Los mejores sitios para ver delfines en la costa de Andalucía: una excursión mágica en el mar

Buscar planes diferentes que recordarás en invierno es fácil en las playas de Andalucía. Una de las excursiones más especiales, apta para niños y jóvenes que sin duda agradecerán una experiencia inolvidable, es la que se puede hacer a bordo de un barco o catamarán para navegar junto a delfines. Podrás además encontrar ballenas, orcas y otros cetáceos.

Los delfines, unos mamíferos marinos tan inteligentes como juguetones, viven libres en las costas andaluzas pero no huyen a los humanos. Es fácil que una de esas manadas pueda juguetear y mostrar sus habilidades en el agua, saltando y haciendo piruetas alrededor del barco, aunque sepan que hay presencia de personas que celebrarán todas sus peripecias.

Los mejores lugares de Andalucía para ver delfines son Tarifa, el Estrecho de Gibraltar y la Costa del Sol, principalmente desde Benalmádena, Estepona, Marbella y Fuengirola. En Tarifa y el Estrecho, la menor distancia entre las costas favorece la concentración de delfines, mientras que la costa malagueña ofrece excursiones en catamarán y velero para avistar diversas especies en su hábitat.

Con plena seguridad

Las excursiones marítimas en el Estrecho de Gibraltar son más que recomendables y aptas para todas las edades, por lo que es un plan familiar o para hacer con amigos sin equivocarte. Hay salidas programadas y horarios flexibles con varias compañías, que garantizan tanto el avistamiento de delfines como de ballenas con condiciones de plena seguridad.

Para ser testigo de la increíble vida marina y de cómo interactúan los animales las compañías ofrecen viajes, con un 99% de probabilidades de avistamiento, y precios que oscilan entre los 45 euros por adultos y los 30 para niños. Turmares Tarifa es una de los especialistas en transporte marítimo de pasajeros y en excursiones responsables para el avistamiento de ballenas y delfines en el Estrecho de Gibraltar. Las salidas son programadas y los horarios flexibles, siempre condicionados por el estado del mar.

Firmm Whale Watching, Top Tarifa o Whale Watch Tarifa son otras de las compañías que ofrecen este tipo de excursiones y son más recomendadas por quienes ya han probado esta experiencia única. “Pudimos ver delfines y atunes saltando para coger peces voladores alrededor de un gran pesquero, fue mucho mejor de lo que podíamos imaginar”, dice una de las personas que recomiendan la excursión. No siempre hay éxito pero muchas de estas compañías garantizan al menos ver una especie, aunque delfines, ballenas y orcas es un trío excepcional que no se disfruta todos los días.

Ofertas en Málaga

También puedes embarcarte en esta aventura inolvidable con el avistamiento de delfines en la Costa del Sol. Desde Fuengirola, Benalmádena, Estepona,Marbella, Puerto Banús y los acantilados de Maro y Cerro Gordo se ofrecen excursiones en yate, catamarán o velero mientras observas delfines en libertad. En esta oferta puedes encontrar precios más baratos, hay ofertas desde 18 euros y la media está en 35, aunque también el tiempo de permanencia en el agua es menor y hay paseos que no duran más de dos horas.

Con respeto a los animales

Sin duda una opción más que recomendable para tener vivencias únicas en tus vacaciones. Todo siempre con respeto al mar y quienes lo habitan. Un equipo de investigación de la Universidad de Sevilla, liderado por el profesor José Carlos García Gómez, director del Laboratorio de Biología Marina de la US y del Área I+D+i del Acuario de Sevilla, ha propuesto la creación de un microsantuario internacional en la Bahía de Algeciras, una figura de protección que garantice la preservación del delfín común, catalogado como “en peligro de extinción” en el Mediterráneo por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). “Cuando no se respetan los protocolos de aproximación, los delfines interrumpen sus conductas de alimentación y socialización, adoptando patrones evasivos que podrían comprometer su bienestar y supervivencia a largo plazo”, advierten los expertos.

La investigación muestra que, en condiciones de baja presión humana, los delfines mantienen comportamientos estables. Sin embargo, cuando coinciden varias embarcaciones que no cumplen las normas de navegación responsable, los animales interrumpen sus actividades esenciales y aumentan notablemente la frecuencia de inmersiones profundas, interpretadas como maniobras de huida. Por eso es importante siempre elegir una empresa que garantice que sus excursiones son, además de un recuerdo imborrable, una experiencia respetuosa con el medio marino, sus especies y el medio ambiente.