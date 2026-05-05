Esta plancha de Russell Hobbs es una auténtica superventas, alisa hasta las arrugas más difíciles y no llega ni a los 50 euros

El cambio de armario es inminente. Llegó el momento de guardar capas, despedirse de los jerséis y reencontrarse con tejidos más ligeros. Y ahí, justo ahí, aparece el gran dilema: planchar. Porque sí, con la subida de las temperaturas, el lino, el algodón o los polos de punto traen de vuelta ese pequeño desafío diario: las arrugas. Esas que surgen casi sin permiso y que hacen que, por mucho que nos gusten ciertas prendas, acaben relegadas al fondo del armario por exigir un repaso rápido.

Una tarea que parece sencilla, pero que puede provocar más de un dolor de cabeza (sí, hablamos por experiencia). Porque no, pese a que muchas hemos escuchado a nuestras abuelas aseguran que planchar es fácil, la realidad es que planchar no siempre es fácil… salvo que des con la herramienta adecuada. Y ahí es donde entran en juego las planchas de Russell Hobbs.

Estas planchas han conseguido transformar una tarea tediosa en algo rápido, práctico y, sobre todo, eficaz. No es una exageración: si alguna vez te has enfrentado a arrugas imposibles o no has logrado una raya perfecta en el pantalón, conviene que te memorices (o apuntes) el nombre de Russell Hobbs. Al fin y al cabo, es la firma que va a conseguir que la pila de ropa se reencuentre por fin con las perchas y su hueco en el armario.

Por qué elegir una plancha de Russell Hobbs en lugar de otras

Diseñadas para simplificar el planchado, las planchas de Russell Hobbs destacan por sus diferentes formatos y sus altas prestaciones. Y lo hacen sin caer en el tópico de los precios elevados: el resultado es una experiencia ágil, precisa y sorprendentemente cómoda.

¿Lo mejor? Permiten reducir el tiempo de planchado a apenas unos minutos, incluso en tejidos complejos o prendas con detalles difíciles, como volantes o pliegues.

Y si todavía dudas entre una plancha vertical o una tradicional, la elección no tiene por qué ser complicada. En realidad, cada formato responde a necesidades distintas, y la clave está en cómo y cuánto planchas en tu día a día. En ese sentido, la marca ha conseguido cubrir prácticamente todas las opciones, eliminando muchas de las dudas habituales a la hora de elegir.

Las planchas de Russell Hobbs que no nos cansamos de recomendar

Steam Genie Aroma, el combo que te permite planchas las arrugas más marcadas y dejar los malos olores atrás

La gran favorita. Desde que la probamos, ninguna otra ha conseguida superarla. Y no es solo porque sea ligera y deje la ropa impecable en una sola pasada, sino por ese detalle que marca la diferencia: elimina el persistente olor a cerrado de la ropa guardada de una temporada a otra.

Porque, seamos claros, da igual que la hayas lavado antes o que la hayas guardado con cuidado; ese olor siempre acaba volviendo.

Aquí es donde este modelo destaca de verdad. Incorpora un accesorio que permite perfumar el vapor, ideal tanto para prendas delicadas como para tapicerías. El resultado: una ropa no solo lisa, sino también con un aroma fresco y duradero, sin depender del suavizante.

Steam Genie VacuSteam: esta plancha cuenta con tres modos para eliminar hasta las arrugas más marcadas

Si sueles ir con prisas (o simplemente no quieres perder tiempo planchando), este modelo está pensado para darte resultados inmediatos cuando menos tiempo se tiene.

Gracias a su sistema que combina succión del tejido y vapor, consigue eliminar hasta las arrugas más marcadas en tiempo récord, además de adaptarse a todo tipo de tejidos sin complicaciones.

Y para ajustarse a cada necesidad, incorpora distintos modos de uso: solo vapor, succión fuerte + vapor (ideal para las arrugas más difíciles) y succión suave + vapor (perfecta para prendas más delicadas). Porque cuando el tiempo apremia, cada detalle cuenta. Además, la succión de tejido evitará que te quemes los dedos con el vapor al tensar tus prendas.

Steam Genie 2 en 1, perfecta para tener la ropa planchada de manera rápida y eficaz

Si todavía dudas entre una plancha vertical o el formato de toda la vida, este modelo demuestra que no tienes por qué elegir. Combina ambas opciones en un solo dispositivo, con un diseño pensado para adaptarse a tu ritmo… y a tu bolsillo.

Porque aquí la comodidad manda. En solo 60 segundos está lista para usar, lo que hace que el planchado sea mucho más ágil desde el primer momento.

¿Demasiado vapor? También lo tiene cubierto: incluye un botón de vapor bloqueable que te permite controlar mejor la intensidad durante el uso.

Y hay un detalle que marca la diferencia en el día a día: su cable de tres metros. Puede parecer algo menor, pero se traduce en mayor libertad de movimiento y menos malabares para llegar a cada rincón de la prenda.

