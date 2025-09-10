Un refugio gastronómico llamado La Isla

Pues sí, El Arenal fue en tiempos pretéritos un puerto, y no un puerto cualquiera. A los pies de la Torre del Oro arribaban barcos procedentes de Las Indias atestados de tesoros en forma de metales, pero también en forma de especias o sedas. De hecho, dudo que haya un puerto en el mundo que, en comparación, haya visto llegar más riquezas en menos tiempo. El Arenal mantiene el nombre de lo que fue en la época: un arenal de descarga de mercancías, con las Reales Atarazanas como gran almacén y el vecino Archivo de Indias como justo repartidor de lo que iba llegando. Tal era la importancia de este punto estratégico que se hizo necesaria la instalación aquí de una Casa de la Moneda. Me gusta pasear por el barrio e imaginar decenas de barcos amarrados, el trasiego de los marineros descargando, mulas arrastrando carros con mercancía, puestos improvisados en tenderetes vendiendo lo que el trapicheo les ponía en las manos a sus dependientes, cuando el Guadalquivir servía de principal carretera fluvial del mundo conocido.

Éste que les escribe nació en el barrio. Mi infancia y mi juventud ha transcurrido por la calle Arfe, que es la columna vertebral de este rinconcito de Sevilla. Para quienes no se sitúen, esta calle empieza en el popular Arco del Postigo y termina en la Puerta de El Arenal. En mis tiempos, allá por los años 80, la casa que lindaba con el arco era regentada por Juana y su calentería, que posteriormente pasó a manos de su sobrina Ángela, y que supo mantener la tradición que su tía le inculcó hasta hace bien poco. Justo frente estaba la plaza, el mercado de abastos del barrio, hoy mercado de artesanía. Si me acompañan en este paseo, siguiendo el recorrido en dirección a la calle Adriano, nos encontramos con una de las entradas a la Plaza del Cabildo y con el bar Los Niños donde la cancela de Isidro y Eduardo era el despertador natural del barrio, cada mañana, a eso de las seis en punto y donde los trabajadores de Correos se tomaban ese primer café del día que les daba un empujoncito para comenzar la jornada. Sin bajarnos de esa acera, estaba la droguería de Julio; frente, el bar de Tobías, el tío que mejor cortaba jamón a pulso del mundo; la lechería de Isabelita; Domingo, el de la frutería; la panadería de Conchita y su marido, que aún sigue al pie del cañón; la tienda de ultramarinos por excelencia del barrio, que se llamaba El Reloj; la tienda de Sebastián y, como frontera, el bar de Ventura, el alguacilillo de la plaza de toros, que ponía unos tacos de bonito en escabeche como ladrillos de grandes.

La Isla Nombre: Restaurante La Isla Dirección: c/. Arfe, 25 41001 - Sevilla Teléfono: 95 421 53 76 Web y reservas: laislarestaurante.es RRSS: @laislasevilla Ticket medio: 55€

Formaba parte de la tradición familiar comer cada sábado en La Isla, uno de esos irreductibles que, a fecha de hoy y después de una travesía por el desierto empresarial, afortunadamente, está abierto. He de reconocer que, tanta asiduidad, a aquel niño que era yo, le cansaba. Sin embargo, uno de los camareros, España, era una de esas razones de peso para visitar este restaurante. España y la nata con nueces que servían en copas metálicas. Estos recuerdos hacen que volver a La Isla me traslade de golpe a aquella época donde, no es que fuéramos más felices, sino que el tiempo hace que lo veamos con añoranza de infancia.

A primera vista, y a pesar del paso del tiempo, este establecimiento ha cambiado poco. Sigue manteniendo uno de sus atractivos que es el escaparate con el pescado fresco expuesto. Tiene unos elegantes veladores en el exterior y se han encargado de engalanar la fachada del mercado con unas macetas de geranios que dan color a su tramo de calle. La entrada, obviamente, no es la misma, pero lo parece. Su barra, sus salones, el uniforme de los camareros es un regreso a ese pasado del que les hablo. Este restaurante se ha convertido en un lugar de referencia para quienes buscan disfrutar de la cocina andaluza con alma marinera, en un entorno acogedor y con la esencia de Sevilla latiendo en cada detalle.

La propuesta de La Isla está marcada por la frescura de sus productos. Pescados y mariscos llegan cada día desde las costas andaluzas para protagonizar una carta donde la calidad prima por encima de todo. Gambas blancas de Huelva, atún rojo de almadraba, cazón en adobo o coquinas al ajillo conviven con platos que reinterpretan recetas tradicionales con un toque actual. Hace ya meses que coloqué su ensaladilla como una de las mejores de Sevilla.

La mojama de atún de almadraba o el queso de cabra madurado con hueva de atún rojo de almadraba son de esos entrantes imprescindibles. Su surtido de ibéricos de Joselito también merece especial mención. Como ya les dije, en barra yo me quedo con la ensaladilla de gambas, pero la flor de alcachofa con virutas de jamón y langostinos o las anchoas de Santoña son espectaculares. Torreznos de tarantelo de atún rojo de almadraba; puntillitas de Sanlúcar fritas; Huevos Rotos con carabineros o tartar de carabineros con tuétano son de esas delicatesen que tienen que probar. A su amplio surtido de frituras, se suman los pescados a la plancha, y una selección de arroces que enamoran, a cuál mejor rematado: con carabineros, A la Marinera o con pescados y mariscos. Pero como no sólo de pescados y mariscos vive el hombre, el apartado carnes queda más que cubierto con una espectacular presa, su solomillo de vaca rubia gallega, el costillar de cordero marinado a baja temperatura o la chuleta de Angus. El dulce punto y final lo ponen su tocino de cielo, la milhojas de hojaldre y nata, la tarta de queso, el cremoso de chocolate, la Crème Brulée... Una más que interesante carta de vinos completan una de las mejores experiencias gastronómicos que he vivido en los últimos tiempos.

Además del producto, en La Isla se respira el ambiente cálido y cercano propio de los restaurantes sevillanos de toda la vida. El equipo de sala combina profesionalidad y simpatía, logrando que cada comensal se sienta como en casa. La decoración, sobria pero elegante, recuerda al mar sin caer en tópicos, reforzando la sensación de refugio gastronómico en pleno centro de la ciudad.

El Arenal, con su pasado portuario y taurino, es un barrio donde tradición y modernidad se entrelazan. En ese contexto, La Isla aporta su propio carácter: un espacio donde el tapeo de barra convive con comidas pausadas y celebraciones especiales. Ya sea para una copa de vino con unos chocos de Huelva o para una cena completa junto a familiares o amigos, se adapta a la perfección a cada momento. Este no solo es un restaurante, es una invitación a viajar a través de los sabores. Una isla de placer gastronómico en medio de la ciudad, donde el mar y la tierra se encuentran en perfecta armonía.