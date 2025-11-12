Los Arcos reabre su ludoteca para los planes en familia: actividades, horario y precios

La renovación de instalaciones, un personal encargado del entorno en todo momento y un aseo propio son algunas de las novedades que van a poder disfrutar tanto los padres como los niños en el centro comercial Los Arcos ya que ha reabierto la ludoteca Los Arcos Kids.

Este nuevo espacio ubicado en la planta -1 garantiza un amplio programa de actividades infantiles durante todo el mes de noviembre, con la novedad de que pasa de ser un punto de juego a un ‘laboratorio de imaginación’. La diversión de los niños irá de la mano con talleres artísticos y juegos educativos que desarrollarán su creatividad.

Programa y actividades

La agenda dará comienzo con múltiples talleres que se realizarán a lo largo del mes, como son el arte con sal, creación de ‘squichies’ e incluso la creación de un instrumento. Además, contará con una sección dedicada especialmente a los juegos de toda la vida, donde los niños descubrirán los clásicos como el tres en raya, la gallinita ciega o atrapa la bandera, entre otros.

Los viernes del mes se realizarán actividades especiales, comenzando este viernes 14 con un cuentacuentos de Peter Pan. El viernes 21 seguirán con una fiesta de música, y ponen el broche final el día 28 con un pintacaras con ‘diamantes’.

Los sábados serán los días de juego al aire libre, donde podrán entretenerse con los libros y juguetes disponibles de la ludoteca. Estas actividades están dirigidas a que los más pequeños liberen su imaginación y vivan aventuras al ritmo de la música, el baile y las historias de fantasía.

Horario, precios y normas

Con respecto a los horarios, la ludoteca estará disponible de 17:30 a 20:30 horas de martes a viernes, mientras que los sábados abrirá de 16:00 a 21:00 horas. En concreto, tanto los martes como los jueves del mes de noviembre estarán reservados para los talleres artísticos, mientras que los miércoles 12, 19 y 26 tendrán lugar los juegos clásicos.

Con el objetivo de facilitar el acceso a todas las familias, cuenta con una tarifa de 2,50 euros por cada media hora de juego, una cifra que se reduce hasta los dos euros para los socios de Los Arcos Club.

Solo podrán entrar niños de 2 a 12 años, siempre que el adulto responsable permanezca en el centro durante la estancia. El aforo será limitado por la seguridad.