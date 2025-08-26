Este pueblo de Cádiz reparte 170 kilos de chicharrones gratis en una fiesta dedicada a este manjar

Carne de cerdo, sal, ajo, orégano y laurel. La receta puede variar, pero lo que está claro es que el chicharrón es una de las tapas estrella de la gastronomía andaluza. Es perfecta para acompañar una cervecita, un vinito o un refresco. Hay verdaderos adeptos de este manjar que tienen, incluso, sus rankings con sus favoritos.

Tanto es así que una localidad de Cádiz celebra, este miércoles 27 de agosto, una Fiesta del Chicharrón. Un día exclusivo para disfrutar de esta tapa y en el que se regalan un total de 170 kilos de chicharrones gratis. Este pueblo es Chiclana, que un año más celebra este día con sus vecinos y visitantes.

Los establecimientos chicharroneros encargados de repartir esta tapa son cinco de los establecimientos más significativos en la elaboración de este producto como son bar-carnicería El Colinero, carnicería Ariza, carnicería Francisco Alcántara, autoservicio José Luis Marco y carnicería La Blanca Paloma.

Cartel de la Fiesta del Chicharrón 2025 / Ayuntamiento de Chiclana

Además de chicharrones gratis, los asistentes al evento podrán ver cómo se elabora este producto por parte de Carnicería Blas Muñoz y se repartirán folletos informativos sobre este producto, las carnicerías que lo preparan y su elaboración.

La cita, que arrancará a las 20:30 horas en la Plaza de las Bodegas, estará amenizada por la artista Anabel Rivera, con su espectáculo Per-versiones flamencas, quien contará con Miguel Catumba como artista invitado, así como del trío Bahía Azul.