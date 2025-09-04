Ni el pescaíto frito ni el salmorejo: este es el plato típico andaluz que conquista cada verano

Andalucía es sinónimo de buen comer y una gastronomía que traspasa fronteras. Todo el que viene a estas tierras queda fascinado del sabor de las tapas, el pescaíto frito y el jamón. Pero, si hay un plato que resume el espíritu veraniego de Andalucía en una cuchara, lo tenemos muy fácil: ese es el gazpacho.

Se trata de un plato típico fresco, nutritivo y ligado a la tradición campesina, esta sopa fría a base de tomate, pepino, pimiento, ajo, pan, aceite de oliva y vinagre se ha consolidado como la receta más representativa de la comunidad autónoma, según el último análisis de Turismo y Gastronomía elaborado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

El estudio, realizado en julio a partir de cerca de 3.000 entrevistas, preguntaba a los españoles cuáles consideran que son los platos más típicos en cada región. En primera posición quedó la paella, luego la tortilla de patatas y en tercer lugar el jamón ibérico.

En el caso de Andalucía, la respuesta fue casi unánime: el gazpacho se erige como emblema culinario, por encima de otras elaboraciones de gran tradición como el pescaíto frito o el salmorejo cordobés.

El gazpacho, la joya veraniega que identifica a Andalucía en la mesa

Más allá de su sabor refrescante, el gazpacho tiene un fuerte componente identitario que ha pasado de abuelos a nietos. Nacido como comida humilde de los jornaleros que buscaban energía para resistir el calor del campo, ha evolucionado hasta convertirse en un símbolo internacional de la dieta mediterránea. En la actualidad, se sirve tanto en tabernas populares como en restaurantes de alta cocina, y es habitual encontrarlo embotellado en cualquier supermercado durante los meses de verano.

El informe del CIS recuerda que la cocina española no se entiende sin la riqueza regional que la compone. Si la paella reina en la Comunidad Valenciana o el pulpo á feira identifica a Galicia, en Andalucía el gazpacho representa no solo una receta, sino una forma de vida marcada por el sol, la huerta y el aceite de oliva virgen extra.

En un momento en que la gastronomía se ha convertido en un atractivo turístico de primer nivel, el gazpacho no solo refresca, también proyecta la imagen de Andalucía al mundo: una tierra hospitalaria donde la tradición y la innovación conviven en la mesa.