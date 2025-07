Así es el restaurante Anónimo de Mairena del Aljarafe: increíble calidad y variedad gastronómica

Cuando pensamos en la gastronomía de Sevilla, nuestra mente se dirige directamente al bullicioso centro de la ciudad, lleno de propuestas en restaurantes tradicionales o incluso más modernos. Sin embargo, lo que realmente me ha sorprendido es la increíble calidad y variedad de la gastronomía que se puede encontrar si nos alejamos un poco de los pies de la Giralda. Descubrir rincones más allá de la barrera física y psicológica de la SE-30 está siendo toda una experiencia, y en este artículo quiero compartir con ustedes una de esas joyas relativamente alejadas que vale la pena darse un paseíto para descubrir en profundidad.

Hoy nos hemos venido hasta Mairena del Aljarafe donde, en metro, he tardado poco más de diez minutos. Aquí, Pedro y Estefanía han puesto en marcha un ilusionante proyecto hostelero al que han denominado “Anónimo”.

Sala de restaurante Anónimo. / El Correo

Si estás buscando un lugar especial para disfrutar de una experiencia culinaria manque interesante, este es el lugar adecuado. Este restaurante ha sabido ganarse el corazón de sus comensales gracias a un ambiente acogedor y una propuesta gastronómica innovadora. Lejos de centrar el protagonismo en un chef, Anónimo rinde un homenaje a las personas “anónimas” que hacen posible cada plato: agricultores, pescadores, transportistas, cocineros y personal de sala. Desde el momento en que entren van a percibir un ambiente cálido y elegante, con una luminosidad envidiable, fruto de los cristales que rodean todo el recinto, perfecto para una comida en familia, una cena romántica o una reunión con amigos. La decoración combina detalles modernos con toques tradicionales, creando un espacio que invita a relajarse y disfrutar.

La carta de Anónimo es un verdadero festín para los sentidos. Ofrecen una variedad de platos que fusionan sabores tradicionales con toques contemporáneos, siempre con ingredientes de alta calidad, y con las brasas como una de las protagonistas de este espectáculo. Sus especialidades incluyen opciones tanto de carne como de pescado, además de deliciosas opciones vegetarianas. Cada plato está cuidadosamente preparado, reflejando la pasión y dedicación del equipo de cocina dirigido por el chef Andrea Mylonas. Anónimo es gastronomía con alma, técnica y fuego real. La carta, que tiene su origen en las brasas, se construye con manos expertas, ingredientes escogidos y la mirada puesta en el detalle. Artesanos porque respetan el producto, lo transforman con mimo, se presenta sin artificios ni estridencias.

Tortilla Andrea. / El Correo

En el plato solo tiene cabida la pureza. Trabajando con cortes poco habituales, verduras que sorprenden y recetas que viajan sin perder su raíz, es el reto que nos presentan. En Anónimo entienden la cocina como un espacio en constante movimiento, alimentado por el fuego y sostenido por las personas que lo hacen posible. No es un asador, aunque cocinamos a la brasa, no se equivoquen. No es un restaurante temático, aunque cada plato tiene su historia. Anónimo es cocina viva que se expresa en múltiples lenguajes: el del producto bien tratado, el de las técnicas globales aplicadas con lógica, el del respeto por las raíces y la frescura de lo vegetal. La cocina a la vista y el equipo presente completan una experiencia sin artificios, donde todo sucede de verdad.

La ficha del restaurante Nombre: Restaurante Anónimo

Restaurante Anónimo Dirección: Avda. Clara Campoamor, 16. 41927 – Mairena del Aljarafe (Sevilla)

Avda. Clara Campoamor, 16. 41927 – Mairena del Aljarafe (Sevilla) Teléfono: 854 992 645

854 992 645 Email: reservasanonimo@gmail.com

reservasanonimo@gmail.com Web: anonimorestaurante.es

anonimorestaurante.es Instagram: @anonimo.aljarafe

@anonimo.aljarafe Ticket medio: 35€

Además de una completa carta, Anónimo nos ofrece un menú degustación con siete pases por 39 euros. Este menú busca representar su filosofía más pura: cocina al fuego, producto cuidado y platos que no buscan simplemente agradar, sino contar algo. Empezamos por una vieira a la brasa elaborada a partir de un tartar de vieira con leche de tigre de espárragos y crema de guisantes. Un bocado fresco, sutil y equilibrado que abre la experiencia con elegancia vegetal y marina. Seguimos con un croissant al carbón relleno de carbonara líquida y guanciale, coronado con velo de papada ibérica. Una reinterpretación cremosa y contemporánea de un clásico romano, pasada por el filtro de la brasa y el contraste. Tiene un puntito picante muy interesante que completa la presentación en mesa con campana y ahumado incluido.

El tiradito nikkei es el giro fresco y viajero del menú. Influencia peruano-japonesa trabajada desde el equilibrio: atún, leche de tigre cítrica, y aliños con sutiles notas tostadas. Nos recuerda que la cocina viva también es cruda, ligera y directa. Continuamos con un muy interesante aguacate a la brasa, servido con helado de parmesano en su interior y acompañado de cremoso de mango, crumble de avellana y nido de kataifi. Dulzor, cremosidad y aromas tostados en un plato vegetal que se convierte en icono de la casa. Uno de esos imprescindibles que no puede dejar pasar.

Las brasas de Anónimo. / El Correo

La Tortilla de Andrea es otro de esos imprescindibles en el que el chef está trabajando para darle una vuelta de tuerca. Patatas en varias texturas, cebolla pochada y yema líquida, acompañadas de bizcocho salado de pan. Una tortilla que se descompone para reconstruirse con intención, sabor y ternura. La parte cárnica viene de la mano de una entraña Angus 220 g. Un corte poco habitual, cocinado a la brasa y servido al punto justo. Jugosa, intensa y con el carácter que solo ofrecen los cortes bien trabajados. Una declaración de intenciones para quienes buscan carne con sabor, técnica y autenticidad. Y, de postre, torrija-donut casera flambeada como cierre dulce, goloso y ligeramente alcohólico: una torrija redonda con alma de postre casero, perfume de licor y final totalmente on fire.

A todo esto, le sumamos una excepcional atención al cliente, digna de restaurantes mucho más elitistas, y su compromiso por ofrecer una experiencia completa que consigue con el personal de sala. Amable, atento y siempre dispuesto a recomendarte los mejores platos según sus gustos. En definitiva, Anónimo en Mairena del Aljarafe es un restaurante que vale la pena descubrir. Ya sea para una ocasión especial o simplemente para disfrutar de una buena comida, seguro le dejará con ganas de volver.

Croissant al carbón relleno de carbonara líquida y guanciale, coronado con velo de papada ibérica. / El Correo

Y por si todo lo anteriormente expuesto le pareciera poco, algo más a destacar es su programación musical en vivo. La calidad de los artistas y la variedad de estilos musicales crean un fondo perfecto para acompañar una deliciosa velada. La música en directo no solo enriquece la experiencia, sino que también invita a disfrutar del momento y a dejarse llevar por la buena energía.

En definitiva, este restaurante en Mairena del Aljarafe, gestionado con tanto cariño y dedicación por este matrimonio apasionado por la gastronomía, es mucho más que un simple lugar para comer o cenar. Es un espacio donde la tradición y la innovación se fusionan en cada plato, reflejando el amor y el compromiso de sus propietarios por ofrecer una experiencia culinaria auténtica y memorable. Si busca un sitio acogedor, con un servicio cercano y una propuesta gastronómica que le sorprenderá, no dude en visitarlo. Sin duda, le harán sentir como en casa y le crearán la necesidad de volver pronto.