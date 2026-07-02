Lo mejor para escapar del calor extremo: Canarias, a un Binter de Sevilla

Hay viajes que se preparan durante meses y otros que nacen de una conversación cualquiera, una tarde de calor o una necesidad repentina de cambiar de escenario. Quizá por eso, cada vez más sevillanos están redescubriendo un destino que cuenta con la ventaja de no tener que salir del ámbito nacional y que sorprende por su capacidad de evocar a paraísos mucho más lejanos: Canarias.

Para sentir que uno ha salido de la rutina basta con coger un vuelo de la aerolínea Binter desde Sevilla y, en dos horas, pasar de 40 grados a la sombra a 25 en la orilla del mar y contemplando paisajes que poco tienen que ver con los que se dejan atrás.

Avión de Binter con las banderas de Canarias y Andalucía. / MADERO CUBERO

Desde diciembre de 2025, Binter une Sevilla con Canarias con veinte vuelos semanales para conectar los lunes, miércoles, jueves, viernes y domingos tanto el Aeropuerto de Gran Canaria como el de Tenerife Norte con la ciudad, y con la posibilidad de volar por el mismo precio a cualquier aeropuerto insular, aprovechando que la aerolínea canaria facilita esos vuelos en conexión sin coste adicional.

Disfrutar desde que se sube al avión

La distancia física entre Sevilla y Canarias es la misma que siempre ha sido. Lo que ha cambiado es la forma de recorrerla. Las conexiones directas de Binter entre Sevilla y Canarias han contribuido a acercar las islas a los viajeros andaluces, facilitando desplazamientos cómodos y adaptados tanto a quienes viajan por ocio como a quienes lo hacen por motivos profesionales o familiares.

La aerolínea, con su modo canario de volar, ha construido su propuesta precisamente sobre esa idea: convertir el trayecto en una parte agradable de la experiencia de viaje. Porque cuando el tiempo es un bien escaso, cada hora cuenta. Y porque una escapada empieza mucho antes de llegar al destino.

Aperitivo Gourmet de Binter. / El Correo

La compañía ofrece un servicio de calidad, diferente, que ha sido reconocido por la OCU o por los usuarios de webs tan prestigiosas como Tripadvisor. Binter proporciona, para todas las tarifas, ventajas como un aperitivo gourmet de cortesía basado en la gastronomía canaria, entretenimiento a bordo o la maleta de cabina, mientras se viaja confortablemente en su flota de aviones de última generación, configurados en bloques de dos asientos y con una cómoda distancia de 79 centímetros con el asiento delantero.

20 vuelos semanales para conectar los lunes, miércoles, jueves, viernes y domingos tanto el Aeropuerto de Gran Canaria como el de Tenerife Norte.

Por si todo esto fuera poco, Binter ofrece a todos los pasajeros de sus rutas nacionales la posibilidad de llegar a cualquier aeropuerto de Canarias por el mismo precio, al facilitarles sin coste los vuelos entre islas en conexión. Además, para quienes piensan que una isla les va a saber a poco, la aerolínea también ofrece opciones para visitar dos en un solo viaje, con Discover, su stopover, o con el Airpass Explorer, para configurar una ruta con hasta ocho saltos con un precio mínimo por vuelo.

A un Binter de Canarias

Lanzarote. La Geria. Turismo Islas Canarias. / Cedida.

Durante años, para muchos viajeros andaluces las islas fueron un destino reservado para vacaciones largas o escapadas planificadas con mucha antelación. Hoy, sin embargo, también se han convertido en una alternativa real para un fin de semana, unos días de desconexión o incluso para quienes buscan trabajar en remoto desde un entorno diferente. Y es que Canarias ofrece algo difícil de encontrar en otros destinos: la posibilidad de disfrutar de experiencias muy distintas en un mismo viaje.

Quien aterriza en Gran Canaria puede desayunar frente al mar, recorrer barrios llenos de historia y terminar el día contemplando una puesta de sol sobre las dunas. Tenerife combina naturaleza, gastronomía y algunos de los paisajes volcánicos más espectaculares de Europa. Y para quienes buscan una conexión más profunda con el entorno, islas como La Palma invitan a bajar el ritmo y redescubrir el placer de viajar sin prisas.

La Palma. Caldera de Taburiente. Turismo Islas Canarias / Cedida.

A esa diversidad se suma un atractivo cada vez más valorado por los viajeros: el clima. Mientras buena parte de la península afronta los meses más cálidos del año, las islas mantienen temperaturas suaves que permiten disfrutar del exterior a cualquier hora del día. Con un Binter pasas de los 40 grados a la sombra a los veinticinco de media en verano del archipiélago atlántico. Un factor que se ha convertido en uno de los principales motivos para elegir Canarias como destino de escapada.

Quizá por eso Canarias vive uno de sus mejores momentos entre los viajeros sevillanos. Porque responde a una nueva forma de entender el turismo: menos centrada en acumular kilómetros y más enfocada en sumar experiencias.