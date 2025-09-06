Tortilla, embutidos, pan de pueblo, queso y mucho más: así se desayuna en esta venta en Cádiz

En la entrada de Benalup-Casas Viejas, se levanta la venta Cortijo Las Grullas, en Benalup-Casas Viejas, en la comarca de La Janda, en el corazón de la provincia de Cádiz, un emblema de la gastronomía tradicional andaluza capaz de reinventarse y adaptarse a la clientela de la zona dando siempre una excelente relación entre calidad, cantida y precio.

En 1972 se inauguró el mesón las Grullas, cuyo nombre era una homenaje a la reina de las aves de la zona cuando todavía la Janda tenía una laguna. En 1986 entró en la dirección de la empresa su actual empresario Juan Román. En 1992 se hizo una obra de ampliación sobre el comedor y desde 1999, el nuevo mesón se encuentra enfrente de donde estuvo antes.

Este establecimiento combina el encanto de un cortijo andaluz con una propuesta culinaria que atrae tanto a locales como a visitantes de toda Cádiz. Su patio central, sombreado por árboles, y su terraza, ideal para las noches frescas, crean un entorno rústico y acogedor que invita a disfrutar sin prisas.

La carta de Las Grullas es un homenaje a la cocina gaditana, con guisos que rescatan sabores de antes y carnes de caza propias de la zona como el venao. Platos como la berza de tagarninas o la sopa de tomate reflejan la esencia de la cuchara de toda la provincia. Los pescados, como el mero o el cazón, y carnes de retinto, propias de la zona, completan una oferta ideal para las reuniones familiares y los almuerzos entre amigos los fines de semana. Un cubierto puede rondar los 25 euros.

Pero si algo ha convertido a Las Grullas en un fenómeno es su desayuno completo, un brunch rural a la que sólo el adjetivo XXL hace justicia. Por nueve euros por persona, los comensales reciben una mesa repleta: tortilla de patatas, queso curado, huevos fritos, embutidos, lomo adobado, chorizo refrito, queso fresco, tomate, patés, manteca colorá y una imponente lata de mantequilla Imperial. Acompañado de pan de pueblo, café y zumo natural, este desayuno es un reto incluso para cuatro personas.

Un desayuno como un banquete. Sabores que recuerdan el origen. Precio imbatible. Lugar encantador. Como en casa o casi mejor.

Su fama trasciende fronteras, con moteros y curiosos llegados desde el Campo de Gibraltar y de los municipios de la zona, Vejer o Barbate, atraídos por un festín que acumula miles de visitas en redes sociales. La atención es cercana y profesional, haciendo de Las Grullas un lugar donde la calidad y la generosidad van de la mano. Un imprescindible en la ruta gastronómica de Cádiz. Como relata su página web, los desaparecidos Paquirri, El Yiyo, Antoñete, Fermin Bohórquez, Javier Buendía, Chano Lobato, Lebrijano han degustado a lo largo del tiempo los manjares de esta casa.