegir entre carteles que aún tardarán en llegar a España. Más allá del Big Ben y Picadilly Circus hay muchas cosas que merecen la pena en la capital del Támesis. Píllate "Historias de Londres", del periodista Enric González, y ya verás las ganas que te entran de volver a una ciudad con muchas caras y ambientes para todos los gustos. Puedes encontrar vuelos directos desde Sevilla por 44 euros en octubre.

Son tres islas y tienes que mirar en el mapa al Sur de Sicilia: bienvenidos a Malta. Playas de aguas turquesas, fascinantes paisajes naturales de valles y acantilados, monumentos megalíticos, pueblos de pescadores y ciudades históricas, además de un deliciosa gastronomía, ¿te vas a resistir? Hay vuelos directos al aeropuerto de La Valeta por 44 euros a partir de octubre.

Otra cara de Francia, Nespouls es una pequeña ciudad con un encanto singular y un rico patrimonio cultural y natural. La temporada de trufa negra empieza a mediados de noviembre y llega hasta marzo, solo para aprender de truficultura y conocer como los nuevos truffières embellecen el paisaje de Nespouls merece la pena. La cosecha de trufas se ha convertido en una actividad que no solo promueve la economía local, sino que también ofrece a los visitantes una experiencia única. Puedes disfrutar de “un momento privilegiado” al observar cómo se utilizan perros adiestrados para localizar este valioso hongo. Hay muchos pueblos cercanos que merecen la pena. Desde 40 euros y, si combinas bien, puedes hallar ofertas aún más bajas.

No olvides que se estrena una nueva ruta directa desde Sevilla con la ciudad francesa de Toulouse la próxima temporada de invierno. Desde el 26 de octubre de 2025 y con dos frecuencias semanales, jueves y domingos, será posible visitar la Ciudad Rosa desde 20 euros por trayecto.