Escapadas que saben a otoño: cinco rutas para perderse este fin de semana en las sierras de Huelva y Sevilla

Con las primeras lluvias del otoño, las sierras de Huelva y Sevilla se convierten en un buen destino para hacer ruta en un fin de semana como este, cuando el sol va a ser protagonista y no se esperan precipitaciones. Eso sí, hay que abrigarse, ya que los termómetros han bajado notablemente en los últimos días.

1. Entre Fuenteheridos y Galaroza

Si uno piensa en otoño en Huelva, piensa en este camino entre Fuenteheridos y Galaroza. Basta con andar un par de minutos para estar rodeado de castaños que se van poniendo dorados y paredes de piedra llenas de musgo. Es una ruta que nunca falla y una de las más atractivas a apenas unas decenas de kilómetros en coche desde Sevilla.

2. Charco Malo

Todo el que va vuelve contándolo igual: “yo no sabía que esto existía aquí”. Y es normal. El sendero es sencillo, pero la recompensa es un pequeño anfiteatro natural con pozas frías y agua que a veces parece pintada. A primera hora de la mañana está casi vacío. Y si ha llovido, mejor aún.

3. Los Molinos de Alájar: el paseo tranquilo

Alájar tiene un encanto que engancha, y esta ruta lo resume bien. El camino acompaña al río, salpicado de antiguos molinos y sombras de alcornoques. Es de esas rutas que se empiezan hablando y se terminan en silencio, sin querer que acabe. Perfecta para quien no busca “superar” nada, solo caminar a gusto.

4. El sendero de Los Carros, en Alanís

En la Sierra Norte, esta pequeña ruta -no es larga ni especialmente exigente- tiene algo que engancha: la dehesa abierta, los caminos antiguos y la sensación de que aquí todo va a otro ritmo. Grandes ejemplares de alcornoques y algún que otro quejigo acompañarán durante el tránsito por este camino.

5. La Vía Verde del Huéznar: una apuesta segura

Si lo que apetece es moverse más, este trazado es perfecto. Antiguos túneles, sombras constantes y ese paisaje verde que sigue al río como si fuera una frontera natural. El tramo entre Cazalla y el nacimiento del Huéznar es el preferido de muchos: largo, variado y con rincones que siempre sorprenden.