Casa Ramos: el paraíso de la carne está en Alcalá de Guadaira

Aprovechando el verano, seguimos visitando la provincia de Sevilla descubriendo restaurantes no tan conocidos como merecen, pero que reclaman una llamada de atención por la calidad de su cocina. Hoy salimos de la capital por la A92, destino Málaga, pero no se pongan cómodos en el coche, porque el viaje será breve: no más de diez minutos. Tampoco tendremos que adentrarnos en el municipio de Alcalá de Guadaira, lugar donde está nuestro destino. A pie de carretera, con fácil acceso y más fácil aún el aparcamiento nos encontramos con el restaurante Casa Ramos. Lo que he llamado en este artículo “el paraíso de la carne”.

Ensalada de tomates y caballa / El Correo

Dirigido por la familia Ramos, Soraya y su sobrino Joaquín son las cabezas visibles del negocio. Soraya, desde detrás de la barra, controla todo el restaurante como una buena capitana, sobre su caballo, en la atalaya: dos salones con una decoración tradicional y una magnífica terraza al aire libre, que hacen las delicias de los clientes que van en busca de sus magníficas carnes, pero también del exquisito trato que Joaquín y su equipo de sala dispensan a quienes les visitan. Y es que, aunque no solo de carne vive el hombre, es esta la clara protagonista de una carta donde no falta de nada: chacinas, pescados, arroces, guisos…

Ensaladas variadas, tomate con melva o mojama, ensaladilla de pulpo, pez espada, corvina salvaje a la plancha o en salsas sanluqueña, vasca, al cava, lomo de bacalao con tomate; Arroz marinero, con bogavante, carretero, con perdiz o negro; Sopa de marisco y pescado o de picadillo; carrilla ibérica o cola de toro son solo algunos de los manjares de los que podemos disfrutar en este templo de la gastronomía, fuera del apartado carnes. Sin embargo, si vienen a lo que vienen, aquí les esperan con los brazos abiertos y la brasa de carbón en la misma puerta del restaurante, que les dará la bienvenida con un aroma embriagador y le ayudará a aclarar sus ideas, si es que aún tienen dudas sobre qué pedir.

Restaurante Casa Ramos Nombre: Restaurante Casa Ramos Dirección: Carretera Sevilla-Málaga, Km. 11 41500 - Alcalá de Guadaíra (Sevilla) Teléfono: 955 61 44 87 Web y reservas: casaramos.es Menú: bestwinelist.com RRSS: @restaurantecasaramos Ticket medio: 35€

En Casa Ramos se enorgullecen de ofrecer la mejor selección de carnes, cocinadas con técnicas tradicionales y el sabor auténtico que solo la brasa de encina puede proporcionar: Chuletón, cuyo peso puede ir desde los 500 grs. en vaca hasta los 2 Kg. que puede pesar un chuletón de buey gallego; Entrecote, que es una palabra que proviene nombre viene del francés "entre costilla" y se refiere al corte que se genera entre las costillas de la res. En la actualidad está generalizado el nombre a todos los cortes sin hueso del lomo; solomillos, que es una pieza de carne procedente de la parte lumbar, alejado entre las costillas inferiores y la columna vertebral; T-Bone, que es la pieza del lomo bajo con solomillo con forma de "T" que forma el hueso al hacer el corte transversal al lomo. Un auténtico dos en uno donde se pueden degustar dos texturas y dos sabores distintos en el mismo plato; Rib Eye, que es el corte del lomo alto sin hueso, tapa y falda. Puede presentarse con costilla y se denominaría Cowboy Steak; el Lingote, perfecto para compartir, que es un corte especial de lomo bajo.

Distintos cortes de carne / El Correo

Aquí se trabaja con Buey Pastuenco, autóctono del Valle del Esla y Buey Gallego; Rubia Gallega, reconocida mundialmente por su excepcional calidad y sabor; Ostrea Beef, que son carnes de origen europeo con denominación de origen, criadas en pastos naturales; Vacuno Joven, con una selección de carnes jóvenes de razas premium, con texturas tiernas y sabores intensos; Retinta Andaluza, maravillas de nuestra tierra; Wagyu europeo o japonés, que es la joya de la corona, con un marmoleo excepcional que garantiza una experiencia gastronómica única y que se sirve en porciones especiales debido a su intensidad y exclusividad.

Corte de carne a la brasa / El Correo

¿Es amante de las carnes a la brasa y busca un lugar donde pueda disfrutar de una experiencia culinaria deliciosa sin gastar de más? ¡Este restaurante es la opción perfecta! Algo que realmente destaca de este lugar es su buena relación calidad-precio. Aquí pueden saborear deliciosos cortes de carne todo a precios muy accesibles. Además, utilizan ingredientes frescos y técnicas tradicionales que realzan el sabor de cada plato, garantizando una gran experiencia gastronómica.

Ensaladilla de pulpo / El Correo

En definitiva, este restaurante está esperando su visita porque se ha consolidado como un referente en la zona gracias a su excelente calidad, atención al cliente y un ambiente acogedor que invita a volver una y otra vez. Ya sea a diario, como los trabajadores de los polígonos industriales cercanos, para una comida casual, una celebración especial o simplemente para disfrutar de una buena velada, este el lugar perfecto para quienes buscan sabor, buen servicio y una experiencia memorable. Sin duda, una opción que vale la pena visitar y descubrir.