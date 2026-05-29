Moda, artesanía y folklore andaluz: así fue el desfile del diseñador Fabio Encinar en Sevilla

El diseñador Fabio Encinar, fundador y alma creativa de la firma ENCINAR, presentó este miércoles en Sevilla su nueva colección FW26, una propuesta inspirada en el imaginario andaluz, el folklore español y los códigos visuales de la capital hispalense. El desfile tuvo lugar en el patio Carlos III de la Real Fábrica de Artillería, escenario elegido la presentación más importante de la trayectoria de la marca hasta la fecha.

Todas las imágenes del desfile de Fabio Encinar en la Real Fábrica de Artillería de Sevilla / E. C.

El evento supuso además la primera presentación de ENCINAR fuera de Madrid y reunió a más de doscientos invitados, entre ellos Mar Flores, María León, Lourdes Montes, Lidia Torrent y Luis Medina, junto a prensa especializada, amigos de la firma y representantes del ámbito social y cultural.

La mirada de Fabio Encinar sobre el imaginario andaluz

La colección FW26 parte del universo estético andaluz, aunque no busca reproducir el traje flamenco tradicional. La propuesta de Fabio Encinar reinterpreta esas referencias desde una mirada contemporánea, con prendas que incorporan elementos vinculados a Sevilla y a su identidad visual.

Todas las imágenes del desfile de Fabio Encinar en la Real Fábrica de Artillería de Sevilla / E.C.

Sobre la pasarela se vieron lunares flamencos sobre bases de mikado de seda, volantes de caracol, bordados inspirados en la Torre del Oro y guiños a los carteles taurinos de la Maestranza. Todo ello se integró con algunos de los rasgos habituales de ENCINAR, como los tejidos de muaré, las sedas salvajes y las siluetas volumétricas.

Artesanos sevillanos en el proceso creativo de ENCINAR

Uno de los ejes de la presentación fue el trabajo artesanal desarrollado para la colección. Según la información facilitada por la firma, Fabio Encinar ha trabajado durante más de seis meses con distintos artesanos sevillanos para dar forma a las piezas y complementos de FW26.

Entre ellos se encuentran Fernández y Roche, históricos sombrereros de la ciudad; Antonio Roldán, en el desarrollo de bordados, y Alejandro Jurado, encargado de crear complementos exclusivos para la colección.

Todas las imágenes del desfile de Fabio Encinar en la Real Fábrica de Artillería de Sevilla / E. C.

Con esta colaboración, ENCINAR refuerza el vínculo entre moda contemporánea y oficios tradicionales, uno de los aspectos centrales del desfile celebrado en Sevilla.

La presentación continuó en el Palacio Bailén

Tras el desfile en la Real Fábrica de Artillería, los invitados se trasladaron al Palacio Bailén de Sevilla, residencia privada de Lorenzo Moinet Ybarra y Gabriela Represa de La Lastra, donde la noche continuó con una fiesta privada.

La celebración incluyó un espectáculo flamenco y una propuesta gastronómica inspirada en la cultura andaluza. Durante el cóctel, los asistentes también disfrutaron de El Tinglao de Cruzcampo, una experiencia creada para la ocasión en el interior del palacio. El desfile contó con KIA como patrocinador principal, además del apoyo de Irene Esteve, el Ayuntamiento de Sevilla, Olistic y Cruzcampo.

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Con esta presentación, Fabio Encinar sitúa Sevilla en el centro de la nueva colección de ENCINAR y refuerza la apuesta de la firma por una moda conectada con la artesanía española, la tradición y una lectura contemporánea del folklore andaluz.