Los siete bares de Cádiz para conocer la ciudad de barra en barra: tapas, manzanilla y mucho sabor gaditano

Hay ciudades que se conocen caminando. Cádiz también se descubre comiendo.

Y para hacerlo no es imprescindible reservar en un restaurante de mantel largo ni sentarse durante horas ante un menú degustación. En la capital gaditana existe otra forma de acercarse a su gastronomía mucho más informal y, en muchos casos, también más auténtica: ir de barra en barra.

Una tapa aquí, una copa de manzanilla allá, un poco de chacina, una conserva abierta al momento, unas papas aliñás o un poco de pescado. Y después, seguir andando.

El casco histórico permite además convertir el tapeo en una auténtica ruta por Cádiz, pasando de calles próximas a la Catedral a La Viña y terminando prácticamente junto a La Caleta. Estas son siete barras, tabernas y vinotecas de Cádiz que merece la pena apuntar.

La Cepa Gallega: comenzar entre chacinas, conservas y vinos

Una buena forma de comenzar esta particular ruta gastronómica por Cádiz es hacerlo en La Cepa Gallega.

No es una taberna recién inventada para parecer antigua. El Ayuntamiento de Cádiz sitúa sus orígenes en 1920 y explica que nació como una tienda de ultramarinos antes de convertirse en punto de encuentro gastronómico. Actualmente mantiene una propuesta muy vinculada a las chacinas ibéricas, las conservas gourmet, los vinos y los vermuts.

Aquí tiene sentido practicar una de las reglas de esta ruta: pedir poco y probar mucho. Una buena conserva, algo de embutido o queso y una copa permiten abrir el apetito sin quedarse atrapado en la primera parada. Su estética y su propuesta conservan precisamente esa mezcla tan gaditana entre tienda, taberna y lugar de conversación.

Dónde: Calle Plocia, 9

Para pedir: chacinas, quesos, conservas y algún vino por copas.

Papas aliñás en una barra de Cádiz. / Cedida

Tienda Pelayo: una tienda donde también apetece quedarse

De Plocia se puede continuar hacia el corazón del casco histórico para buscar otra dirección peculiar: Tienda Pelayo.

Su nombre ya avisa de que no estamos ante un restaurante convencional. Se trata de una tienda delicatessen donde tienen un peso importante los ibéricos, quesos, conservas y vinos, y mantiene buenas valoraciones de sus clientes.

Es precisamente esa informalidad la que encaja con esta manera de conocer Cádiz. No hacen falta grandes preparaciones cuando sobre la barra aparecen productos que funcionan prácticamente solos.

Tienda Pelayo es uno de esos sitios apropiados para detenerse, compartir algunas cosas y seguir camino. Y demuestra que la gastronomía gaditana no vive únicamente de freidores y pescado: también hay espacio para salazones, quesos, chacinas y buen producto en conserva.

Dónde: Calle Cobos, 17

Para pedir: ibéricos, quesos, salazones o alguna conserva acompañada de vino.

Baco Vinoteca: una parada para los que disfrutan eligiendo vino

La siguiente es deliberadamente distinta. Baco no es una taberna tradicional ni debería venderse como tal, sino una vinoteca especializada que sirve para introducir el vino en esta ruta.

Su establecimiento de Cardenal Zapata continúa en funcionamiento y está dedicado a vinos, cavas, licores y productos gourmet. Baco organiza además catas y otras experiencias relacionadas con el mundo del vino.

Es una parada especialmente recomendable para quien no quiera limitar la ruta a cerveza y manzanilla y tenga curiosidad por descubrir nuevas referencias.

Aquí el protagonista cambia: en lugar de decidir primero qué comer y después qué beber, puede hacerse justamente al revés.

Dónde: Cardenal Zapata, 4

Para buscar: vinos de la provincia de Cádiz y el asesoramiento de la propia vinoteca para descubrir nuevas botellas.

Casa Pepe: el pequeño bar de barrio que todavía hace ciudad

Entramos ya en La Viña, y aquí cambia el escenario.

Casa Pepe representa justo lo contrario de un establecimiento diseñado para convertirse en reclamo turístico. Es un bar familiar de cocina casera andaluza, conocido por sus tapas tradicionales y por un ambiente que todavía conserva carácter de barrio, según la propia información turística del Ayuntamiento de Cádiz.

Sus valoraciones actuales son además especialmente buenas. En Tripadvisor, 60 de sus 76 opiniones lo califican como excelente y existen reseñas positivas publicadas en pleno 2026 que destacan su carácter auténtico, los guisos, el pescado y unos precios contenidos.

Incluso la Cadena SER lo ha citado en 2026 como ejemplo de esos bares tradicionales que todavía “hacen ciudad”, frecuentados por parroquianos y alejados de una experiencia exclusivamente turística.

Aquí conviene mirar qué hay ese día y dejarse llevar por la cocina de siempre.

Dónde: Calle de la Rosa, 28

Para pedir: tapas tradicionales, algún guiso del día y pescado cuando lo haya.

Taberna Las Banderas: Cádiz, vino y laterío fino desde 1892

A pocos pasos aparece una de las incorporaciones que mejor encajan en esta lista: Taberna Las Banderas.

