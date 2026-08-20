Santiponce, elegido el pueblo más bonito de Sevilla para 2026: la joya romana a solo 7 kilómetros de la capital

Sevilla ya tiene pueblo más bonito para 2026. La revista Viajar ha situado a Santiponce como la localidad más destacada de la provincia dentro de su selección anual de los pueblos más bonitos de España, un mapa que reúne un destino por cada provincia.

La publicación pone el foco en municipios con encanto capaces de ofrecer algo más que un paisaje atractivo. Historia, patrimonio, naturaleza, tradiciones y propuestas turísticas singulares son algunos de los ingredientes que han servido para elaborar una selección que recorre España de norte a sur.

Y en Sevilla, el protagonismo recae este año en Santiponce, una localidad del Aljarafe que guarda uno de los mayores tesoros arqueológicos de Andalucía.

Santiponce, el pueblo más bonito de Sevilla para 2026 según Viajar

Situado a solo siete kilómetros de Sevilla capital, Santiponce se ha convertido en la elección de la revista Viajar para representar a la provincia en su lista de los pueblos más bonitos de España en 2026.

Su cercanía a Sevilla permite llegar al municipio en pocos minutos, pero su principal atractivo transporta al visitante más de dos mil años atrás.

Santiponce alberga el Conjunto Arqueológico de Itálica, una de las ciudades romanas más importantes de la Península Ibérica y un enclave fundamental para conocer el pasado romano de Andalucía.

Itálica fue fundada en el año 206 a. C. y está considerada uno de los asentamientos romanos más antiguos de Hispania. La ciudad quedó además estrechamente vinculada a dos de los emperadores más importantes de Roma: Trajano y Adriano.

Itálica, el gran tesoro romano de Santiponce

Visitar Santiponce supone, inevitablemente, descubrir Itálica. El conjunto arqueológico conserva calles empedradas, antiguas viviendas, mosaicos, termas y restos de edificios públicos que permiten imaginar cómo era la vida en una importante ciudad romana.

Uno de sus espacios más espectaculares es su anfiteatro romano, considerado uno de los mayores construidos por el Imperio fuera de la actual Italia. Su tamaño refleja la relevancia que llegó a alcanzar la ciudad durante la época imperial.

A ello se suman algunas de las grandes domus de Itálica y sus conocidos mosaicos, que convierten el yacimiento en uno de los principales atractivos culturales que pueden visitarse en los alrededores de Sevilla.

Este extraordinario legado explica que Santiponce sea mucho más que una escapada cercana a la capital: es uno de los destinos imprescindibles para quienes quieran conocer la huella de Roma en Andalucía.

Un pueblo a pocos minutos de Sevilla que concentra siglos de historia

Otro de los puntos fuertes de Santiponce es su ubicación. El municipio se encuentra en plena comarca del Aljarafe sevillano y a muy poca distancia del centro de Sevilla, lo que facilita incluir la visita en una excursión de medio día o de una jornada completa.

Además de Itálica, el municipio conserva otros lugares de interés relacionados con su pasado histórico y religioso.

Entre ellos destaca el Monasterio de San Isidoro del Campo, fundado a comienzos del siglo XIV y considerado otro de los grandes conjuntos monumentales de Santiponce.

La combinación de patrimonio romano, arquitectura histórica y proximidad a Sevilla convierte así al municipio en una alternativa especialmente atractiva para quienes buscan descubrir lugares diferentes sin alejarse demasiado de la capital.

Los pueblos más bonitos de Andalucía para 2026

Santiponce no es el único municipio andaluz que aparece en la selección de Viajar. La revista ha escogido un destino de cada una de las ocho provincias de Andalucía.

En Almería, la localidad seleccionada es Agua Amarga, uno de los enclaves costeros más conocidos del parque natural de Cabo de Gata-Níjar.

En Cádiz, la elección es Zahara de la Sierra, mientras que Zuheros representa a Córdoba y Montefrío a Granada.

La lista andaluza continúa con El Rocío, en Huelva; La Iruela, en Jaén; Frigiliana, en Málaga; y Santiponce, en Sevilla.

Son ocho destinos muy diferentes entre sí que permiten recorrer desde pueblos blancos y localidades de montaña hasta enclaves históricos, espacios naturales y municipios situados junto al mar.

Mapa de los pueblos más bonitos de España, según la revista Viajar / Revista Viajar

Estos son los pueblos más bonitos de España para 2026, provincia por provincia

La selección completa publicada por la revista Viajar reúne 50 destinos, uno por cada provincia española:

Álava: Urturi Albacete: Alcalá del Júcar Alicante: Benissa Almería: Agua Amarga Asturias: Cudillero Ávila: El Barco de Ávila Badajoz: Zafra Barcelona: Rupit i Pruit Burgos: Orbaneja del Castillo Cáceres: Trujillo Cádiz: Zahara de la Sierra Cantabria: Comillas Castellón: Morella Ciudad Real: Almagro Córdoba: Zuheros A Coruña: Noia Cuenca: Mota del Cuervo Girona: Pals Granada: Montefrío Guadalajara: Brihuega Gipuzkoa: Getaria Huelva: El Rocío Huesca: Torla-Ordesa Illes Balears: Sóller Jaén: La Iruela León: Astorga Lleida: Guimerà Lugo: A Seara Madrid: Nuevo Baztán Málaga: Frigiliana Murcia: Calasparra Navarra: Olite Ourense: Ribadavia Palencia: Villalcázar de Sirga Las Palmas: Teror Pontevedra: Baiona La Rioja: Ezcaray Salamanca: Ciudad Rodrigo Santa Cruz de Tenerife: Masca Segovia: Madriguera Sevilla: Santiponce Soria: Caracena Tarragona: Horta de Sant Joan Teruel: Cantavieja Toledo: Yepes Valencia: Sagunto Valladolid: Wamba Bizkaia: Ea Zamora: Granja de Moreruela Zaragoza: Anento

Santiponce, una escapada imprescindible cerca de Sevilla

A pocos kilómetros de una de las ciudades más visitadas de España, Santiponce reúne historia, patrimonio y uno de los yacimientos romanos más espectaculares del país.

La elección de la revista Viajar vuelve a poner el foco sobre un municipio cuyo principal atractivo, Itálica, permite recorrer más de dos mil años de historia sin salir de la provincia de Sevilla.

Una combinación de cercanía y riqueza patrimonial que convierte a Santiponce en uno de los destinos sevillanos que merece la pena tener en el radar durante 2026.