Atún de almadraba, verduras de la tierra y muchos guisos: este es uno de los templos del cuchareo en Cádiz

La Venta Melchor está en El Colorado. Es decir: Conil, al lado. En plena N-340, donde tienen asentados los fogones desde hace más de medio siglo. Y por sus cocinas, lo mejor de esta zona de la provincia de Cádiz: atún de almadraba, carnes de caza y verduras de la tierra, de la huerta conileña. Una materia prima de calidad que trabajan con el cuidado y la técnica que merecen.

"La privilegiada situación en el centro de la huerta de Conil de la Frontera, y la cercanía a las aguas de la Janda, propició una cocina tradicional, casera y familiar, ligada a la cuchara, con platos de verduras y caza autóctonas y pescados del favorecido litoral", describen desde la propia Venta Melchor, que aparece recomendada en la Guía Repsol. Y al frente de las elaboraciones, Petri Benítez, "que sin abandonar la tradición, oferta platos actuales con influencias más allá de este entorno".

"Los buñuelos de carabineros con costra de camarones, de 10; los soldaditos de pavía, increíbles, y con el rabo de toro con garbanzos se te saltan las lágrimas", detalla una de las reseñas del perfil de Google de la Venta Melchor. "Venimos todos los veranos como mínimo dos veces y nunca decepciona", asegura el último comentario publicado, que recomienda probar el flan de pistacho para el postre.

"Elige un plato de la carta que estés absolutamente seguro de que no te va a gustar, pídetelo y disfruta. No hay otro restaurante en el que me atreva a decir esto", aconseja otro comensal. "Este sitio es otro mundo, una verdadera pasada. Los platos de cuchara son espectaculares, y por eso es un histórico de Cádiz", se destaca en otra de estas reseñas de Google.

De hecho, el lema la Venta Melchor es toda una declaración de intenciones: "Una olla de verdades". Porque en este punto de la carretera N-340, en mitad de El Colorado, este local reivindica el cuchareo de siempre, la cocina casera elaborada con cariño y tiempo. El producto, por supuesto, también ayuda: de la verdura de Conil al cotizado atún de almadraba que capturan desde hace siglos en esta zona del sur de Andalucía.