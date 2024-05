De Dalsy, Pantera Rosa y pan de napolitana: las hamburguesas más "locas" arrasan en redes

Un filete de carne picada entre dos panes. Esa es la base de una receta que ha cautivado el paladar del ser humano durante cientos de años y que hoy en día continúa causando furor en España y en gran parte de nuestro planeta. Ya en la época de los romanos se conocían los beneficios de la carne picada, pero no fue hasta el siglo XIX cuando, desde el puerto de Hamburgo, unos marineros alemanes llevaron su receta a los Estados Unidos, donde un chef de Connecticut elaboró la primera hamburguesa norteamericana.

Esa es, al menos, una de las versiones más defendidas, puesto que otros estados del país también reclaman ser los inventores de un plato que ha acabado traspasando todo tipo de fronteras hasta convertirse en lo que conocemos hoy en día. Esta evolución no ha frenado durante todos estos años y las hamburguesas han sabido adaptarse a cada época, circunstancia y cultura.

En España conocimos la hamburguesa moderna a mediados del pasado siglo, cuando el cine nos abrió la puerta de la sociedad y la gastronomía estadounidense. Desde entonces, los bares y restaurantes que tienen la hamburguesa como plato estrella se han ido multiplicando en todas las provincias de nuestro país, hasta alcanzar las monstruosas cifras que conocemos en la actualidad. Los datos más recientes sitúan este plato en el epicentro del mercado de la comida rápida, copando un 60% del total de sus beneficios, según el Observatorio Sectorial DBK. Sólo la venta de hamburguesas facturó en 2023 cerca de 3.200 millones de euros, con un crecimiento del 12,4% y, según los analistas de DBK, el sector seguirá mostrando una evolución más dinámica, “con crecimientos situados entre el 8% y el 10%”.

"Ahora hay más cultura hamburguesera, más calidad y más investigación” Jokin San José — 'Influencer' conocido en redes como 'My Top Burguers'

Al calor de estos abrumadores números, las hamburgueserías continúan expandiéndose y cada año son más los negocios de este tipo que encontramos en nuestras ciudades. Jokin San José conoce de primera mano este sector debido a la labor que desempeña en redes sociales. Con cerca de 47.000 seguidores en Instagram y más de 28.000 en TikTok, este joven vizcaíno dedica gran parte de su tiempo a recomendar a sus ‘followers’ las mejores ‘burguers’ que prueba en un sinfín de establecimientos. Para él no hay duda, el sector de las hamburguesas se encuentra en un gran estado de salud: “Se nota un montón el ‘boom’ de las hamburguesas. No sé si esto será una burbuja, pero considero que es algo positivo por la propia selección natural de los negocios. Los que están innovando y se están adaptando a los tiempos creo que van a continuar”.

Parte de esta adaptación se ha visto en los últimos años en los que la hamburguesa ha pasado de ser un plato de comida rápida barato y sin demasiada preparación a una opción gourmet. “Antes, la mejor 'burguer' tenía un pan de hogaza de esos que muerdes y empiezas a sangrar, con lechuga, un bacon muy blando que parecía chicle… Yo también me he comido muchas de ésas y me han gustado, pero ahora hay más cultura hamburguesera, más calidad y más investigación”, señala el joven.

Mezcla de sabores

La demanda de un producto más elaborado y más innovador ha colmado el mercado de hamburguesas con combinaciones de lo más curiosas. Aquellas recetas más tradicionales han dado paso a ‘burguers’ de Pelotazos, de Pantera Rosa, con crema de galletas Lotus, rellenas de Nutella o de Kinder Bueno. Jokin es un apasionado de la mezcla de estos sabores tan distintos. “He probado muchas cosas locas. Alguna con carne de kebab, otras con donuts y mermelada de fresa ahumada o, mismamente, la que he elaborado para un restaurante este mes de mayo, que tiene pan de napolitana, crema de pistacho y bacon”, apunta este joven, que reconoce que le gustaría probar también la hamburguesa con sabor al jarabe Dalsy que se ha viralizado los últimos días.

“He llegado a pagar 25 euros por una hamburguesa y lo he hecho encantado por la experiencia que me ha dado de sabores, olores y sensaciones” Jokin San José — 'Influencer' conocido en redes como 'My Top Burguers'

Pero no son sólo las combinaciones más peculiares las que atraen al público a estos locales. El precio de estas hamburguesas gourmet suele duplicar o triplicar el de las más tradicionales, por lo que la calidad es algo incuestionable. El cliente quiere alimentarse, pero más allá de eso, busca vivir una experiencia nueva, en un ambiente determinado y con un producto bien elaborado y de calidad. “He llegado a pagar 25 euros por una hamburguesa y lo he hecho encantado por la experiencia que me ha dado de sabores, olores y sensaciones”, admite el administrador de la cuenta 'My Top Burguers'.

