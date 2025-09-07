Bueno, bonito y barato: el mejor sitio donde comer caballa a la plancha en el barrio más carnavalero de Cádiz

Desde 1979, cuando Antonio Saborido Guerrero abrió sus puertas bajo el nombre de El Pájaro Pinto, este lugar ha sido un templo del pescaíto frito. ¿El secreto? Una fritura impecable, crujiente, sin una gota de aceite de más. La caballa a la plancha con piriñaca es la estrella, un bocado que combina la jugosidad del pescado con ese picadillo de tomate, pimiento y cebolla aliñada con vinagre de Jerez. Lo mejor, el precio. Ocho euros el plato.

En el corazón del barrio de La Viña, donde el carnaval y la brisa marinera de playa de la Caleta se abrazan, está la Taberna El Tío de la Tiza, un rincón que representa a Cádiz por los cuatro costados. A simple vista, podría parecer un imán para guiris, y es innegable que forman parte de su amplia clientela, pero no hay que asustarse, aquí también paran locales, familas enteras de vecinos del barrio que aprovechan su terraza siempre a reventar en la pintoresca plaza con sus paredes encaladas y sus macetas de geranios como lugar de reuniones para celebraciones y encuentros. En su Instagram, presumen de visitas ilustres, desde Bunbury a Jesús Bienvenido.

Además de su popular caballa, uno de los platos con más salida, están riquísimas sus tortillitas de camarones, el cazón en adobo o los langostinos a la plancha. Y si vas en temporada, no dejes pasar los caracoles.

Hasta 1966, la plaza se llamó Plaza Pinto y fue entonces cuando se rebautizó en honor a Antonio Martínez, compositor de tangos de Carnaval como Los Duros Antiguos. Los parroquianos, con ese salero viñero, renombraron la taberna como El Tío de la Tiza, y así se quedó.

Un clásico de la carta de este local: la caballa a la plancha con pipirrana. / El Correo

Tras 44 años, los hermanos Saborido Perales, herederos de Antonio, dieron un lavado de cara al local en 2023, añadiendo un amplio salón interior al comedor exterior. Ahora, además de la terraza que vibra al ritmo del bullicio de La Viña, hay un espacio para disfrutar todo el año.

Los precios, populares como el barrio, hacen que llenar la mesa de raciones no duela al bolsillo. Si buscas Cádiz en un plato, la Taberna El Tío de la Tiza es parada obligada. Y seguramente haya sitios con más calidad y más rápidos (pero también hay que pagarlos). Este clásico de la gastronomía gaditana es un valor seguro.