La práctica con la que te clavan en algunos chiringuitos de playa: "Ponen precios prohibidos"

Sentarse en un chiringuito frente al mar y pedir unas gambas o un pescaito frito es uno de los grandes placeres del verano. El problema puede llegar al pedir la cuenta y encontrarse con un precio muy diferente al esperado. Sobre una práctica concreta que puede provocar estas sorpresas ha advertido en redes sociales el abogado Miguel Ángel Mejías.

En un vídeo publicado en su perfil de TikTok (@miguelangelmejias_), el letrado pone el foco en aquellos establecimientos que incluyen en su carta las letras "SM", abreviatura de "según mercado", en lugar de indicar cuánto cuesta realmente un producto.

“Algunos chiringuitos de la playa establecen precios prohibidos”, advierte Mejías en el vídeo, antes de explicar el significado de esas dos letras. Según señala, esta fórmula puede provocar que el cliente desconozca cuánto tendrá que pagar hasta que recibe la cuenta.

Qué significa que un plato aparezca como "SM" en la carta

Esta expresión suele relacionarse especialmente con pescados y mariscos cuyo coste puede cambiar dependiendo del precio de compra del día. El hecho de que el producto fluctúe, sin embargo, no significa que el cliente pueda quedarse sin conocer su precio antes de pedirlo.

Y en Andalucía la administración de Consumo es especialmente clara al respecto.

La Dirección General de Consumo de la Junta recuerda que los precios tienen que indicarse de manera clara para cada servicio y por separado, incluidos aquellos sometidos a fluctuaciones. Por este motivo, señala expresamente que un restaurante no puede utilizar la expresión "precios según mercado" u otra similar.

Hay además un matiz fundamental: un restaurante puede establecer libremente sus precios y modificarlos incluso de un día para otro. Lo que debe hacer es comunicarlos al consumidor de forma clara antes de que realice el pedido. Los importes mostrados también tienen que ser finales y completos, con el IVA incluido.

Es decir, el problema no es que unas gambas sean caras. El problema aparece cuando el cliente no sabe cuánto cuestan antes de encargarlas.

"Te la van a clavar"

Mejías utiliza un lenguaje mucho más directo en su vídeo para alertar a los consumidores. Al encontrarse las siglas “SM” en una carta, sostiene que el cliente corre el riesgo de llevarse una sorpresa importante cuando llegue la cuenta.

El abogado menciona como ejemplo un caso en el que se habrían cobrado gambas a 80 euros el kilo después de que el precio no estuviese claramente especificado de antemano.

La normativa de consumo añade otra particularidad relevante precisamente para este tipo de productos. En Andalucía, cuando se ofrecen moluscos o crustáceos, deben anunciarse por peso o por unidades y, en este último caso, debe indicarse el número de piezas.

Qué hacer si no aparece el precio

La recomendación más sencilla es preguntar antes de realizar el pedido. Si aparece "SM", "precio según mercado" o cualquier expresión similar, el consumidor puede solicitar que le indiquen cuál es el importe exacto en ese momento y, cuando corresponda, si se calcula por unidad o por peso.

Lo mismo sucede con los productos que el camarero ofrece fuera de carta. Consumo Responde recuerda que el establecimiento debe comunicar previamente su precio y aconseja desconfiar cuando esa información no se facilita.

Si el problema se descubre cuando llega la cuenta, conviene conservar el tique o factura y, ante una discrepancia, solicitar la hoja de reclamaciones y acudir a los organismos de consumo. La Junta recuerda además que los establecimientos están obligados a entregar el correspondiente tique o factura de la consumición.

Mejías va un paso más allá y sostiene en su vídeo que, ante una práctica de este tipo, el consumidor puede negarse a asumir el precio que no le fue comunicado previamente. Se trata, en cualquier caso, de una reclamación sobre el importe cobrado y no de una invitación a marcharse del establecimiento sin afrontar la cuenta.

Así que este verano, antes de pedir ese pescado o marisco que aparece sin cifra en la carta, merece la pena detenerse en dos letras aparentemente inocentes: "SM". Preguntar cuánto cuesta antes de ordenar puede evitar que una comida junto a la playa termine con una sorpresa desagradable.