Abuela Canalla: el templo de los golosos llega al Aljarafe y regala sus nuevas galletas este domingo

Abuela Canalla, la reconocida firma de repostería artesanal, aterriza por primera vez en el Aljarafe sevillano. La apertura tendrá lugar este domingo 18 de agosto, con una jornada llena de sabor y sorpresas. La gran protagonista del día será el lanzamiento de una nueva galleta exclusiva, que se presentará por primera vez en AireSur y podrá degustarse de forma gratuita por los primeros 200 clientes. Hay que presentar el cupón promocional de la APP de fidelización de AireSur.

Esta nueva creación, aún guardada en secreto, promete convertirse en uno de los sabores más originales y canallas de la firma, combinando dulzura, textura y un toque inesperado que marcará tendencia. Una oportunidad única para probar sus cheesecakes de sabores sorprendentes o sus famosas New York cookies, elaboradas artesanalmente con ingredientes de primera calidad. Un espacio 100% enfocado al postre y al take-away, con obrador propio y una propuesta que gira en torno a la repostería creativa.

Este concepto nació en Huelva en septiembre de 2023 de la mano de Andrés Hernández y María Isabel Jesús, un matrimonio onubense que pasó de vender tartas de otros a crear sus propias recetas. En menos de dos años han abierto cinco tiendas, dos en Huelva, una en Punta Umbría y en Sevilla tienen una en el Centro Comercial los Arcos y otra en Luis Montoto.

Galletas con sabores únicos y muy atrevidos, que se mezclan con una fabricación artesana. / Cedida

Sabores sorprendentes

La estrella de son las tartas de queso individuales de unos 200 gramos, con sabores como Queso Payoyo, Pistacho, Lotus, Kinder White o Chocolate Blanco. Queso cabrales, higos con piñones de Doñana, plátano de Canarias o dulce de leche conforman otra de sus ofertas más creativas con ingredientes de la tierra.

Podrás probar también sus irresistibles New York cookies, crujientes por fuera y tiernas por dentro, perfectas para acompañar cualquier momento del día. Chocolate negro, pistachos, Milka o Nocilla blanca acompañan a sus galletas tradicionales, con Nutella, Lotus, Kinder, Kit Kat o Toblerone.

"En Abuela Canalla, la tradición se mezcla con la creatividad para ofrecerte postres que te enamorarán desde el primer mordisco", se presenta este nuevo negocio, que permite también hacer pedidos on line.

Los miembros del Club AireSur, también podrán disfrutar ese mismo día de una promoción exclusiva: 50 % de descuento en la compra de hasta dos productos (no acumulable con otras promociones vigentes). Con esta apertura, AireSur suma una nueva marca con identidad propia y personalidad, capaz de enamorar a los paladares más exigentes. La llegada de Abuela Canalla responde a la estrategia del centro de ofrecer nuevas experiencias, ampliar su propuesta gastronómica y conectar con un público que valora los sabores auténticos y la repostería creativa.