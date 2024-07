Lamine: "La última semifinal de la Eurocopa la vi en un centro comercial con los amigos"

El hombre la noche y probablemente el futbolista más destacado de la Eurocopa, junto a Nico Williams, Lamine Yamal, compareció en sala de prensa tras el partido en calidad de mejor jugador del partido. El azulgrana arrancó su intervención valorando su gol y su actuación: "Estoy muy contento por el pase a la final y por lo especial que es marcar un gol con España en la Eurocopa. Estoy muy feliz por habernos clasificadlo para la final".

El gol y el protagonismo

Sobre el protagonismo que ha adquirido con este gol, Lamine apuntó: "Intento no fijarme mucho en eso, porque eso no suma nada en el campo. Yo trato de ayudar al equipo en el campo. Todo lo que sea eso, ahí estaré". Sobre la posibilidad de jugar una final, el azulgrana admitió que "desde el minuto 60 he estado pensando todo el rato que íbamos a jugar la final de la Eurocopa. Cuando ha pitado el árbitro ha sido genial. La última semifinal de la Eurocopa la vi en un centro comercial con los amigos y ahora la he podido jugar".

Yamal, con una sonrisa que le delataba, también fue preguntado a quién se dirigía con los gritos de 'Habla, habla ahora" en la celebración al final. "La persona a la que iba dirigido, ya sabía que iba por él", zanjó. Confesó, sobre la belleza del gol, que "siempre he hablado con mi madre que ese era su sueño. Y estoy muy contento de que mi primer gol fuese así como en una semifinal".

Por último, no quiso mojarse sobre el rival de la final del próximo domingo 14 de julio en Berlín. "La que pase, sea Inglaterra o Países Bajos, será un rival muy difícil porque las semifinales están siendo muy complicados. Ahora a esperar rival para la final".