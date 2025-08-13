Bodegón Ensupunto, la cocina tradicional asturiana en Bormujos

Les voy a pedir un esfuerzo de imaginación. Sé que las temperaturas veraniegas de nuestra tierra van a dificultar este ejercicio que les pido, pero vamos a intentarlo. Dejemos volar nuestra imaginación hasta un rincón de Asturias. Ya hemos bajado unos grados, aunque solo sea mentalmente. Nos situamos en Aces, que es una parroquia del concejo de Candamo, dentro de la comarca conocida como Camín Real de la Mesa. Unos cincuenta habitantes censados son los que conserva este paradisíaco lugar, en el margen izquierdo del río Nalón.

Los fuera de carta son dignos de mención / El Correo

Sin embargo, está considerada como una de las zonas de Asturias donde la densidad de hórreos es mayor y de más antigüedad. Como seguro saben, un hórreo es una construcción destinada a guardar y conservar alimentos, especialmente grano, alejados de la humedad y de los animales, para mantenerlos en un estado óptimo para su consumo y se caracteriza por mantenerse levantado sobre pilares o pegollos, para evitar la entrada de humedad y de animales desde el suelo y por permitir la ventilación a través de ranuras en las paredes perimétricas. Originalmente fueron diseñados como almacenes de grano, carne o productos agrícolas, aunque su empleo se extendió a otros usos como taller artesanal, almacén de aperos, curado de embutidos, carnes o quesos, colmenar o palomar e incluso, en la actualidad, a viviendas.

Restaurante Ensupunto Dirección: Ramón y Cajal, 16 41930 - Bormujos (Sevilla) Teléfono: 646 09 46 38 Web y reservas: https://ensupuntorestaurante.es/ Menú: ensupuntorestaurante.es RRSS: @ensupunto.restaurante Ticket medio: 35€

Pues, entre parajes verdes, el río Nalón, la iglesia de Santiago el Menor y su popular fiesta de amagüesto, que consiste en el reparto de castañas asadas y sidra dulce, que se celebra el primer domingo de noviembre, pasa la infancia nuestra protagonista de hoy: Flor Arias. Flor es una mujer que irradia valentía y pasión en cada paso que da. Con una sonrisa cálida y mirada decidida, ha logrado convertir su sueño en realidad al abrir su propio restaurante, un espacio en Bormujos donde la gastronomía asturiana y sevillana se fusionan. Con su madre y su tía como improvisadas y rutinarias profesoras en unos fogones tradicionales, desde muy joven, Flor supo que quería dedicarse a la cocina, pero no fue un camino fácil.

Mejillones al vapor / El Correo

Enfrentó obstáculos, dudas y momentos de incertidumbre, pero su determinación nunca flaqueó. Con manos hábiles y un corazón lleno de amor por la buena comida, ha creado un lugar que refleja su carácter fuerte y su creatividad, con el recuerdo puesto en esa infancia que, sin duda, marcó lo que hoy es ella. El restaurante Ensupunto no solo es un refugio para los amantes de la buena mesa, sino también un símbolo de su valentía para desafiar las convenciones y seguir sus sueños. Flor combina técnicas tradicionales con toques innovadores, siempre buscando sorprender y deleitar a sus clientes. Con María, su hija, como fiel escudera llevan al máximo exponente su lema "Un trocito de Asturias en Sevilla". Y es que, más allá de su talento en la cocina, Flor es una mujer que inspira a quienes la rodean con su ejemplo de coraje y perseverancia.

Verdinas con pulpo / El Correo

Su historia es un testimonio de que, con pasión y determinación, es posible conquistar cualquier meta, incluso en un mundo tan competitivo como el de la gastronomía. Ella no lo sabe, pero Flor trasladó su particular hórreo hasta Bormujos. Aquí tiene su taller artesanal donde almacena, no solo grano, carnes y embutidos, sino también sabiduría que, a través de su cocina, comparte con nosotros. Mi consejo cuando vengan: no se compliquen y apuesten por el menú degustación. Una selección de quesos con D.O. Asturias, fabada, cachopo y arroz con leche.

Cachopo / El Correo

Todo regado con sidra. Asturias en estado puro. Sin embargo, si son ustedes de los que les gusta elegir, podrán hacerlo entre una amplia selección de delicias que tienen en carta como ensaladilla de gambas, anchoas de Santoña con tostas y mermelada de tomate, chorizo ahumado a la sidra, croquetas de compango de su fabada, tomatada casera con patatas y huevos, mejillones al vapor, vieira gratinada, verdinas con pulpo… Sin olvidar la fabada y los cachopos, por supuesto. Ensupunto hace un guiño a la parrilla con espárragos trigueros con salsa romesco, patas de punto sobre patatas revolconas, presa ibérica, solomillo de vaca y entrecot de ternera.

Amplia selección de postres caseros / El Correo

El toque dulce de este festín gastronómico asturiano lo pone su arroz con leche requemado; tocino de cielo con yogur natural y mermelada; torrija con crema pastelera caramelizada y frutos secos tostados; bizcocho de chocolate con nata, dulce de leche y frutos secos naturales… Ya sabe, si están buscando una experiencia culinaria diferente que le transporte directamente a las tierras de Asturias, no pueden perderse este encantador restaurante. Un rincón gastronómico que se ha consolidado como un referente para los amantes de la cocina asturiana, ofreciendo sabores tradicionales con ese toque inimitable de unas manos artesanas curtidas a fuego lento bajo los parámetros de la pasión por un oficio que conquistará su paladar… y puede que hasta su corazón. ¡Puxa Asturias!