Así es la playa secreta de Málaga perfecta para hacer buceo: tiene un rico fondo marino y está casi desierta
Este paraíso natural que tiene una extensión de dos kilómetros está formado por arena oscura, zonas rocosas y agua cristalina
Los 180 kilómetros de costa que componen la provincia de Málaga albergan playas y calas para todos los gustos, necesidades y actividades. Así, el territorio malagueño cuenta desde los enclaves más tranquilos en los que desconectar del bullicio exterior a grandes arenales en los que tomar el sol y disfrutar del mejor ocio de la Costa del Sol, o los lugares más naturales e inexplorados en los que realizar toda clase de deportes acuáticos. Y para este último fin, existe una playa en Estepona considerada perfecta para los amantes del buceo, el esnórquel y toda clase de actividades acuáticas.
Este entorno de ensueño que, a pesar de su privilegiada ubicación, en uno de los municipios más visitados y admirados de la Costa del Sol, Estepona, ha logrado mantenerse alejada de la masificación que presentan otros litorales malagueños es la playa de la Galera.
Se trata de un litoral de arena oscura repleto de zonas rocosas y un rico fondo marino que dispone de toda clase de especies marinas, visibles gracias a sus cristalinas aguas, lo que ha convertido este lugar en el preferido de los amantes de los deportes acuáticos y el submarinismo.
Con dos kilómetros de longitud y unos 30 metros de ancho, esta playa se presenta como uno de los entornos más naturales y salvajes de la provincia, repleto de zonas rocosas y una costa repleta de pequeños islotes. Sin embargo, a pesar de su belleza y su facilidad de acceso, a la que se puede llegar tanto a pie como en coche, su ocupación suele ser baja.
Esta playa de Estepona, a una hora de Málaga capital
Además, en este litoral que se encuentra a poca distancia de la playa Bahía Dorada, los visitantes también disfrutar de su Torre de la Galera, situada a escasos metros de la costa.
Para llegar a esta playa localizada a una hora de la capital, es necesario tomar la autovía A-7 en dirección Marbella y cruzar tanto este municipio como Fuengirola, hasta tomar la salida 153. Tras esto, será necesario continuar hasta llegar a la urbanización Buenas Noches, atravesada por la carretera y en la que se encuentra la playa. Allí, se encuentran diversas zonas de aparcamiento en las que se puede estacionar con facilidad el vehículo.
