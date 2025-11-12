Ocio
Los Arcos reabre su ludoteca para los planes en familia: actividades, horario y precios
Talleres artísticos y juegos educativos para los más pequeños son las nuevas actividades infantiles que se van a llevar a cabo en la ludoteca ‘Los Arcos Kids’
La renovación de instalaciones, un personal encargado del entorno en todo momento y un aseo propio son algunas de las novedades que van a poder disfrutar tanto los padres como los niños en el centro comercial Los Arcos ya que ha reabierto la ludoteca Los Arcos Kids.
Este nuevo espacio ubicado en la planta -1 garantiza un amplio programa de actividades infantiles durante todo el mes de noviembre, con la novedad de que pasa de ser un punto de juego a un ‘laboratorio de imaginación’. La diversión de los niños irá de la mano con talleres artísticos y juegos educativos que desarrollarán su creatividad.
Programa y actividades
La agenda dará comienzo con múltiples talleres que se realizarán a lo largo del mes, como son el arte con sal, creación de ‘squichies’ e incluso la creación de un instrumento. Además, contará con una sección dedicada especialmente a los juegos de toda la vida, donde los niños descubrirán los clásicos como el tres en raya, la gallinita ciega o atrapa la bandera, entre otros.
Los viernes del mes se realizarán actividades especiales, comenzando este viernes 14 con un cuentacuentos de Peter Pan. El viernes 21 seguirán con una fiesta de música, y ponen el broche final el día 28 con un pintacaras con ‘diamantes’.
Los sábados serán los días de juego al aire libre, donde podrán entretenerse con los libros y juguetes disponibles de la ludoteca. Estas actividades están dirigidas a que los más pequeños liberen su imaginación y vivan aventuras al ritmo de la música, el baile y las historias de fantasía.
Horario, precios y normas
Con respecto a los horarios, la ludoteca estará disponible de 17:30 a 20:30 horas de martes a viernes, mientras que los sábados abrirá de 16:00 a 21:00 horas. En concreto, tanto los martes como los jueves del mes de noviembre estarán reservados para los talleres artísticos, mientras que los miércoles 12, 19 y 26 tendrán lugar los juegos clásicos.
Con el objetivo de facilitar el acceso a todas las familias, cuenta con una tarifa de 2,50 euros por cada media hora de juego, una cifra que se reduce hasta los dos euros para los socios de Los Arcos Club.
Solo podrán entrar niños de 2 a 12 años, siempre que el adulto responsable permanezca en el centro durante la estancia. El aforo será limitado por la seguridad.
- Confirmado: la borrasca Claudia barrerá Andalucía con lluvias fuertes y vientos al menos cuatro días
- Productos ibéricos, aceites, dulces y más llegan al Patio de la Diputación de Sevilla con entrada gratis
- Andalucía activa otro 'plan renove' de sus carreteras: desdoble de Rota, accesos a Sierra Nevada o la Jerez-Los Barrios
- Nuevos cortes de tráfico en la SE-30 por las obras del Puente del Centenario: horarios y desvíos
- Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este lunes 10 de noviembre de 2025
- La recaudación por el Impuesto de la Renta se dispara en Andalucía: mil millones y 120.000 contribuyentes más
- Crisis de los cribados: Amama se levanta de la mesa de la Junta y rechaza firmar un 'acuerdo de confidencialidad
- Carmen Vargas será la primera mujer rectora de la Universidad de Sevilla: el perfil continuista se impone