El Duende lleva a Sevilla al cielo con su "oro rojo" de almadraba
El restaurante retoma una propuesta exclusiva hasta el 10 de mayo que lleva al hotel Eurostars Torre Sevilla el mejor atún de Cádiz con un menú degustación único
El atún rojo no entiende de modas, pero sí de temporadas. Por eso, con la llegada del buen tiempo y los días más largos, nace su momento más esperado. Durante unos días, abandona las costas de Cádiz para instalarse, simbólicamente, en Sevilla. No viaja en barca ni surca el Guadalquivir, pero su esencia llega hasta la ciudad para convertirse en protagonista absoluto de una propuesta gastronómica que rinde homenaje a su origen. Vuelve una cita ya consolidada en la agenda gastronómica sevillana.
El Duende es el encargado de acoger una nueva edición de las Jornadas del Atún Rojo de Almadraba, como viene acostumbrando a celebrar cada año en el centro comercial. En esta ocasión, la propuesta gastronómica que no pueden dejar escapar tendrá lugar del 28 de abril al 10 de mayo.
El restaurante sevilllano El Duende está ubicado en la planta treinta y cuatro del hotel Eurostars Torre Sevilla y se puede acceder a él por el mismo edificio. Es identificable gracias a sus amplios ventanales, los cuales dan cabida a unas espectaculares vistas, el ambiente es acogedor y su decoración moderna consigue que coexistan elementos tradicionales con toques contemporáneos. Su carta ofrece una variedad de platos cuya impronta es la gastronomía local e internacional, con especial atención a la calidad de los ingredientes y la presentación de cada propuesta. Además, cuenta con una medida carta de vinos que consiguen hacer de la experiencia una completa. El personal de sala es profesional, amable y atento, cualidades que reman a favor de un ambiente agradable y confortable de forma permanente. Actualmente la compañía estructura su oferta a través de 7 marcas que responden a distintos perfiles de cliente y tipologías de alojamiento: Eurostars Hotels, Áurea Hotels, Dorma Hotels, Exe Hotels, Ikonik Hotels, Crisol Hotels y Tandem Suites. Un espacio que combina buena comida, magnífico servicio, un ambiente acogedor y vistas espectaculares bien merece, como mínimo, una visita.
Menú de atún rojo en el restaurante El DuendeMenú de atún rojo en el restaurante El Duende
Durante estos días, el restaurante se posiciona como enclave imprescindible para los amantes de este producto excepcional procedente de las costas gaditanas. Impulsada por Eurostars Hotel Company, la iniciativa busca rendir homenaje al denominado “oro rojo”, destacando su calidad y versatilidad culinaria, y acercándolo tanto a sevillanos como a visitantes.
Un recorrido gastronómico con el atún rojo por protagonista
Para esta nueva edición, el equipo de cocina de El Duende presenta un menú degustación exclusivo que se compone de cinco pases, donde se pueden recorrer distintos cortes y elaboraciones del atún rojo de Almadraba, poniendo en valor su gran cabida y versatilidad para infinitas combinaciones en el plato.
La propuesta se da inicio con un sashimi de lomo con helado de sésamo negro, seguida de un pan brioche de pringá de atún en manteca colorá, un bocado irresistible que últimamente frecuenta las cartas de comidas y todo el mundo quiere saborear. Le sigue un pincho moruno de ventresca con alioli de membrillo, para continuar con un arroz meloso con carpaccio de atún. Como antesala del postre, el menú cierra con una tapa muy clásica en la ciudad pero con un giro: Carrillada de atún confitada en mantequilla de hierbas. Para broche final, finalizan unas fresas texturizadas con crema ligera y reducción de balsámico. El menú tendrá un precio de 90 € por persona sin maridaje y de 120€ si se desea junto a la selección de vinos, que es la opción recomendada. Para disfrutar de esta irresistible propuesta gastronómica, las reservas pueden realizarse a través del teléfono o la página web del restaurante.
Una propuesta que, renovándose cada edición, combina técnica, creatividad y respeto por el producto para ofrecer una verdadera ruta del gusto por las distintas partes del atún rojo. Una iniciativa que, más allá de lo gastronómico, se ha logrado erigir en un pequeño pero magnético evento anual para quienes siguen de cerca la cocina de temporada y disfrutan los sabores del sur.
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