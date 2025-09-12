Set de zanahoria o swing de chocolate: estos son los postres más deportivos que puedes probar por tiempo limitado en Sevilla

Un match-point es el punto que da la victoria en un partido de tenis y un Mac-point es un refrescante macaron relleno de ganache de limón con la forma de una pelota de tenis. Se trata de uno de los postres limitados que presenta Casa Ozama, en colaboración con el Real Club Pineda de Sevilla, con motivo del cuarto campeonato deportivo de este complejo deportivo sevillano.

Durante un mes y medio, aficionados al golf, pádel, tenis y frontón del se darán cita en la cuarta edición del campeonato deportivo, que el año pasado alcanzó récord de participación con más de 530 inscritos.

Mac-point de Casa Ozama / Casa Ozama

Como novedad, el restaurante de El Porvenir ha diseñado tres postres de edición limitada, ya disponibles en la carta de Casa Ozama, para ser disfrutados tanto por los participantes del torneo como por quienes no estén inscritos. Son creaciones de repostería de Casa Ozama, bajo la dirección de Irene Peter, que ha desplegado su creatividad mediante tres postres exclusivos inspirados en el espíritu deportivo del torneo.

Además del Mac-point, también inspirado en el tenis, la carta recoge el Set de zanahoria, una pelota de tenis con centro de crema de piña y mermelada de piña, reposada sobre crujiente de barquillos y un bizcocho de zanahoria, que hacen de tierra batida.

Set de zanahoria / Casa Ozama

Para los amantes del golf se ha creado el Swing de chocolate, un brownie de chocolate con almendras, crumble de cardamomo, cream de pistacho y mousse de chocolate blanco con caramelo salado. Su original presentación se asemeja a la pelota sobre el césped del green.

Swing de chocolate / Casa Ozama

Casa Ozama ha estrenado su nueva temporada con su ya tradicional campeonato deportivo. Además, presenta nueva carta y retoma la música en vivo todos los viernes y sábados, a partir del próximo viernes, 19 de septiembre.

El jueves 23 de octubre, el campeonato pondrá su broche final con una ceremonia de clausura en Casa Ozama, que comenzará con un cóctel en el jardín y continuará con la entrega de premios. Una noche que promete estar marcada por los brindis, las anécdotas, los premios y la celebración de una nueva edición de este ya consolidado evento deportivo.