La casa presume de una historia que comienza en 1892. Después de permanecer cerrada durante décadas, volvió a abrir conservando su vocación de taberna y buena parte de esa estética que hace que entrar tenga algo de viaje al Cádiz de otra época. Su propia carta resume el concepto en pocas palabras: vinos generosos, ibéricos y “laterío fino”.

El Ayuntamiento de Cádiz destaca además sus quesos, embutidos ibéricos, mariscos cocidos y en salazón, guisos, pescados y conservas, junto con una bodega donde tienen especial presencia los vinos de la provincia, la manzanilla y el amontillado.

Es difícil encontrar una parada que resuma mejor el espíritu de esta ruta: una copa, unas chacinas o una lata de calidad, conversación y tiempo.

Porque aquí sentarse a “comer formalmente” casi parece lo de menos.

Dónde: Calle Virgen de las Penas, 1

Para pedir: una copa de manzanilla o amontillado con una conserva, queso, ibérico o algún salazón.

Tapa de queso en Casa Manteca. / Cedida

Casa Manteca: la barra más famosa de La Viña

Llegamos inevitablemente a uno de los nombres que aparecen en casi cualquier conversación sobre bares de Cádiz: Casa Manteca.

Fundada en 1953, la taberna se ha convertido en una institución de La Viña. El País cifraba en 2025 en unos 275.000 los clientes que pasan cada año por el negocio y destacaba, además de su ambiente, sus tortillitas de camarones, chacinas ibéricas y atún en manteca.

Las paredes abarrotadas de fotografías, recuerdos taurinos, flamencos y botellas forman parte de la experiencia tanto como la comida.

Y probablemente este sea uno de los lugares donde más sentido tiene aquello de comer apoyado en una barra. No hace falta complicarse demasiado: una bebida, una tapa y espacio para el siguiente que llega.

El Ayuntamiento de Cádiz la define directamente como “una esquina del Barrio La Viña donde comerse Cádiz”. Pocas descripciones encajan mejor.

Eso sí: su popularidad tiene una consecuencia. Puede encontrarse muy concurrida, especialmente en días señalados, así que la filosofía aquí debe ser gaditana: paciencia y ninguna prisa porque a veces las colas son muy largas.

Dónde: Corralón de los Carros

Para pedir: chacinas, papas aliñás, tortillitas de camarones y alguna de las especialidades de la casa.

La Barra del Faro: terminar con el producto del mar

Para cerrar el recorrido se puede subir un poco el nivel gastronómico sin abandonar la barra.

El Faro de Cádiz distingue expresamente entre su restaurante y La Barra, que permite acercarse de una forma más informal a una de las casas gastronómicas históricas de la ciudad. El establecimiento sigue trabajando alrededor de la cocina gaditana, con especial protagonismo de los pescados, las frituras, los guisos marineros y los productos de la provincia.

Es una parada diferente a Casa Pepe o Manteca. Aquí hay una cocina más elaborada detrás, pero sigue existiendo la posibilidad de disfrutarla desde esa perspectiva que da sentido a toda la ruta.

Además, su situación en La Viña permite terminar muy cerca de La Caleta, poniendo un final difícil de mejorar a una jornada gastronómica por el casco histórico.

Dónde: Calle San Félix, 15

Para pedir: pescado, fritura, guisos marineros y tapas de cocina gaditana.

Cómo hacer una ruta de bares por Cádiz sin acabar derrotado en la segunda parada

El secreto de recorrer Cádiz de barra en barra no consiste en comer siete veces.

Todo lo contrario.

La mejor estrategia es compartir. Una o dos tapas entre varias personas, una copa y a caminar hasta el siguiente establecimiento. Así cada parada aporta algo diferente y la ruta se convierte también en una excusa para atravesar el casco antiguo.

Un itinerario posible sería comenzar en La Cepa Gallega, continuar por Tienda Pelayo, hacer un alto dedicado al vino en Baco y adentrarse después en La Viña para enlazar Casa Pepe, Las Banderas, Casa Manteca y La Barra del Faro.

No es necesario cumplir la lista entera en un día. De hecho, probablemente sea mejor repartirla. Los horarios varían entre establecimientos y algunos funcionan principalmente al mediodía o tienen días de descanso, por lo que conviene comprobarlos antes de salir.

Y tampoco hay que obsesionarse con pedir "el plato famoso" en todos. Una de las gracias de los bares gaditanos está en mirar la barra, preguntar qué hay ese día y escuchar al que está detrás.

Cádiz también se conoce comiendo

Catedral, plazas, callejones, La Viña, La Caleta. Entre una parada y otra aparece la ciudad. Por eso una ruta por los bares y tabernas de Cádiz puede ser mucho más que una lista de sitios donde comer. Es otra manera de conocer la capital gaditana: alternando patrimonio con vino, playa con pescado, calle con barra. No hacen falta manteles blancos ni largas sobremesas.

A veces basta con una copa de manzanilla, una buena tapa y un hueco en la barra. Porque hay ciudades que se conocen paseando y Cádiz se conoce también comiendo.