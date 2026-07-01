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VÍDEO | El éxito de Argenia, empresa sevillana de ingeniería y arquitectura dirigida por quien fue su primer becario

Argenia Ingeniería y Arquitectura ha forjado su crecimiento en la capacidad técnica multidisciplinar de su equipo, con 150 profesionales, aplicada a realizar fábricas, hospitales, museos, hoteles, centros comerciales y edificaciones tan singulares como la sede de la Comisión Europea en Sevilla. Más información Más información