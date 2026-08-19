Pescado a la brasa sin límite por unos 15 euros: el restaurante del Algarve que merece cruzar la frontera

Para muchos de los que pasan el verano en las playas de Huelva, cruzar hasta Portugal forma parte ya de las vacaciones. Y hay un motivo gastronómico que puede justificar por sí solo el viaje: un restaurante del Algarve donde el pescado fresco llega a la mesa recién salido de las brasas y se puede repetir tantas veces como apetezca.

Se trata de Vela 2, un establecimiento situado en Santa Margarida, en Tavira, muy cerca de la frontera con España. Una alternativa especialmente atractiva cuando comer pescado junto a la costa puede disparar la cuenta y que ahora resulta además más cómoda de visitar, ya que la autovía del Algarve dejó de tener peajes el 1 de enero de 2025.

El pescado del día, directo de la lonja

Una de las claves de este particular buffet es que no existe una carta cerrada de pescados. La oferta cambia en función de las capturas disponibles cada jornada, por lo que la variedad depende de lo que haya llegado a lonja.

En las mesas pueden aparecer sardinas, chocos, doradas, lubinas, lenguados o carapau, el nombre portugués del jurel, entre otras especies.

La dinámica también se aleja del buffet tradicional. Aquí no es el cliente quien se levanta a llenar el plato: los camareros recorren el comedor con bandejas de aluminio cargadas de pescado recién hecho y van sirviendo a los comensales. Si una pieza gusta especialmente, basta con pedir otra.

El protagonismo es para la materia prima y para una de las formas de cocinar más arraigadas en Portugal: el grelhado, pescado preparado directamente sobre la parrilla. Las brasas aportan ese característico sabor ahumado sin necesidad de añadir demasiados ingredientes.

Un buffet de 12 euros que ronda los 15 con bebida

Otro de los grandes reclamos de Vela 2 es el precio. El buffet libre cuesta 12 euros por adulto, a los que hay que añadir el resto del servicio y la bebida.

El pescado se acompaña de ensalada de lechuga, tomate y cebolla, patatas asadas y pan con los tradicionales patés portugueses. Sumando una bebida, la cuenta puede situarse aproximadamente en unos 15 euros por persona.

Los niños cuentan con precios inferiores y también existe una alternativa para quienes prefieran la carne: el clásico frango portugués, pollo cocinado igualmente a la brasa.

Conviene llegar pronto: no admite reservas

El bajo precio y la popularidad del establecimiento tienen una contrapartida: es habitual encontrar cola, especialmente en temporada alta.

Vela 2 no acepta reservas, así que el procedimiento consiste en acudir al restaurante, pedir número en la barra y esperar a que llegue el turno. Quienes llegan con tiempo pueden hacerlo en el patio delantero mientras toman una cerveza portuguesa.

Por eso, si la intención es comer sin una espera demasiado larga, la mejor recomendación es llegar temprano y coger número cuanto antes.

Fútbol, camisetas y mucho Benfica

La comida no es la única peculiaridad del local. Nada más entrar queda claro que el fútbol ocupa también un lugar importante en Vela 2.

Decenas de camisetas cuelgan del techo y decoran las paredes, aunque entre todas ellas destaca especialmente el Benfica. Incluso la barra está ambientada como si fuera un estadio.

El vínculo con el club lisboeta encajaba además especialmente bien en el verano de 2025, después de que el Benfica conquistara su décima Supercopa de Portugal en el Algarve.

A media hora de Ayamonte

Vela 2 está situado en Santa Margarida, perteneciente al municipio de Tavira, en el número 3 de la carretera N270.

Desde el puente internacional de Ayamonte se puede llegar en aproximadamente media hora, mientras que desde Sevilla el trayecto ronda una hora y 45 minutos.

Una escapada sencilla para quienes estén de vacaciones en Huelva o quieran acercarse desde Sevilla y, sobre todo, una forma diferente de disfrutar del pescado fresco portugués: a la brasa, sin límite y a un precio difícil de encontrar en otros puntos de la costa.