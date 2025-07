Una cerveza con… Paco Ybarra

Sin que sirva de precedente y en homenaje a mi invitado de hoy, cambiamos el Un vino con… por Una cerveza con…. Digo sin que sirva de precedente, pero como pueden entender, es una más que necesaria modificación, al menos para este sábado.

Nos recibe en la Fundación Cruzcampo su chef ejecutivo, Paco Ybarra. Fíjense qué dos nombres tan sevillanos se juntan en esta entrevista: Cruzcampo e Ybarra. Independientemente de quién mande en los respectivos consejos de administración y de quién participe en los dividendos, estas dos empresas son propiedad inmaterial de los sevillanos. Son de esas marcas que, cuando estamos de viaje y vamos a comprar al supermercado de turno, al verlas en las estanterías, nos saca una sonrisa porque nos teletransporta a casa.

Cruzcampo es una institución que ha sido clave en la promoción de la cultura cervecera de nuestra tierra y, con su Fundación, pone en marcha una importante maquinaria donde la solidaridad, que impulsa a ayudar a los demás; la responsabilidad, en el sentido de cumplir con sus objetivos y compromisos; la transparencia, para mantener la confianza de quienes apoyan sus causas; y la dedicación, que refleja el compromiso y esfuerzo constante en sus actividades son las bases que pretende implementar en Sevilla. Además, la Fundación Cruzcampo valora la ética y la integridad, ya que trabajan por el bienestar común y busca generar un impacto positivo en la sociedad activando, entre otras cosas, acciones para favorecer la formación de personas con pocos recursos en un sector tan dinámico como la hostelería. Imaginen la importancia del papel de Paco en todo este engranaje.

Él mismo se describe con cuatro palabras: marido, padre, cocinero y profesor. Permítanme que yo le añada una quinta: emprendedor. Me confiesa unas inmensas ansias de aprendizaje constante, tanto de los compañeros como de los propios alumnos de los que dice que le aportan más a él, de lo que él les da a ellos. La humildad es otra de las palabras que le definen. Ya van seis.

Paco Ybarra nace en Sevilla y, junto a su mellizo Jesús, son los mayores de cinco hermanos: Pepa, Perico y María. Sus padres, Jesús y Pepa, les inculcan desde pequeños su fe católica y, para eso, nada como un colegio referente: Portaceli. Además de nuestra pasión por la formación, ser antiguo alumno del colegio jesuita de la calle Eduardo Dato es otra de las cosas que tenemos en común Paco y yo. Portaceli marca.

Tras un breve paso por Umbrete, empieza Derecho y, en tercero de carrera, se da cuenta que las artes de Thurgood Marshall no son lo suyo. Así que, por pura casualidad, empieza a hacer cocina en la Escuela Superior de Hostelería de Sevilla formando parte de la mítica tercera promoción de la Taberna del Alabardero. El ambiente y el trabajo en equipo de una cocina le atrapan. Esa tranquilidad que transmite ahora de mayor, era inquietud de joven, y es esa inquietud la que le hace crecer dentro de la cocina experimentando cosas nuevas y aplicándolas a sus creaciones. Sin ser un número uno, me dice ser un corredor de fondo que prioriza el trabajo en equipo a la gloria para uno solo. Esto le honra.

Su juventud transcurre por la Sevilla de finales de los años ochenta y noventa donde forma parte de un grupo de música Mood en el que participa como vocalista junto a su hermano Perico y sus amigos Alberto Rojas, Vicente Martínez de Carvajal, El Pollito, Jose El Niño… y versionan canciones de los sesenta y setenta. Esta faceta artística se cierra con su marcha a Francia para continuar con su formación en cocina. Tras dos paradas profesionales en Sanlúcar la Mayor y Huelva, Paco aterriza en la Fundación Cruzcampo donde se encuentra con tres compañeros de la Taberna del Alabardero: Ernesto, Lucas y Raquel. Aquí comienza una trayectoria que dura ya veinte años.

Pronto aparece la figura de Lourdes, a la que conoció en una boda a tres días de marcharse a Francia para trabajar. Empieza un noviazgo de esos que solo recordarán quienes ya peinan canas. A la vieja usanza. Con cartas de por medio y las ansias porque el cartero se presentara en la puerta de casa y que nos diera la alegría del día en forma de sobre. Veinticinco años de casado les contemplan. Fruto de este amor llegan Paco, Carmen y Lourdes. Tres joyas de las que presume como orgulloso padre. Se le cae la baba con ellos, permítanme el apunte. Ellos ya hacen sus pinitos en la hostelería, aunque sus caminos profesionales parece que van en otra dirección bien distinta.

Miembro de la Academia Sevillana de Gastronomía y Turismo, es autor del libro Aprende a comprar y cocinar pescado como un chef, donde se pone de manifiesto el papel crucial que ha jugado el pescado en nuestra gastronomía, eliminando miedos y complejos a la hora de prepararlo aplicando al libro un punto distendido y simpático. Este libro supone el punto de partida para una investigación que está llevando a cabo nuestro protagonista sobre el Garum que, como todos ustedes saben, era una salsa fermentada de pescado como el atún, la caballa o la anchoa, muy popular en la antigua Roma, considerada un condimento esencial y un manjar de lujo. Se elaboraba a partir de vísceras, sal y especias, que se dejaban fermentar al sol a la intemperie, en recipientes de barro o cristal durante semanas o meses, removiendo periódicamente. El resultado era una salsa rica en umami, que se utilizaba para realzar el sabor de diversos platos y que Paco me confiesa que se lo ha echado hasta a unas torrijas. Pendiente queda probar esta curiosa mezcla. Orgulloso, entra en cocina y saca un bote con Garum que no puedo dejar de oler durante el resto de la entrevista y que, por prudencia, me abstuve de meter el dedo para probarlo. Aquí me asoma otra palabra para definirle: Maestro. Ya van siete.

Deportista, donde correr se ha convertido en una necesidad de evasión y su bicicleta en una prolongación de su cuerpo; escritor, lector empedernido y amante de la historia, que después aplica a sus platos; la familia y los amigos forman parte vital del lado más lúdico de Paco. No contempla la jubilación como una opción en el futuro y, de hecho, se prepara físicamente para aguantar el ritmo de los fogones el mayor tiempo posible.

Sin duda, su labor es un ejemplo brillante de cómo la pasión y el compromiso pueden marcar la diferencia, y su presencia en la comunidad educativa y gastronómica es, sin duda, un verdadero tesoro que tenemos que aprovechar y disfrutar. Tesoro, novena palabra

No cabe duda de que estoy ante a una fantástica persona y un profesional excepcional, cuyo talento y dedicación trascienden la simple preparación de platos para convertirse en una verdadera inspiración para quienes le rodean. Un referente. Octava palabra. Me consta que su pasión por la cocina y su vocación como profesor han dejado una huella imborrable en compañeros y alumnos, quienes le admiran y valoran profundamente. Gracias a su esfuerzo y entrega, ha logrado transformar cada clase en una experiencia enriquecedora y llena de sabor, fomentando no solo habilidades culinarias, sino también valores como la paciencia, la creatividad y el trabajo en equipo, tan importante para Paco. Sin duda, su labor es un ejemplo brillante de cómo la pasión y el compromiso pueden marcar la diferencia, y su presencia en la comunidad educativa y gastronómica es, sin duda, un verdadero tesoro que tenemos que aprovechar y disfrutar. Tesoro, novena palabra.

Nueve palabras que definen a Paco Ybarra y nueve son las letras que tiene la palabra Fundación, igual que nueve también tiene la palabra Cruzcampo. ¿Casualidad? No lo creo…