Ingredientes premium

Este profesor de Dibujo de Educación Secundaria considera que las hamburguesas han sufrido grandes cambios en los últimos años que las han convertido en un plato que se aleja mucho de lo que entendemos por comida basura. “Ya teníamos una buena carne, pero siempre era fresca y se picaba toda por igual. Ahora podemos pedir al carnicero que el filete esté compuesto a nuestro gusto, por ejemplo, de falda, con babilla y un 20% de grasa. Puedes jugar con el tipo de carne que quieres”, sostiene. Otro punto importante es de la maduración, que según San José tiempo atrás se pensaba que la carne cuanto más fresca era mejor y en la actualidad, en cambio, esto se ha desechado en muchos lugares, sabiendo apreciar las ventajas de madurar el producto, que intensifica su sabor y lo hace más tierno y jugoso.

Por otro lado, también destaca la evolución que ha sufrido el pan. Ahora se emplean panes de obrador de calidad con buenos porcentajes de mantequilla y se le otorga una mayor atención al queso, porque “antes se ponía una loncha y ya estaba”. Por no hablar de que se está logrando desterrar a la lechuga de la mayoría de recetas, algo que celebra enormemente el ‘influencer’ vasco: “Si la cortas en juliana y le quitas la humedad puede funcionar, pero en muchos sitios me encuentro dos hojas de lechuga mojadas que sólo se añaden porque es lo típico”.

"La gente tiene ganas de probar cosas nuevas. No sólo ocurre con las ‘burguers’, también lo veo con las pizzas o la repostería” Jokin San José — 'Influencer' conocido en redes como 'My Top Burguers'

Pero además de unos ingredientes premium, una elaboración detallista y una presentación muy cuidada, parte del éxito de las hamburguesas gourmet también se debe a la novedad que ofrecen al comensal en un mercado bastante tradicional. “En Euskadi tenemos una de las mejores gastronomías del mundo y a mí me encanta la cocina tradicional, pero creo que la gente tiene ganas de probar cosas nuevas. No sólo ocurre con las ‘burguers’, también lo veo con las pizzas o la repostería”, asegura Jokin.

El poder de las redes

Más allá del producto en sí, que tiene buena parte de la responsabilidad del auge de este plato, la comunicación también ha jugado un papel fundamental. Y es que, no sólo se está innovando en las hamburguesas, pues grandes cadenas y también pequeños negocios vienen invirtiendo en campañas de marketing y branding más arriesgadas y modernas en internet u otros formatos.

Las hamburguesas son un producto muy ‘instagrameable’, fáciles de viralizar y tienen muchos ingredientes con los que se puede jugar” Jokin San José — 'Influencer' conocido en redes como 'My Top Burguers'

Los influencers de comida, como Jokin San José, se están convirtiendo en una parte fundamental del negocio por su capacidad de movilizar clientes. “Creo que existe una relación entre el boom de las hamburguesas gourmet y la expansión de las redes sociales. Las hamburguesas son un producto muy ‘instagrameable’, fáciles de viralizar y tienen muchos ingredientes con los que se puede jugar y que quedan bien con la carne”, piensa el profesor vizcaíno, que tal es su éxito en redes que se encuentra tramitando una excedencia para dedicarse al 100% a su trabajo con ‘My Top Burguers’.

Como él, en España hay otros influencers, algunos con números en redes muy grandes, que se dedican a recomendar y a hablar de comida. Es el caso, por ejemplo, de Sergio Enciso, que cuenta con más de 700.000 seguidores en su cuenta de Instagram, en la que todo gira en torno a la comida, o el de Jorge González, conocido en el mundo virtual como Joe Burguerchallenge, que acumula alrededor de 460.000 ‘followers’. Los negocios de comida rápida son conscientes del poder de estos canales y les dan un espacio en sus campañas de comunicación.

Además de estos canales que se dedican exclusivamente a temas relacionados con la comida rápida, otras grandes figuras mediáticas también han realizado infinidad de colaboraciones con grandes hamburgueserías. Es el caso de la cantante Aitana, que sacó su McAitana con la compañía del payaso Ronald, o el de Juan Alberto García, más conocido como IlloJuan, que, como otros ‘youtubers’ o ‘streamers’ colaboró con el chef Dani García creando sus propias hamburguesas.

De la mano de la fiebre de las 'burguers' también se han expandido las competiciones que entregan títulos de ‘mejor hamburguesa’. Uno de los concursos más conocidos en la actualidad es ‘The Champions Burguer’, un evento gastronómico ambulante que recorre más de 15 ciudades en busca de la mejor hamburguesa. En esta competición es el propio público asistente quien prueba los platos para elegir con sus votos la ganadora. Este concurso, con más de 143.000 seguidores en Instagram, es una muestra más de que las hamburguesas continúan haciendo historia en nuestro país y en el mundo.