Alta cocina para todos los bolsillos en Puerto Real: uno de los chefs Michelín más jóvenes vuelve a casa

“Un sitio para comer y beber, pero bien”. Esa es la declaración de intenciones de este restaurante de Puerto Real (Cádiz) que lleva a gala ser el bar más antiguo de este municipio gaditano. La sorpresa esta servida. Empezando por el nombre, que acuña la idea de Ultramarinos y terminando por su cocina, donde la tradición y lo auténtico queda en manos de un chef con estrella Michelín. Sin tonterías y con un servicio que se caracteriza por ser tan buena gente como quien lidera los fogones.

Si andas por Cádiz, no te puedes perder el último proyecto de Borja García Prieto, que decidió ser profeta en su tierra y volver a casa. Tras un periplo de años por las cocinas de varios restaurantes con muchos galardones, el joven cocinero decidió poner en pie su propio proyecto. Allí estaba su padre, deseando que abriera en su pueblo, y que fue el primero en pagar cuando se inauguró este proyecto que ya triunfa pero que todavía muchos no han descubierto.

Ultramarinos El Calvo / Ultramarinos El Calvo / Facebook

Borja García llegó avalado por años de experiencia, pese a su juventud, y una estrella Michelín, que consiguió como jefe de cocina del restaurante CEBO de Madrid. Se convirtió así en uno de los cocineros más jóvenes en hacerse con ese reconocimiento en España.

Como la abuela

La cocina de la abuela en la mesa. Vajilla de Duralex o cubiertos con empuñadura de plástico, como la que te ponían en casa de tus abuelos cuando eras pequeño. Pero más allá del menaje, esa pelea por lo auténtico se nota también en lo que se sirve en cada plato, “un homenaje a la tradición y al producto local”. Todo parece sencillo pero no es fácil, detrás de cada propuesta hay un producto de calidad y mucha dedicación en la cocina. Sin artificios ni excesos, eso sí.

Puede elegir entre barra y mesa, cualquiera de las dos ofertas va a encantarte. Y además el chef asegura que se trata de “acercar la alta cocina a todos los bolsillos en el corazón de Puerto Real”. Ensaladilla de camarones, huevas de choco aliñás, caballa con piriñaca, alcauciles con crema payoyo y guisos, muchos guisos, desde carrillada a albóndigas o chocos en su tinta. No te pierdas los gambones al ajillo sin renunciar al gusto de chupar, como debe ser, las cabezas. Y carne o pescado de máxima calidad.

Si eliges una propuesta más informal, de “barreo”, no dejas pasar sus molletes porque su pringá de berza “gitana” o su serranito ibérico no se te van a olvidar fácilmente. Un molletito de carne al toro, que es novillo en realidad, con queso ahumado y el pan bien empapado en salsa, es su última propuesta. “Todo te lo soluciona”, dice el chef. Sus salsas no pasan desapercibidas, su mano convierte en oro todo lo que espesa. Porque en las altas escuela de cocina, desde Francia a España, se aprende mucho pero lo que te enseña una madre andaluza, de esas que alimentan al mundo, no se aprende en ningún fogón de élite sino en casa.

Ultramarinos El Calvo / Ultramarinos El Calvo / Facebook

Sin tonterías

Todo sin las tonterías de otros restaurantes donde casi da miedo entrar. Aquí puedes entrar a pedir un vaso de agua y coger aire fresquito sin que te pongan mala cara, como bromeaba días atrás Borja García mientras ponía agua a la chavalería del pueblo.

Sus clientes lo tienen claro. Ni salmorejo de Córdoba ni papas aliñas de otro sitio. Como en Ultramarinos El Calvo en ningún sitio. No es ni por la croqueta ni por la carrillá, este es un sitio cinco estrellas por las reseñas tan bonitas que dejan sus clientes. Un bar donde comen los que saben comer. Pocas sentencias dicen tanto en una frase tan cortita.