Por si fuera poco, viene con varios accesorios para adaptarse a todo tipo de tejidos, desde prendas delicadas hasta tapicerías, e incluso incorpora un quitapelusas y una bolsa térmica de viaje o para guardarla.

Plancha de vapor Supreme Steam Pro: una plancha que se adapta al tipo de prenda escogida

Este modelo está diseñado para garantizar que hasta las arrugas más difíciles pueden desaparecer sin ninguna complicación. Esto es posible gracias a su capacidad para generar vapor continuo y potentes golpes de vapor, que acaban con cualquier arruga desde la primera pasada.

A esto se suma su suela de cerámica, que garantiza un deslizamiento suave sobre cualquier tejido. ¿En la práctica? Puedes usarla tanto en vertical (con la ropa colgada) como en horizontal sobre la tabla, sin notar diferencia en el acabado.

Y si te preocupa que el vapor pueda dejar marcas, puedes olvidarte. Incorpora sistemas antigoteo, antical y de autolimpieza que protegen tus prendas y mantienen el rendimiento a largo plazo. Porque sí, planchar bien también puede ser rápido, cómodo y sin sorpresas.

PowerSteam Ultra Pro: un deslizamiento rápido en cuestión de segundos

Seamos sinceros: si tú tampoco encuentras las fuerzas para enfrentarse a una montaña de ropa arruga, este modelo es una magnífica opción para despedirte de ella de manera definitiva.

Equipada con una suela de cerámica con cuarzo que se desliza sobre cualquier tejido, su verdadero punto fuerte está en su potencia de 3100 W y su poder antiarrugas. Además, si optas por este modelo, podrás eliminar las arrugas directamente sobre prendas colgadas o cortinas, sin complicaciones y en cuestión de segundos.

Y si lo que buscas son resultados rápidos, su poder de vapor marca la diferencia: ofrece un vapor continuo de 70 g/min y un golpe de vapor de hasta 210 g para acabar incluso con las arrugas más rebeldes.

Plancha Diamond Elite o cómo descubrir el planchado definitivamente profesional

Si lo que buscas es potencia y un resultado óptimo, anota bien el nombre de esta plancha de Russell Hobbs porque es justamente lo que estás buscando.

El motivo recae en su suela de cerámica infusionada con diamante negro. Traducido: un deslizamiento hasta dos veces más suave que las suelas cerámicas estándar ya de por sí sedosas de Russell Hobbs y una durabilidad superior que aguanta el ritmo incluso con grandes coladas.

Su amplio depósito de agua permite encadenar golpes de vapor sin interrupciones, mientras que su punta de precisión y las ranuras para botones hacen que llegar a cada rincón de la prenda sea mucho más fácil, sin maniobras imposibles. Sus 3100 W de potencia, 250 g de golpe de vapor y 70 g de vapor continuo no dejarán ni una arruga en tus prendas, llevando tu planchado habitual a un nivel profesional que todavía no conoces.

Plancha Cordless One Temp: una sola temperatura para todos los tejidos... y sin cables de por medio

Si eres de los que prefieren la plancha de toda la vida, pero sin cables de por medio, este modelo juega en otra liga. La Cordless One Temp está pensada para quienes buscan comodidad sin renunciar a un buen resultado.

Funciona en todo tipo de tejidos sin que tengas que preocuparte por nada. Sin selectores, sin ajustes, sin complicaciones: una sola pasada basta para acabar con las arrugas. Su carga rápida de seis segundos después de cada pasda hará que puedas olvidarte de los cables sin renunciar a altas prestaciones: 210 g de golpe de vapor, 45 g de vapor continuo y 2600 W de potencia.

Por menos de 20 euros, el quitapelusas Russell Hobbs Revive

Puede que la plancha sea un básico en cualquier hogar, pero hay otro pequeño aliado que está ganando protagonismo, sobre todo en pleno cambio de armario. Porque sí, decidir qué prendas se quedan también pasa por darles una segunda oportunidad.

Y aquí es donde entra en juego el quitapelusas de Russell Hobbs Revive. Ese jersey lleno de bolitas, pelusas o incluso pelos de mascota que parecían imposibles ya no tiene por qué quedarse olvidado al fondo del cajón.

Ligero, práctico y pensado para el día a día, incorpora un depósito de gran capacidad (que, además es muy fácil de vaciar y limpiar) donde se acumulan todas las pelusas. Además, funciona con carga USB-C, así que puedes olvidarte de las pilas y de quedarte tirado en el peor momento.

¿Lo mejor? Ofrece hasta 90 minutos de autonomía e incluye bloqueo de viaje, junto con cepillo limpiador y cable de carga.

Noticias relacionadas

Cuando el usuario realiza una compra a través de los enlaces específicos que aparecen en esas noticias, Prensa Ibérica percibe una comisión.