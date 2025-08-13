Este es el pueblo de Cádiz que convierte una de sus calles principales en un tobogán acuático gigante

El verano es época de vacaciones y, también, de fiestas. Son muchos los pueblos que celebran sus ferias patronales en la época estival y, concretamente, coincidiendo con el 15 de agosto, el día de la Asunción de la Virgen.

Este es el caso de Jimena de la Frontera, en el Campo de Gibraltar, que celebra del 14 al 16 de agosto su Feria de Agosto, la fiesta más esperada por los vecinos de esta localidad gaditana. Uno de sus principales atractivos, y que destaca el portal de Cádiz Turismo, es el tobogán acuático gigante que se instala el sábado, 16 de agosto, en la calle Sevilla.

Durante esa jornada, esta calle en cuesta de la localidad se convierte en una especie de parque acuático, para que niños y no tan niños puedan tirarse en sus flotadores y disfrutar del agua y la velocidad. "¿Para qué sirven las cuestas en los pueblos gaditanos? Para divertirnos a lo grande", invita en su cuenta de Instagram Cádiz Turismo, acompañado por un vídeo que muestra lo que los vecinos y visitantes podrán disfrutar este sábado 16.

Los que quieran, pueden tirarse y atravesar la calle, saludando a sus vecinos y subidos a un flotador. Una actividad que promete risas y mucha diversión. Con este tobogán, el Ayuntamiento de Jimena aprovecha la orografía de la calle para convertirla en una atracción gigante que se posiciona como la estrella de la Feria de Agosto.

Y para culminar la jornada de agua y diversión, en la plaza de la Constitución, todos los vecinos pueden disfrutar de una paella popular que da comienzo a las 12:30 y termina a las 16:30 horas. La mejor opción para reponer fuerzas después de disfrutar del tobogán.

Además del tobogán, dentro de las actividades incluidas en la programación de día de la Feria de Agosto de Jimena 2025, el viernes 15 se celebra una fiesta acuática en la piscina municipal con hinchables y deslizantes, de 15:00 a 19:00 horas, para todas las edades.

Toda la programación de la Feria de Agosto de Jimena 2025

Jueves 14

La Feria de Agosto de Jimena de la Frontera arranca el jueves 14 con el pasacalles y la presentación de las Delegaciones Infantil y Juvenil. El pasacalles comienza a las 21:00 horas desde el Ayuntamiento de la localidad y culmina en la calle Fuentenueva.

A las 21:30 horas tendrá lugar el encendido del alumbrado en la Plaza de la Constitución, desde donde saldrá, a partir de las 22:00 horas, la cabalgata de carrozas hasta la plaza de la Constitución, acompañado de la Banda de Música de Jimena. A las 23:00 horas será cuando se lleve a cabo al acto de coronación e imposición de bandas de las delegaciones.

A partir de las 00:00 empiezan las actuaciones musicales que continuarán hasta las 06:00 horas. Primero será el turno de Álvaro García, luego llegará Angeliyo el Blanco y culminará la noche la sesión de dj N3DA.

Viernes 15

La jornada del viernes mezcla agua y música. Por el día, tendrá lugar la fiesta acuática en la piscina municipal. Ya por la noche, a partir de las 23:30 horas, esta previsto el concierto de la conocida banda de folk-metal Mago de Oz. Desde las 01:30 y hasta las 06:00 tendrá lugar la fiesta joven Buitreo.

Sábado 16

Además del tobogán gigante de la calle Sevilla, que podrá disfrutarse desde las 12:30 horas, a las 21:00 se celebra en la plaza de la Constitución la merienda-cena de mayores y, a partir de las 22:30, comienza el baile amenizado por El Tumbao.

La fiesta continúa de madrugada con la actuación de la cantante y dj Alba Dreid y de nuevo, desde las 03:00 horas, vuelve la fiesta Buitreo para el público más joven.

Domingo 17

Por la tarde, tendrá lugar a las 17:00 el concurso de natación en la Piscina Municipal. Más tarde, a las 21:30 horas, se celebra una cena de convivencia en la Plaza de la Constitución y, posteriormente, será el turno de la actuación de Long Play.

A partir de las 01:00 horas, llega otro de los momentos más esperados, la traca de feria, con la presencia de las delegaciones, para culminar la feria con la fiesta amenizada por Dj Andy. De esta forma, Jimena despide cuatro días de música, fiesta y mucha diversión en el agua.